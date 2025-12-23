Encuesta Nacional de Adicciones: cannabis, la droga que más se consume; sube consumo de alcohol

En cuanto al consumo experimental de drogas ilegales, en adultos se registró un incremento al pasar de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025; mientras que en adolescentes hubo una reducción, de 6.2% a 4.1% en el mismo periodo.

Respecto al uso indebido de medicamentos —es decir, su consumo sin haber sido recetados por un médico— también se observó un aumento, al pasar de 1.3% en 2016 a 2.5% en 2025.

En el caso del consumo de opioides y drogas sintéticas, se reportó un incremento en los últimos nueve años, aunque la prevalencia del fentanilo se mantiene baja.

“El consumo de opioides aumentó de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025. A pesar de este incremento, sigue siendo un consumo bajo, y la prevalencia de fentanilo fue muy reducida: 0.2% alguna vez y 0.1%”, indicó.

Por otro lado, el consumo de alcohol en adultos también registró un aumento, al pasar de 71% en 2016 a 73.7% en 2025.

En mujeres, el consumo de alcohol subió siete puntos al pasar del 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025.

En adolescentes, el consumo en el “último año” disminuyó de 28.0% a 17.8%, detalló el secretario.