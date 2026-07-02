La FGR detiene a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por caso Agronitrogenados

Emilio Lozoya

Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien encabezó la empresa productiva del Estado entre 2012 y 2016, enfrenta procesos penales por presuntos actos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, derivados de las investigaciones de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Su situación jurídica le permite enfrentar los procesos federales bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo tras la concesión de un amparo con el que dejó el Reclusorio Norte.

La defensa de Lozoya continúa con los recursos legales para controvertir las acusaciones vinculadas con los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y con la adquisición, a sobreprecio, de plantas de fertilizantes durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Caso Agronitrogenados

El caso Agronitrogenados investiga la compra, en 2013, de una planta de fertilizantes inactiva por parte de Pemex, operación que la FGR considera que fue realizada con un sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y triangulación de recursos.

La planta, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), permanecía sin operar desde hacía 14 años y fue adquirida por más de 250 millones de dólares, pese a que su valor estimado era de entre 50 y 58 millones de dólares.

Según la FGR, el empresario Alonso Ancira pagó un soborno de 3.4 millones de dólares al entonces director de Pemex para concretar la operación.

La investigación también señala que los recursos fueron transferidos a través de empresas fachada y cuentas en el extranjero, lo que dio origen a procesos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.