Morena busca la nulidad total de la elección en Coahuila por presuntas irregularidades

Entre las irregularidades señaladas se encuentran presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, uso electoral de programas sociales, así como intimidación, violencia política y de género, además de un posible rebase de topes de campaña.

Montiel Reyes afirmó que durante el conteo de votos se identificaron boletas anuladas por contener fotografías de códigos QR y leyendas alusivas al PRI. También aseguró que hubo denuncias sobre entrega de dinero a cambio del voto y el uso de mecanismos digitales para inducir el sufragio, incluyendo presuntos casos en los que votantes habrían depositado boletas con códigos en la urna.

El partido informó que las pruebas recabadas serán presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEISEL), para investigar la compra y coacción del voto. Asimismo, se solicitó la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar el presunto rebase de topes de campaña, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen y destino de los recursos presuntamente utilizados en estas prácticas.