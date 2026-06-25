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Captura de “El Güero Pin”, vinculado a “Los Chapitos”, desata jornada violenta en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la violencia se encuentra bajo control y que se mantiene presencia de corporaciones de seguridad para restablecer el orden.
jue 25 junio 2026 04:22 PM
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Joven Asesinado Culiacán
Autoridades federales encabezaron el operativo de captura. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales derivó este jueves en la detención de dos personas en el municipio de Escuinapa, entre ellas un presunto líder criminal identificado como Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, así como un exfuncionario de seguridad municipal, lo que provocó una serie de bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región.

De acuerdo con autoridades estatales, el despliegue fue realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva, como parte de acciones coordinadas en la zona sur de Sinaloa.

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Las detenciones ocurrieron durante un operativo dirigido contra objetivos prioritarios. Uno de los asegurados fue identificado como Misael Guerrero Pérez, “El Güero Pin”, señalado como presunto líder criminal que operaba en el sur del estado.

Reportes locales lo ubican como presunto líder de la facción de “Los Chapitos” en esa región, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente por autoridades federales.

El segundo detenido fue identificado como Hilario Martínez Gómez, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, de acuerdo con fuentes consultadas.

Tras el operativo, se reportaron hechos violentos en distintos puntos de acceso a la cabecera municipal, donde sujetos armados incendiaron al menos dos tractocamiones, lo que derivó en bloqueos carreteros, afectaciones a la circulación y el cierre temporal de algunos comercios.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el traslado aéreo de uno de los detenidos a bordo de un helicóptero militar, bajo fuerte resguardo de fuerzas federales.

Pese a los incidentes posteriores, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación se encuentra bajo control y que se mantiene presencia de corporaciones de seguridad para restablecer el orden en la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, atender las recomendaciones de seguridad y reportar emergencias al 911 o denuncias anónimas al 089.

El Gabinete de Seguridad federal no ha emitido hasta el momento un informe ampliado sobre los resultados del operativo.

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Sinaloa Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

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