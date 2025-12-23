Encuesta Nacional de Adicciones: cannabis, la droga que más se consume; sube consumo de alcohol

Baja consumo de tabaco fumado; suben cigarros electrónicos
En los últimos nueve años se registró una disminución en el consumo de tabaco fumado; sin embargo, aumentó el uso de cigarros electrónicos.
“En tabaco y nicotina disminuyó el consumo de tabaco fumado de 17.6% a 15.1%. En cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1% a 2.6%. Disminuyó el tabaco fumado y aumentó el cigarro electrónico”, explicó el funcionario.
El secretario de Salud consideró que la disminución en fumar se debe a campañas que ha implementado el gobierno federal, por lo que ahora, frente al uso de cigarros electrónicos se hará lo mismo.
"Han servido las distintas medidas que se han implementado, han hecho que se fume mucho menos tabaco, pero no así el vapeador y esto servirá para el diseño de estrategias, fundamentalmente tipo educativas para la población", añadió.
En cuanto a la salud mental, la encuesta reveló que 8.1% presentó algún malestar psicológico, y que los adolescentes presentan tasas más altas en todas las etapas del comportamiento suicida.
Por ejemplo, en ideación de un suicidio, el porcentaje de adolescentes fue de 3.3% mientras que en adultos 1.7%; en planificación 1.9% frente a 1.0% y en el intento el porcentaje es de 1.5% a 0.5%.
En violencia, 12.3% de la población de 12 a 65 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año. En adolescentes es mayor con 18.1% mientras que en adultos 11.4%.