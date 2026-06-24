Lo que se sabe de la alerta amarilla en la visa a EU del gobernador de Durango, Esteban Villegas

En días pasados se informó que el Gobierno de Estados Unidos retiró sus visas a los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, de acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times . Sin embargo, los gobiernos estatales negaron que haya investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con fuentes consultadas por el medio estadounidense, la administración de Donald Trump mantiene investigaciones en contra de ambos mandatarios estatales. De confirmarse los señalamientos, Durazo y Villarreal se sumarían a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien ya fue señalado por el gobierno de ese país.
"Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por supuestos vínculos con el crimen organizado", refiere la publicación.