Autoridades aseguran 24,400 litros de metanfetamina en Sinaloa

En un operativo conjunto de fuerzas federales, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguraron 24,400 litros de metanfetamina líquida en un inmueble ubicado en Los Mochis, Sinaloa, lo que representa uno de los decomisos más grandes registrados en la historia reciente del país en este tipo de sustancia.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio como resultado de trabajos de inteligencia militar.

En el lugar también fue detenido un hombre identificado como Jorge “N”, presunto integrante del denominado Cártel del Pacífico, además del aseguramiento del inmueble utilizado para actividades ilícitas.