Carretera sobre Sac Actun amenaza acuífero maya y la selva de Quintana Roo

Las organizaciones advierten que esta obra, atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una nueva amenaza para la Selva Maya y el principal reservorio de agua dulce del Caribe mexicano, por lo que presentaron una denuncia formal en contra de la construcción de dicha carretera de 16 kilómetros atribuida el Ejército Mexicano.

De acuerdo con la denuncia de especialistas y activistas, este camino no cumple ninguna función de conectividad pública —no funciona como un libramiento vial ni acorta los tiempos hacia Chetumal o Tulum—, ni atiende las necesidades de movilidad, salud o educación de alguna comunidad indígena local.

Especialistas consultados por los colectivos alertaron además que el uso de maquinaria pesada y la pavimentación sobre terreno kárstico puede provocar hundimientos, colapsos de cavernas, interrupción de flujos subterráneos y contaminación directa del acuífero por combustibles y residuos y es que la región se caracteriza por una delgada capa de roca caliza que conecta de manera directa la superficie con los cuerpos de agua subterráneos.

El director ejecutivo del Cemda, Gustavo Alanís Ortega, sostiene que la obra puede contravenir disposiciones ambientales relacionadas con el ordenamiento ecológico de la zona Cancún-Tulum y afectar hábitats de decenas de especies catalogadas en riesgo.

Mientras que Sélvame MX y Greenpeace Méxicotambién advirtieron impactos sobre corredores biológicos utilizados por fauna como el mono araña y otras especies emblemáticas de la Selva Maya.