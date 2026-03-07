Morena busca evitar guerra interna: prohíbe campañas negras, fake news y dispendios

Todos los aspirantes a coordinadores, sin excepción, quedaron sujetos a nueve “nos”, es decir, un catálogo de prohibiciones, acordado este domingo por el máximo órgano de dirección permanente morenista, entre las que destaca el impedimento a realizar campañas negras dentro de ese partido.

A la apertura del Consejo Nacional de Morena, el presidente de esa instancia, Alfonso Durazo, admitió: "Ya no hay campañas color de rosa, más bien sucede lo contrario, están llenas de veneno”, por lo que es de ese ambiente que se busca proteger al partido.

Entre las reglas, los aspirantes tendrán prohibido realizar campañas de linchamiento o desprestigio de sus competidores internos, falsear o manipular información.

Al mismo tiempo les estarán vedadas conductas comunes en procesos internos partidistas, entre ellas la colocación de sus imágenes en espectaculares, la entrega de bienes, el uso de recursos públicos e incluso la realización de actos anticipados de campaña.

Al referirse a las reglas, Durazo, presidente del Consejo, indicó que son “todo un mensaje ético” pues no sólo se medirá competitividad y compromiso con el proyecto, sino congruencia, desempeño ético.

Les pidió que no dañen la imagen de Morena ni de sus gobiernos. “Recomiendo a las y los aspirantes a cualquier coordinación de comité para la transformación, y aquí debe haber muchas, muchos, que en su andar no hagan nunca leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones".

“Nadie ganará nada denigrando a los compañeros de aspiraciones y mucho menos al movimiento y a sus gobiernos”, les pidió.