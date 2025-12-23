Publicidad

México

Encuesta Nacional de Adicciones: cannabis, la droga que más se consume; sube consumo de alcohol

La Encuesta Nacional de Adicciones revela que el cannabis es la droga ilegal más consumida en México y advierte un aumento en el consumo de alcohol.
mar 23 diciembre 2025 08:38 AM
Encuesta Nacional de Adicciones
La Secretaría de Salud presentó este martes los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, realizada en todo el territorio nacional. (Foto: Cortesía)

En México, en 2025, la droga ilegal más consumida fue el cannabis, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), presentada este martes por el secretario de Salud, David Kershenobich.

“El cannabis aumentó de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025; es una de las drogas cuyo uso está muy en discusión, sobre si debe permitirse o no, o considerarse como una droga”, explicó el secretario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto al consumo experimental de drogas ilegales, en adultos se registró un incremento al pasar de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025; mientras que en adolescentes hubo una reducción, de 6.2% a 4.1% en el mismo periodo.

Respecto al uso indebido de medicamentos —es decir, su consumo sin haber sido recetados por un médico— también se observó un aumento, al pasar de 1.3% en 2016 a 2.5% en 2025.

En el caso del consumo de opioides y drogas sintéticas, se reportó un incremento en los últimos nueve años, aunque la prevalencia del fentanilo se mantiene baja.

“El consumo de opioides aumentó de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025. A pesar de este incremento, sigue siendo un consumo bajo, y la prevalencia de fentanilo fue muy reducida: 0.2% alguna vez y 0.1%”, indicó.

Por otro lado, el consumo de alcohol en adultos también registró un aumento, al pasar de 71% en 2016 a 73.7% en 2025.

En mujeres, el consumo de alcohol subió siete puntos al pasar del 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025.

En adolescentes, el consumo en el “último año” disminuyó de 28.0% a 17.8%, detalló el secretario.

Baja consumo de tabaco fumado; suben cigarros electrónicos

En los últimos nueve años se registró una disminución en el consumo de tabaco fumado; sin embargo, aumentó el uso de cigarros electrónicos.

“En tabaco y nicotina disminuyó el consumo de tabaco fumado de 17.6% a 15.1%. En cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1% a 2.6%. Disminuyó el tabaco fumado y aumentó el cigarro electrónico”, explicó el funcionario.

El secretario de Salud consideró que la disminución en fumar se debe a campañas que ha implementado el gobierno federal, por lo que ahora, frente al uso de cigarros electrónicos se hará lo mismo.

"Han servido las distintas medidas que se han implementado, han hecho que se fume mucho menos tabaco, pero no así el vapeador y esto servirá para el diseño de estrategias, fundamentalmente tipo educativas para la población", añadió.

En cuanto a la salud mental, la encuesta reveló que 8.1% presentó algún malestar psicológico, y que los adolescentes presentan tasas más altas en todas las etapas del comportamiento suicida.

Por ejemplo, en ideación de un suicidio, el porcentaje de adolescentes fue de 3.3% mientras que en adultos 1.7%; en planificación 1.9% frente a 1.0% y en el intento el porcentaje es de 1.5% a 0.5%.

En violencia, 12.3% de la población de 12 a 65 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año. En adolescentes es mayor con 18.1% mientras que en adultos 11.4%.

