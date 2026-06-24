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México

Lo que se sabe de la alerta amarilla en la visa a EU del gobernador de Durango, Esteban Villegas

El gobernador explicó que acudió al consulado para aclarar una alerta amarilla detectada en su visa y reiteró que mantiene permiso vigente para viajar a Estados Unidos.
mié 24 junio 2026 02:42 PM
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Imagen ilustrativa. Esteban Villegas Villareal, gobernador de Durango, durante la presentación de Programas para el Bienestar en el norte de país. (Presidencia)

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, confirmó que su documento migratorio para ingresar a Estados Unidos presenta una alerta amarilla en revisión, no obstante, afirmó que se mantiene la vigencia de la visa y descarta una cancelación.

El caso salió a la luz tras una inspección en un cruce fronterizo, donde su ingreso derivó en una revisión más estricta por parte de autoridades estadounidenses.

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Después de ese episodio, el mandatario acudió a un consulado para solicitar aclaraciones sobre su situación migratoria.

Villegas atribuyó el señalamiento a una verificación administrativa sin consecuencias inmediatas. “Sí tengo visa, están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, afirmó ante medios de comunicación.

También describió el procedimiento que enfrentó durante la revisión consular: “Fui al consulado directamente por el detalle que tuve. Me agarraron mi visa, pasaron a un cuartito a hacerme unas preguntas. Y me dijeron, así tal cual, oye aquí está tu visa, no te la vamos a retirar, pero si hay que resolver el tema de algo”, comentó.

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El mandatario sostuvo que no le quitaron el documento y que las autoridades solo plantearon una aclaración pendiente. Añadió que el caso puede derivar de coincidencias de identidad u otros filtros habituales en los sistemas migratorios.

El hecho ocurre en un entorno de mayor escrutinio de Estados Unidos hacia funcionarios mexicanos, donde se han registrado restricciones y revisiones de visas a distintos perfiles políticos en fechas recientes.

Villegas insistió en que conserva autorización para cruzar la frontera y que el trámite sigue bajo revisión administrativa.

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En días pasados se informó que el Gobierno de Estados Unidos retiró sus visas a los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, de acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times . Sin embargo, los gobiernos estatales negaron que haya investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio estadounidense, la administración de Donald Trump mantiene investigaciones en contra de ambos mandatarios estatales. De confirmarse los señalamientos, Durazo y Villarreal se sumarían a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien ya fue señalado por el gobierno de ese país.

"Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por supuestos vínculos con el crimen organizado", refiere la publicación.

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