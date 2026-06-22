Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Autoridades aseguran 24,400 litros de metanfetamina en Sinaloa

De acuerdo con autoridades federales, la afectación económica para la delincuencia organizada supera los 9,000 millones de pesos por este operativo.
lun 22 junio 2026 06:40 PM
Añadir Expansión Política en Google
WhatsApp_Image_2026-06-22_at_2.40.16_PM.jpeg
Autoridades detuvieron a un hombre en el operativo. (Foto: Especial )

En un operativo conjunto de fuerzas federales, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguraron 24,400 litros de metanfetamina líquida en un inmueble ubicado en Los Mochis, Sinaloa, lo que representa uno de los decomisos más grandes registrados en la historia reciente del país en este tipo de sustancia.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio como resultado de trabajos de inteligencia militar.

En el lugar también fue detenido un hombre identificado como Jorge “N”, presunto integrante del denominado Cártel del Pacífico, además del aseguramiento del inmueble utilizado para actividades ilícitas.

Publicidad
WhatsApp_Image_2026-06-22_at_2.40.15_PM__3_.jpeg
Autoridades llevaron a cabo el decomiso en Sinaloa. (Foto: Especial )

Durante la intervención, las autoridades incautaron además 98,640 litros y 59,425 kilogramos de sustancias químicas presuntamente empleadas en la fabricación de drogas sintéticas, así como dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de distintos calibres.

El gobierno federal calificó el aseguramiento como el mayor de la actual administración en su tipo y el segundo más grande en el registro histórico.

De acuerdo con la autoridad, la afectación económica para la delincuencia organizada supera los 9 mil millones de pesos.

Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Los Mochis, donde se determinará su situación jurídica y se continuarán las investigaciones correspondientes.

Publicidad

Tags

Narcotráfico Drogas Fentanilo crimen-ley-y-justicia-drogas.cocaina

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad