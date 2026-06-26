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México

Narcotraficantes mexicanos dominan el mercado de metanfetamina en Norteamérica

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que la producción de metanfetamina experimentó un desplazamiento gradual desde Estados Unidos hacia México durante las últimas dos décadas.
vie 26 junio 2026 06:40 PM
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metanfetaminas
La ONU alertó sobre la expansión global de la metanfetamina vinculada a cárteles mexicanos.
 (FOTOS CHRIS NOYOLA / CUARTOSCURO.COM)

El consumo de drogas alcanzó niveles históricos a nivel global. En 2024, alrededor de 331 millones de personas consumieron algún tipo de droga, un aumento de 34% respecto a hace una década, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En este escenario, México se ha consolidado como una pieza clave en el mercado regional de metanfetaminas, al ser identificado por la ONU como el principal país de origen o salida de la droga decomisada en Norteamérica.

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Estamos siendo testigos de un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes".
Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC.

El informe señala que la producción de metanfetamina experimentó un desplazamiento gradual desde Estados Unidos hacia México durante las últimas dos décadas, permitiendo que organizaciones criminales establecidas en territorio mexicano fortalecieran su capacidad de fabricación y distribución.

La mayor parte de la metanfetamina que llega al mercado estadounidense cruza por la frontera suroeste, principalmente a través de corredores vinculados con California y Texas. Aunque los decomisos de esta droga en Norteamérica disminuyeron entre 2021 y 2024, las autoridades internacionales advierten que ello no necesariamente refleja una reducción en la producción o el tráfico.

Por el contrario, la ONU destaca que la pureza de la metanfetamina disponible en EU se mantuvo cercana al 95%, lo que evidencia la capacidad de adaptación y sofisticación de los laboratorios clandestinos que operan en México.

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Uno de los factores que explica esta resiliencia es la evolución de los métodos de producción. El informe documenta que grupos criminales han desarrollado procesos para reciclar residuos químicos generados durante la fabricación de metanfetamina, permitiendo mantener altos niveles de pureza y eficiencia incluso frente al endurecimiento de los controles internacionales sobre sustancias precursoras.

México también concentra una parte importante de los decomisos regionales de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos fenil-2-propanona (P-2-P), ácido fenilacético y otras sustancias esenciales para la producción de metanfetamina.

De acuerdo con la ONU, gran parte de estos insumos tienen origen en Asia Oriental. Sin embargo, las restricciones regulatorias adoptadas en los últimos años han obligado a las redes criminales a modificar constantemente sus métodos de abastecimiento y producción.

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Auge de las drogas sintéticas

En el informe, la ONU advierte además que los fabricantes de drogas ilícitas continúan innovando para evadir regulaciones y sistemas de detección. Tan sólo en 2024 se identificaron en decomisos cinco veces más tipos de drogas que las existentes antes del año 2000.

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Además, se registraron 755 nuevas sustancias psicoactivas circulando en mercados ilegales, de las cuales 118 fueron detectadas por primera vez.

El organismo considera que la facilidad para producir drogas sintéticas cerca de los mercados de consumo, sin depender de cultivos ilícitos, está modificando profundamente las dinámicas del narcotráfico internacional.

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El mercado mundial gira hacia los opioides sintéticos

El informe también identifica que tras la prohibición del cultivo de amapola impuesta en Afganistán en 2022, la producción de opio y heroína cayó drásticamente. Aunque países como Myanmar, Laos y México mantienen producción, ésta resulta insuficiente para compensar la reducción registrada en Afganistán, que llegó a producir más de 6,000 toneladas de opio.

Ante esta situación, se apunta, los traficantes están recurriendo cada vez más a alternativas sintéticas como el fentanilo, los nitazenos y las orfinas.

Según la ONU, este cambio podría transformar de manera permanente el mercado mundial de opioides, desplazando gradualmente las drogas derivadas de cultivos por sustancias fabricadas en laboratorios, con mayores riesgos para la salud pública debido a su potencia y facilidad de distribución.

Más cocaína y cannabis

La producción mundial de cocaína también alcanzó niveles récord. En 2024 superó las 4,000 toneladas de cocaína pura, más de cuatro veces la cantidad registrada hace una década.

Los grupos criminales han intensificado los envíos hacia mercados emergentes en África y Asia, además de los tradicionales destinos en Europa Occidental, América del Norte y Oceanía.

En paralelo, el cannabis continúa siendo la droga más consumida del mundo, con 256 millones de usuarios en 2024.

La ONU atribuye parte de este crecimiento a los cambios regulatorios aplicados en distintos países, especialmente en América del Norte, donde procesos de legalización y despenalización han modificado la percepción social sobre esta sustancia.

Durante la última década el número de consumidores de cannabis aumentó 40%, mientras que la prevalencia de uso pasó de 3.8% a 4.8% de la población mundial.

Drogas y violencia

Más allá de la producción y el tráfico, la ONU advierte que el consumo de drogas tiene impactos directos sobre la seguridad pública.

El informe señala que el uso de sustancias puede estar asociado con delitos patrimoniales, violencia familiar, conflictos en grupos sociales y procesos de victimización de quienes consumen drogas.

No obstante, aclara que estos fenómenos también están influenciados por factores como pobreza, falta de vivienda, trastornos de salud mental y acceso limitado a tratamientos especializados.

Para la UNODC, el crecimiento simultáneo del consumo, la expansión de las drogas sintéticas y la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales obligan a reforzar la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y las políticas de prevención y tratamiento.

"La necesidad de centrarse en desarticular a los grupos del crimen organizado nunca ha sido tan urgente", sostuvo Monica Juma.

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Drogas Fentanilo Marihuana

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