México

Morena busca evitar guerra interna: prohíbe campañas negras, fake news y dispendios

El partido aprobó nueve reglas para los cientos de aspirantes a "coordinadores" que buscan competir por una candidatura para las elecciones de 2027.
sáb 07 marzo 2026 07:37 PM
Consejo Nacional de Morena, reglas al 2027 para evitar guerra interna.
Consejo Nacional de Morena pacta nueve reglas al 2027 para evitar guerra interna entre aspirantes a candidaturas. (Foto: Morena)

En aras de lograr la unidad y evitar campañas internas “llenas de odio”, el Consejo Nacional de Morena aprobó nueve prohibiciones a las que deberán someterse los cientos de aspirantes a “coordinadores de comité para la transformación” estatales, distritales, municipales, que quieren ser candidatos morenistas en las elecciones de 2027.

La ruta aprobada indica que en dos semanas a más tardar se emitirá la convocatoria para definir esas “coordinaciones” y en junio próximo comenzarán las encuestas; actualmente la dirigencia ya realiza “filtros” para que en los sondeos solo sean medidos un máximo de seis aspirantes.

Todos los aspirantes a coordinadores, sin excepción, quedaron sujetos a nueve “nos”, es decir, un catálogo de prohibiciones, acordado este domingo por el máximo órgano de dirección permanente morenista, entre las que destaca el impedimento a realizar campañas negras dentro de ese partido.

A la apertura del Consejo Nacional de Morena, el presidente de esa instancia, Alfonso Durazo, admitió: "Ya no hay campañas color de rosa, más bien sucede lo contrario, están llenas de veneno”, por lo que es de ese ambiente que se busca proteger al partido.

Entre las reglas, los aspirantes tendrán prohibido realizar campañas de linchamiento o desprestigio de sus competidores internos, falsear o manipular información.

Al mismo tiempo les estarán vedadas conductas comunes en procesos internos partidistas, entre ellas la colocación de sus imágenes en espectaculares, la entrega de bienes, el uso de recursos públicos e incluso la realización de actos anticipados de campaña.

Al referirse a las reglas, Durazo, presidente del Consejo, indicó que son “todo un mensaje ético” pues no sólo se medirá competitividad y compromiso con el proyecto, sino congruencia, desempeño ético.

Les pidió que no dañen la imagen de Morena ni de sus gobiernos. “Recomiendo a las y los aspirantes a cualquier coordinación de comité para la transformación, y aquí debe haber muchas, muchos, que en su andar no hagan nunca leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones".

“Nadie ganará nada denigrando a los compañeros de aspiraciones y mucho menos al movimiento y a sus gobiernos”, les pidió.

México

Morena inicia carrera hacia las elecciones de 2027; prevé elegir candidatos a gubernaturas en junio

Abstenciones, por ir fuera del Estatuto

El acuerdo fue sometido a rápida discusión y votación, y no hubo apoyo unánime, pues se registraron varias abstenciones, sobre todo por falta de claridad en las figuras de “coordinadores”, pues no están en el Estatuto.

Aleida Alavez, alcaldesa en Iztapalapa, recoció en entrevista que ella pidió se precisara que las coordinaciones no deben ser consideradas “una antesala a una candidatura”.

Las coordinaciones no son una figura estatutaria y, en todo caso, son un espacio de organización al interior del partido, por lo que tampoco hay claridad en sus funciones.

“Yo me abstuve, porque hay que conocer todos los lineamientos, las reglas, para que nadie incurra en un uso indebido (…), que no lo usen como trampolín”, expuso la morenista.

También en entrevista al término, Jesús Ramírez, exvocero presidencial, sostuvo que los “coordinadores” no serán candidatos. “No hay ningún candidato el 22 de junio, son coordinadores estatales para reforzar la estructura y supervisar el trabajo de organización en los territorios”.

México

Políticos se adelantan y ya hacen "campaña" rumbo a las elecciones de 2027

A pregunta expresa sobre el activismo anticipado que ya se ve en las calles de algunas ciudades del país, dijo que “eso es un delito”. Pero en el caso de Morena, aseguró que se investigarán las denuncias.

Expuso que prohibir campañas de linchamiento o de difusión de calumnias entre compañeros de partido no es más que “una aceptación de la realidad”, pero no es privativa de Morena.

Eso ocurre, expuso, “no solo en la política, en toda la comunicación hoy en día. Entonces, tenemos que tomar medidas para salvaguardar la democracia, no incurriendo en este tipo de comportamientos que no ayudan al debate público y, por supuesto, que acentúan la polarización y los ataques”.

Se trata de pasos para garantizar la unidad “y que nadie haga algo que no está permitido, que haya piso parejo”, dijo.

La diputada Dolores Padierna descartó que puedan presentarse casos de conflicto por las reglas que impedirán a parientes de gobernadores, alcaldes o diputados, “heredar” candidaturas a los mismos cargos a sus familiares, pero de hecho les pidió irse por otro partido.

“A nadie se le quita el derecho a participar, pero la vida interna del partido tiene sus reglas, aquélla persona afectada podrá buscar por cualquier otro instituto”.

De acuerdo al senador Emmanuel Reyes Carmona, sigue vigente la regla según la cual los aspirantes serán sometidos a la revisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y, en caso de detectar que tienen nexos con el crimen, “nos vamos a reservar nuestro derecho”.

En este sentido, Rafael Barajas, “El Fisgón”, dijo que Morena no acordó ninguna regla para blindarse de candidatos con vínculos de ese tipo, pues esas relaciones son falsas y producto de los medios.

