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"No puede haber frontera segura si no se trabaja desde los dos lados", responde Sheinbaum a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y dijo que deberían ser puentes los que se construyan.
vie 26 junio 2026 09:52 AM
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En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reducción en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos es resultado del trabajo de su gobierno. (Foto: Presidencia de México)

Luego de que el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que los cárteles controlan la frontera norte de México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no puede haber seguridad si no se trabaja en ambos lados y resaltó que, hace unos días, su homólogo Donald Trump reconoció que la frontera entre ambos países es una de las más seguras.

“No puede haber frontera segura si no se trabaja de los dos lados, si no hay colaboración. Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado”, planteó.

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Este jueves, durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, el secretario aseguró que nueve cárteles tienen el control en la frontera.

“Lo que estamos observando con el muro es que los cárteles están cambiando constantemente y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por una plaza”, planteó.

Al respecto, la presidenta recordó una publicación de Trump en la que reconoce la seguridad de la frontera.

“Hemos tomado la frontera abierta más peligrosa, insegura y violenta del mundo y creado la frontera más segura en la historia de nuestro país”, dice la publicación de Trump.

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Respecto a la construcción del muro en la frontera compartida, la presidenta lo rechazó y aseguró que siempre es mejor apostar por los puentes.

Consideró que algunos de los planteamientos en Estados Unidos se deben a que en noviembre próximo habrá elecciones y hay quienes buscan tocar ciertos temas con un propósito electoral.

“Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México, hay muchos temas en Estados Unidos importantes a atender para que sea México parte de la campaña. Entonces mucho de esto tiene que ver con la elección y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”, indicó.

La presidenta destacó que en el ingreso de fentanilo hacia Estados Unidos hay reducciones de más de 60%, lo que es muestra del trabajo que está haciendo su gobierno.

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Que cada quien se encargue de su parte, responde Sheinbaum a Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, que cada país se encargue de su parte, luego de que el recién electo planteó que los cárteles mexicanos son objetivo militar.

"Colombia que se encargue de su parte, nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo”, planteó.

Comentó que, más allá del presidente Gustavo Petro, entre Colombia y México hay cooperación.

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