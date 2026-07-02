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La FGR detiene a Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, por caso Agronitrogenados

De acuerdo con las acusaciones, Gilda Susana Lozoya fungió como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
jue 02 julio 2026 10:07 AM
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La FGR detiene a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por caso Agronitrogenados
Gilda Susana Lozoya fue detenida por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación del caso Agronitrogenados. (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que fue detenida Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación del caso Agronitrogenados.

De acuerdo con la institución, la orden de aprehensión se cumplimentó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un operativo conjunto en el que participaron agentes de la FGR, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

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La FGR indicó que Gilda Susana Lozoya, quien presuntamente fungió como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida como resultado de las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de las labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc).

De acuerdo con la investigación, la hermana de Emilio Lozoya está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita y se convirtió en beneficiaria de una empresa a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano, según los señalamientos.

La FGR indicó que los recursos recibidos y administrados por Gilda Susana Lozoya posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

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Tras su captura, la imputada quedó a disposición de la autoridad judicial federal, la cual determinará su situación jurídica.

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Emilio Lozoya

Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien encabezó la empresa productiva del Estado entre 2012 y 2016, enfrenta procesos penales por presuntos actos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, derivados de las investigaciones de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Su situación jurídica le permite enfrentar los procesos federales bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo tras la concesión de un amparo con el que dejó el Reclusorio Norte.

La defensa de Lozoya continúa con los recursos legales para controvertir las acusaciones vinculadas con los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y con la adquisición, a sobreprecio, de plantas de fertilizantes durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

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Caso Agronitrogenados

El caso Agronitrogenados investiga la compra, en 2013, de una planta de fertilizantes inactiva por parte de Pemex, operación que la FGR considera que fue realizada con un sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y triangulación de recursos.

La planta, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), permanecía sin operar desde hacía 14 años y fue adquirida por más de 250 millones de dólares, pese a que su valor estimado era de entre 50 y 58 millones de dólares.

Según la FGR, el empresario Alonso Ancira pagó un soborno de 3.4 millones de dólares al entonces director de Pemex para concretar la operación.

La investigación también señala que los recursos fueron transferidos a través de empresas fachada y cuentas en el extranjero, lo que dio origen a procesos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

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