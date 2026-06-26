"No puede haber frontera segura si no se trabaja desde los dos lados", responde Sheinbaum a EU

Este jueves, durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, el secretario aseguró que nueve cárteles tienen el control en la frontera.

“Lo que estamos observando con el muro es que los cárteles están cambiando constantemente y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por una plaza”, planteó.

Al respecto, la presidenta recordó una publicación de Trump en la que reconoce la seguridad de la frontera.

“Hemos tomado la frontera abierta más peligrosa, insegura y violenta del mundo y creado la frontera más segura en la historia de nuestro país”, dice la publicación de Trump.

Respecto a la construcción del muro en la frontera compartida, la presidenta lo rechazó y aseguró que siempre es mejor apostar por los puentes.

Consideró que algunos de los planteamientos en Estados Unidos se deben a que en noviembre próximo habrá elecciones y hay quienes buscan tocar ciertos temas con un propósito electoral.

“Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México, hay muchos temas en Estados Unidos importantes a atender para que sea México parte de la campaña. Entonces mucho de esto tiene que ver con la elección y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”, indicó.

La presidenta destacó que en el ingreso de fentanilo hacia Estados Unidos hay reducciones de más de 60%, lo que es muestra del trabajo que está haciendo su gobierno.