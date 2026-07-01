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México

Carretera sobre Sac Actun amenaza acuífero maya y la selva de Quintana Roo

Los colectivos Sélvame MX, Greenpeace México y el Cemda acusan que el proyecto atraviesa una zona de selva virgen en el municipio de Tulum.
mié 01 julio 2026 08:00 PM
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El Sistema Sac Actun es uno de los acuíferos subterráneos más grandes y frágiles del planeta. (Fotos: Cortesía)

Al sur de Tulum, Quintana Roo, donde la selva oculta una de las mayores redes de ríos subterráneos y cuevas inundadas del planeta, avanza la construcción de una carretera de 16 kilómetros que ha encendido las alertas de ambientalistas.

Ante ello, desde hace unos días, los colectivos Sélvame MX, Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) alzaron la voz para denunciar que el proyecto atraviesa una zona de selva virgen en el municipio de Tulum y se encuentra directamente sobre el sistema Sac Actun, una extensa red de ríos subterráneos, cavernas y cenotes que forma parte del Gran Acuífero Maya.

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Las organizaciones advierten que esta obra, atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una nueva amenaza para la Selva Maya y el principal reservorio de agua dulce del Caribe mexicano, por lo que presentaron una denuncia formal en contra de la construcción de dicha carretera de 16 kilómetros atribuida el Ejército Mexicano.

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De acuerdo con la denuncia de especialistas y activistas, este camino no cumple ninguna función de conectividad pública —no funciona como un libramiento vial ni acorta los tiempos hacia Chetumal o Tulum—, ni atiende las necesidades de movilidad, salud o educación de alguna comunidad indígena local.

Especialistas consultados por los colectivos alertaron además que el uso de maquinaria pesada y la pavimentación sobre terreno kárstico puede provocar hundimientos, colapsos de cavernas, interrupción de flujos subterráneos y contaminación directa del acuífero por combustibles y residuos y es que la región se caracteriza por una delgada capa de roca caliza que conecta de manera directa la superficie con los cuerpos de agua subterráneos.

El director ejecutivo del Cemda, Gustavo Alanís Ortega, sostiene que la obra puede contravenir disposiciones ambientales relacionadas con el ordenamiento ecológico de la zona Cancún-Tulum y afectar hábitats de decenas de especies catalogadas en riesgo.

Mientras que Sélvame MX y Greenpeace Méxicotambién advirtieron impactos sobre corredores biológicos utilizados por fauna como el mono araña y otras especies emblemáticas de la Selva Maya.

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Sac Actun es una de las redes de cuevas inundadas más extensas del planeta y resguarda no sólo recursos hídricos estratégicos, sino también vestigios paleontológicos y arqueológicos de relevancia mundial.

El sistema forma parte de los geositios de mayor valor científico reconocidos internacionalmente por su importancia natural e histórica

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Ante ello, Sélvame MX, Greenpeace y Cemda exigen la suspensión inmediata de los trabajos, una revisión integral de los impactos ambientales y la adopción de medidas de protección para el Gran Acuífero Maya, al considerar que el futuro hídrico del Caribe mexicano depende de la conservación de estos ecosistemas subterráneos.

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La denuncia por los posibles daños a Sac Actun se suma a los cuestionamientos ambientales surgidos durante la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que atraviesa la misma región kárstica de Quintana Roo.

Los organizaciones han señalado que la expansión de infraestructura en esta zona incrementa la presión sobre los sistemas de cuevas y cenotes que abastecen de agua a comunidades y destinos turísticos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún.

La importancia de Sac Actun

El sistema de cuevas inundadas de Sac Actun, en la península de Yucatán, es uno de los 100 geositios más importantes del mundo, según la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés), una organización que representa a más de un millón de geocientíficos de los cinco continentes.

La cueva Sac Actun tiene 368 km de longitud, lo que la convierte en el sistema de cuevas submarinas más largo del mundo y la segunda cueva más larga del mundo después de Mammoth Cave en Kentucky, Estados Unidos.

Este sistema se encuentra en la península de Yucatán, México, y se formó sobre una plataforma sedimentaria de rocas mesozoicas y cenozoicas con un espesor de hasta 3,500 metros.

En la península de Yucatán existen más de 7000 cenotes. Estos son cenotes profundos, y la mayoría se encuentran en la región del Sistema Sac Actun.

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Quintana Roo Medio ambiente Carreteras

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