Examen de control de la UNAM 2026: los aciertos mínimos para participar en el "repechaje" de admisión

La UNAM optó por esta medida tras los señalamientos de fraude y uso masivo de inteligencia artificial (IA) en el examen en línea de este año y retrasó dos semanas el inicio del ciclo escolar solo para los estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso.

Estas irregularidades dieron por resultado un aumento atípico en el número de aspirantes con puntajes casi perfectos en la prueba de 120 reactivos.

Entre 2021 y 2025, solo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, proporción que subió a 16.3% en 2026. Mientras que el porcentaje de alumnos con más de 110 puntos aumentó de 0.9% a 5.5% en el mismo periodo.

Para corroborar estos resultados, la UNAM aplicará el examen de control de manera presencial del 12 al 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

¿Quiénes deben presentar el examen de control de la UNAM?

Los aspirantes que presentaron el examen de ingreso deben ingresar al micrositio del Concurso de Selección de Licenciatura 2026 . Ahí deben buscar los aciertos mínimos que pide la UNAM para la carrera que seleccionaron, la facultad y la modalidad de estudio.

Si los resultados obtenidos en la prueba inicial son iguales o superan ese puntaje, los aspirantes están convocados al examen de control.

Aciertos mínimos por carrera

Estos son los puntajes necesarios para repetir el examen.

Licenciaturas del Área 1

Para Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, la UNAM solicita estos aciertos mínimos para las más demandadas:

-Ingeniería Espacial. Facultad de Ingeniería. Modalidad escolarizada. 111 aciertos.

-Física. Facultad de Ciencias. Modalidad escolarizada. 104 aciertos.