Narcotraficantes mexicanos dominan el mercado de metanfetamina en Norteamérica

Estamos siendo testigos de un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes". Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC.

El informe señala que la producción de metanfetamina experimentó un desplazamiento gradual desde Estados Unidos hacia México durante las últimas dos décadas, permitiendo que organizaciones criminales establecidas en territorio mexicano fortalecieran su capacidad de fabricación y distribución.

La mayor parte de la metanfetamina que llega al mercado estadounidense cruza por la frontera suroeste, principalmente a través de corredores vinculados con California y Texas. Aunque los decomisos de esta droga en Norteamérica disminuyeron entre 2021 y 2024, las autoridades internacionales advierten que ello no necesariamente refleja una reducción en la producción o el tráfico.

Por el contrario, la ONU destaca que la pureza de la metanfetamina disponible en EU se mantuvo cercana al 95%, lo que evidencia la capacidad de adaptación y sofisticación de los laboratorios clandestinos que operan en México.

Uno de los factores que explica esta resiliencia es la evolución de los métodos de producción. El informe documenta que grupos criminales han desarrollado procesos para reciclar residuos químicos generados durante la fabricación de metanfetamina, permitiendo mantener altos niveles de pureza y eficiencia incluso frente al endurecimiento de los controles internacionales sobre sustancias precursoras.

México también concentra una parte importante de los decomisos regionales de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos fenil-2-propanona (P-2-P), ácido fenilacético y otras sustancias esenciales para la producción de metanfetamina.

De acuerdo con la ONU, gran parte de estos insumos tienen origen en Asia Oriental. Sin embargo, las restricciones regulatorias adoptadas en los últimos años han obligado a las redes criminales a modificar constantemente sus métodos de abastecimiento y producción.