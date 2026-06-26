Somos México defenderá su nombre y logo; PAZ dice que tiene candidatos para 17 entidades en juego

El Partido Encuentro Social (PES) es el antecedente de PAZ. Formó parte de la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 y a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos.

Pese a esto, no obtuvo el 3% de la votación y perdió su registro como partido. En 2020 se reconfiguró en el Partido Encuentro Solidario, pero también se quedó sin registro tras no alcanzar suficientes sufragios en las intermedias de 2021.

Ahora regresa como PAZ y sus líderes aseguran estar listos para las próximas elecciones intermedias.

"Somos una fuerza política que tiene muchos años de trabajo. Nuevamente estamos formalizando nuestro registro, pero territorialmente tenemos representación en los 32 estados y hemos dejado latente que tenemos representación en los 300 distritos. En ese sentido, no tenemos ningún problema para encontrar candidatos para las 17 gubernaturas, las 300 diputaciones, todos los cargos. Estamos preparados", aseguró la vocera.

El PAZ realizará un Congreso Nacional el próximo 25 de julio. Los militantes conformarán en ese encuentro a su dirigencia nacional y estatal; los órganos de gobierno del partido y definirán su estrategia electoral, así como los mecanismos para la selección de sus candidatos.

Somos México defenderá nombre, color y logo

Anoche, tras confirmarse su aprobación como partido político, Somos México consideró que es la opción que puede derrotar a Morena, el partido en el gobierno.

"Somos México ya está en la boleta, Somos México ya es partido”, declaró el exsenador Emilio Álvarez Icaza, actual miembro del nuevo partido, en entrevista con Enfoque Noticias.