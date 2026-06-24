Lo que se sabe de la alerta amarilla en la visa a EU del gobernador de Durango, Esteban Villegas

Después de ese episodio, el mandatario acudió a un consulado para solicitar aclaraciones sobre su situación migratoria.

Villegas atribuyó el señalamiento a una verificación administrativa sin consecuencias inmediatas. “Sí tengo visa, están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, afirmó ante medios de comunicación.

También describió el procedimiento que enfrentó durante la revisión consular: “Fui al consulado directamente por el detalle que tuve. Me agarraron mi visa, pasaron a un cuartito a hacerme unas preguntas. Y me dijeron, así tal cual, oye aquí está tu visa, no te la vamos a retirar, pero si hay que resolver el tema de algo”, comentó.