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México

Aspirantes a candidaturas de Morena recibirán cursos sobre perspectiva de género

La dirigencia del partido informó que fortalecerá la capacitación en perspectiva de género para quienes aspiren a una candidatura; Ariadna Montiel afirmó que la formación también se ampliará a la militancia.
mar 30 junio 2026 03:55 PM
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Morena “reforzará” cursos para morenistas en materia de género
(Foto: Morena)

Tras la difusión de videos en los que aparece el exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, donde agrede a su esposa, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido “reforzará” los cursos en materia de género dirigidos a quienes aspiren a una candidatura.

En conferencia de prensa, la dirigente explicó que las personas registradas como aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en los estados deben acreditar que cursaron la capacitación impartida por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en la que se enseña los principios del partido.

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“Ahí se abordan temas, pero es conveniente que profundicemos preventivamente, pero sobre todo porque nosotros somos un movimiento que reivindica los derechos humanos, los derechos del pueblo de México y que estamos en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y del machismo y de la homofobia”, dijo.

Montiel sostuvo que tanto la militancia como quienes buscan representar al partido en cargos públicos deben mantenerse en formación, ya que “hay muchos temas que hay que aprender y otros que hay que desaprender”.

“Vamos a plantearle al Instituto de Formación (de Morena) que refuerce nuestra tarea con los que aspiran y con los que no aspiran, con la militancia en general; la Secretaría de las Mujeres todos los fines de semana tiene cursos, talleres y capacitación en materia de género en todo el país”, declaró.

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Asimismo, aclaró que Víctor Rodríguez Padilla no es militante de Morena e insistió en que el partido reprueba toda forma de violencia en contra de cualquier persona, especialmente aquella ejercida en contra de las mujeres.

Además, expresó su confianza en que sobre este caso recaiga “todo el peso de la ley”, al considerar que lo observado en la grabación, donde aparece el exfuncionario agrediendo a su esposa, “es indignante”.

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¿Qué pasó con Víctor Rodríguez?

La semana pasada fueron difundidos en redes sociales videos en los que se observa al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla golpear a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, mientras su hijo de cinco años se encontraba presente.

En la grabación, fechada el 15 de marzo de 2026, se ve a Rodríguez agredir físicamente a su pareja dentro de su domicilio: le jala el cabello, la empuja hasta tirarla al piso y ambos forcejean.

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En entrevistas posteriores, María Felicia Jiménez Lavie afirmó que las agresiones ocurrieron desde 2022, pero decidió denunciar hasta ahora porque tenía miedo del poder que tenía el exfuncionario.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la agresión y exigió a las autoridades ministeriales aplicar “todo el peso de la ley” en contra del exdirector de la paraestatal. Asimismo, aseguró que su gobierno no protegerá a ningún agresor.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Es un delito estatal y tiene que aplicarse la Ley porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que ‘es conocido de uno’ y entonces se aplica algo distinto. No, que se aplique la Ley”, dijo la mandataria.

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