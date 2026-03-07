Morena busca evitar guerra interna: prohíbe campañas negras, fake news y dispendios

A pregunta expresa sobre el activismo anticipado que ya se ve en las calles de algunas ciudades del país, dijo que “eso es un delito”. Pero en el caso de Morena, aseguró que se investigarán las denuncias.
Expuso que prohibir campañas de linchamiento o de difusión de calumnias entre compañeros de partido no es más que “una aceptación de la realidad”, pero no es privativa de Morena.
Eso ocurre, expuso, “no solo en la política, en toda la comunicación hoy en día. Entonces, tenemos que tomar medidas para salvaguardar la democracia, no incurriendo en este tipo de comportamientos que no ayudan al debate público y, por supuesto, que acentúan la polarización y los ataques”.
Se trata de pasos para garantizar la unidad “y que nadie haga algo que no está permitido, que haya piso parejo”, dijo.
La diputada Dolores Padierna descartó que puedan presentarse casos de conflicto por las reglas que impedirán a parientes de gobernadores, alcaldes o diputados, “heredar” candidaturas a los mismos cargos a sus familiares, pero de hecho les pidió irse por otro partido.
“A nadie se le quita el derecho a participar, pero la vida interna del partido tiene sus reglas, aquélla persona afectada podrá buscar por cualquier otro instituto”.
De acuerdo al senador Emmanuel Reyes Carmona, sigue vigente la regla según la cual los aspirantes serán sometidos a la revisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y, en caso de detectar que tienen nexos con el crimen, “nos vamos a reservar nuestro derecho”.
En este sentido, Rafael Barajas, “El Fisgón”, dijo que Morena no acordó ninguna regla para blindarse de candidatos con vínculos de ese tipo, pues esas relaciones son falsas y producto de los medios.