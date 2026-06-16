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México

Morena busca la nulidad total de la elección en Coahuila por presuntas irregularidades

De acuerdo con Morena, entre las irregularidades se encuentran presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR y la participación indebida de servidores públicos.
mar 16 junio 2026 04:53 PM
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Coahuila Elecciones Locales
El 7 de junio se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los diputados locales del Congreso del estado de Coahuila. (Foto: Cuartoscuro )

Morena anunció que buscará la nulidad total de la elección en los 16 distritos locales de Coahuila, al denunciar presuntas irregularidades que, sostiene, comprometen la legalidad del proceso electoral.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, informó que la impugnación se basa en anomalías detectadas en 962 casillas, equivalentes al 22.6% de la votación en la entidad, por lo que se presentó una queja por cada distrito electoral y denuncias de carácter general.

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Entre las irregularidades señaladas se encuentran presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, uso electoral de programas sociales, así como intimidación, violencia política y de género, además de un posible rebase de topes de campaña.

Montiel Reyes afirmó que durante el conteo de votos se identificaron boletas anuladas por contener fotografías de códigos QR y leyendas alusivas al PRI. También aseguró que hubo denuncias sobre entrega de dinero a cambio del voto y el uso de mecanismos digitales para inducir el sufragio, incluyendo presuntos casos en los que votantes habrían depositado boletas con códigos en la urna.

El partido informó que las pruebas recabadas serán presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEISEL), para investigar la compra y coacción del voto. Asimismo, se solicitó la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar el presunto rebase de topes de campaña, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen y destino de los recursos presuntamente utilizados en estas prácticas.

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Por otra parte, la dirigente nacional reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien —dijo— cuenta con una aprobación del 71%reciente encuesta nacional de De las Heras Demotecnia. También señaló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un 70% de reconocimiento, con 47% de identificación entre los encuestados.

Morena indicó además que durante el fin de semana se realizaron 264 asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional, en las que se invitó a la ciudadanía a participar en la transformación del país.

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En otro anuncio, el partido adelantó que la próxima semana se presentará ante la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlalli Hernández Mora, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), un plan político integral rumbo a la ruta de elección de coordinadores estatales para los comicios de 2027.

Finalmente, el delegado en funciones de secretario de organización, Manuel Jesús Zavala Salazar, agradeció el respaldo de la dirigencia y señaló que el movimiento continuará con actividades territoriales. “El movimiento se creó para servir, recorrer casa por casa, tocando puertas y haciendo conciencia en la gente”, expresó.

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