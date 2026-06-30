Aspirantes a candidaturas de Morena recibirán cursos sobre perspectiva de género

“Ahí se abordan temas, pero es conveniente que profundicemos preventivamente, pero sobre todo porque nosotros somos un movimiento que reivindica los derechos humanos, los derechos del pueblo de México y que estamos en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y del machismo y de la homofobia”, dijo.

Montiel sostuvo que tanto la militancia como quienes buscan representar al partido en cargos públicos deben mantenerse en formación, ya que “hay muchos temas que hay que aprender y otros que hay que desaprender”.

“Vamos a plantearle al Instituto de Formación (de Morena) que refuerce nuestra tarea con los que aspiran y con los que no aspiran, con la militancia en general; la Secretaría de las Mujeres todos los fines de semana tiene cursos, talleres y capacitación en materia de género en todo el país”, declaró.

Asimismo, aclaró que Víctor Rodríguez Padilla no es militante de Morena e insistió en que el partido reprueba toda forma de violencia en contra de cualquier persona, especialmente aquella ejercida en contra de las mujeres.

Además, expresó su confianza en que sobre este caso recaiga “todo el peso de la ley”, al considerar que lo observado en la grabación, donde aparece el exfuncionario agrediendo a su esposa, “es indignante”.