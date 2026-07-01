Carretera sobre Sac Actun amenaza acuífero maya y la selva de Quintana Roo

La denuncia por los posibles daños a Sac Actun se suma a los cuestionamientos ambientales surgidos durante la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que atraviesa la misma región kárstica de Quintana Roo.
Los organizaciones han señalado que la expansión de infraestructura en esta zona incrementa la presión sobre los sistemas de cuevas y cenotes que abastecen de agua a comunidades y destinos turísticos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún.
La importancia de Sac Actun
El sistema de cuevas inundadas de Sac Actun, en la península de Yucatán, es uno de los 100 geositios más importantes del mundo, según la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés), una organización que representa a más de un millón de geocientíficos de los cinco continentes.
La cueva Sac Actun tiene 368 km de longitud, lo que la convierte en el sistema de cuevas submarinas más largo del mundo y la segunda cueva más larga del mundo después de Mammoth Cave en Kentucky, Estados Unidos.
Este sistema se encuentra en la península de Yucatán, México, y se formó sobre una plataforma sedimentaria de rocas mesozoicas y cenozoicas con un espesor de hasta 3,500 metros.
En la península de Yucatán existen más de 7000 cenotes. Estos son cenotes profundos, y la mayoría se encuentran en la región del Sistema Sac Actun.