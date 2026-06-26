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México

Somos México defenderá su nombre y logo; PAZ dice que tiene candidatos para 17 entidades en juego

Las agrupaciones recibieron el aval del INE para convertirse en partidos políticos, con lo que podrán competir en el próximo proceso electoral de 2027.
vie 26 junio 2026 05:32 PM
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Conferencia Somos México INE
Organizaciones que integran Somos México respaldaron a Xóchitl Gálvez en el proceso electoral de 2024. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara su registro para convertirse en partidos políticos, las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) y Somos México se dijeron listas para competir en las elecciones intermedias de 2027 y la presidencial de 2030.

El PAZ aseguró que cuentan con suficiente trabajo en el territorio para encontrar a sus 17 candidatos en el mismo número de estados que renovarán gubernaturas el siguiente año, aseguró en conferencia de prensa la vocera Alejandrina Moreno.

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El Partido Encuentro Social (PES) es el antecedente de PAZ. Formó parte de la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 y a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos.

Pese a esto, no obtuvo el 3% de la votación y perdió su registro como partido. En 2020 se reconfiguró en el Partido Encuentro Solidario, pero también se quedó sin registro tras no alcanzar suficientes sufragios en las intermedias de 2021.

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"Somos una fuerza política que tiene muchos años de trabajo. Nuevamente estamos formalizando nuestro registro, pero territorialmente tenemos representación en los 32 estados y hemos dejado latente que tenemos representación en los 300 distritos. En ese sentido, no tenemos ningún problema para encontrar candidatos para las 17 gubernaturas, las 300 diputaciones, todos los cargos. Estamos preparados", aseguró la vocera.

El PAZ realizará un Congreso Nacional el próximo 25 de julio. Los militantes conformarán en ese encuentro a su dirigencia nacional y estatal; los órganos de gobierno del partido y definirán su estrategia electoral, así como los mecanismos para la selección de sus candidatos.

Somos México defenderá nombre, color y logo

Anoche, tras confirmarse su aprobación como partido político, Somos México consideró que es la opción que puede derrotar a Morena, el partido en el gobierno.

"Somos México ya está en la boleta, Somos México ya es partido”, declaró el exsenador Emilio Álvarez Icaza, actual miembro del nuevo partido, en entrevista con Enfoque Noticias.

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Aunque la organización todavía debe arreglar unos pendientes: el INE le pidió cambiar el nombre y color al considerar que estos elementos se apropian de la identidad nacional y esto puede convertirse en una ventaja electoral.

Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, declaró que impugnarán esa decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Ahí hay un berrinchillo de Morena, que algún raspón nos quiere dar, porque no nos quieren dejar ir limpios. Pero tenemos registro, eso es lo más importante. No nos vamos a dejar. Me sigue dando gusto que no nos quieran, no estoy para que me quiera Morena, no estoy para que nos quiera el gobierno. Eso me da gusto porque significa que vamos por un camino correcto", declaró.

La organización realizará un evento político en el Monumento a la Revolución este domingo 28 de junio, a las 11 de la mañana, para celebrar su registro nacional.

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Partidos políticos Sistema electoral INE

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