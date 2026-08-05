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México

Estos son los aciertos mínimos que pide la UNAM para participar en el examen de control

Los aspirantes seleccionados en el examen de ingreso y quienes obtuvieron los aciertos mínimos para la carrera elegida están convocados al examen de control.
mié 05 agosto 2026 10:58 AM
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Examen de control de la UNAM 2026: los aciertos mínimos para participar en el "repechaje" de admisión
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control del 12 al 19 de agosto de 2026. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los aciertos mínimos por carrera y facultad para participar en el examen de control presencial.

Esta segunda prueba, establecida tras detectar anomalías en el examen de ingreso a licenciatura, es para verificar los resultados de las personas que fueron seleccionadas y dar una segunda oportunidad a quienes no alcanzaron un lugar pero obtuvieron los aciertos mínimos que permitieron la admisión entre 2021 y 2025.

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La UNAM optó por esta medida tras los señalamientos de fraude y uso masivo de inteligencia artificial (IA) en el examen en línea de este año y retrasó dos semanas el inicio del ciclo escolar solo para los estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso.

Estas irregularidades dieron por resultado un aumento atípico en el número de aspirantes con puntajes casi perfectos en la prueba de 120 reactivos.

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Entre 2021 y 2025, solo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, proporción que subió a 16.3% en 2026. Mientras que el porcentaje de alumnos con más de 110 puntos aumentó de 0.9% a 5.5% en el mismo periodo.

Para corroborar estos resultados, la UNAM aplicará el examen de control de manera presencial del 12 al 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

¿Quiénes deben presentar el examen de control de la UNAM?

Los aspirantes que presentaron el examen de ingreso deben ingresar al micrositio del Concurso de Selección de Licenciatura 2026 . Ahí deben buscar los aciertos mínimos que pide la UNAM para la carrera que seleccionaron, la facultad y la modalidad de estudio.

Si los resultados obtenidos en la prueba inicial son iguales o superan ese puntaje, los aspirantes están convocados al examen de control.

Aciertos mínimos por carrera

Estos son los puntajes necesarios para repetir el examen.

Licenciaturas del Área 1

Para Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, la UNAM solicita estos aciertos mínimos para las más demandadas:

-Ingeniería Espacial. Facultad de Ingeniería. Modalidad escolarizada. 111 aciertos.
-Física. Facultad de Ciencias. Modalidad escolarizada. 104 aciertos.

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-Ciencias de la Computación. Facultad de Ciencias. Escolarizada. 102 aciertos.
-Actuaría. Facultad de Ciencias. Escolarizada. 101 aciertos.
-Física Biomédica. Facultad de Ciencias. Escolarizada. 101 aciertos.

Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

-Médico Cirujano. Facultad de Medicina. Escolarizada. 111 aciertos.
-Médico Cirujano. FES Zaragoza. Escolarizada. 106 aciertos.
-Médico Cirujano. FES Iztacala. Escolarizada . 105 aciertos.
-Química Farmacéutico Biológica. Facultad de Química. Escolarizada. 104 aciertos.
-Psicología. Facultad de Psicología. Escolarizada. 99 aciertos.
-Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escolarizada. 99 aciertos.

Área 3: Ciencias Sociales

-Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escolarizada. 98 aciertos.
-Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escolarizada. 94 aciertos.
-Administración. Facultad de Contaduría y Administración. Escolarizada. 87 aciertos.
-Relaciones Internacionales. FES Aragón. Escolarizada. 85 aciertos.
-Ciencias Políticas y Administración Pública. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escolarizada. 83 aciertos.
-Derecho. Facultad de Derecho. Escolarizada. 82 aciertos.

Área 4: Humanidades y de las Artes

-Traducción. Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Escolarizada. 100 aciertos.

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-Diseño y Comunicación Visual. Facultad de Artes y Diseño. Escolarizada. 99 aciertos.
-Artes Visuales. Facultad de Artes y Diseño. Escolarizada. 96 aciertos.
-Diseño Gráfico. FES Acatlán. Escolarizada. 93 aciertos.
-Literatura Dramática y Teatro. Facultad de Filosofía y Letras. Escolarizada. 92 aciertos.

¿Cómo me registro al examen de control?

Los aspirantes que fueron seleccionados o que obtuvieron los aciertos mínimos para la carrera y escuela por la que concursaron inicialmente están convocados al examen de control. Deben registrarse, a partir del 7 de agosto, en el apartado TU SITIO .

Ahí podrán consultar la fecha, el horario, la sede y los requisitos de presentación para la segunda prueba.

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