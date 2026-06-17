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Congreso

Los legisladores que dejan su curul en el Congreso para buscar una candidatura en Morena

Nueve senadores y dos diputados solicitaron licencia en el Congreso, pues aspiran a una candidatura de Morena rumbo las elecciones de 2027.
mié 17 junio 2026 04:37 PM
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El proceso electoral de 2027 arrancará formalmente en septiembre. En esos comicios se renovarán 17 gubernaturas y las 500 diputaciones federales. (Especial)

La carrera rumbo a las elecciones de 2027 ya comenzó y varios legisladores ya empezaron a dejar sus cargos para buscar una candidatura. Solo en la alianza Morena-PT-PVEM, al menos este miércoles solicitarán licencia nueve senadores y dos diputados.

Esto ocurre porque el próximo 22 de junio iniciará el registro para convertirse en coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, figura que posteriormente suele transformarse en una candidatura.

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Jasmine Bugarín

Entre quienes buscan competir se encuentra Jasmine Bugarín, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que aspira a la candidatura al gobierno de Nayarit. Inició su carrera política a los 26 años en las filas del PRI, donde pasó de ser representante partidista a nivel local a ocupar espacios dentro de la estructura interna como consejera.

Posteriormente se incorporó al PVEM, partido desde el cual es impulsada por Manuel Velasco Coello para buscar la candidatura a la gubernatura de su estado.

Waldo Fernández

También figura el senador Waldo Fernández, quien busca convertirse en candidato a gobernador de Nuevo León por la alianza Morena-PT-PVEM, en una entidad actualmente gobernada por Movimiento Ciudadano.

El legislador comenzó su trayectoria profesional en el sector privado, donde ocupó cargos directivos y gerenciales en Cemex y en el despacho Fernández, Fromow, Rivera y Asociados. En el sector público desempeñó diversos puestos relacionados con la seguridad, entre ellos en la Procuraduría General de la República, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Monterrey y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En 2015 llegó a la Cámara de Diputados como legislador federal plurinominal impulsado por el PRD, aunque nunca militó en ese partido. Fue hasta 2018 cuando se afilió por primera vez a una fuerza política: Morena.

El senador también enfrenta un escándalo. En 2024, durante el periodo de campañas electorales, se presentó una denuncia anónima en su contra por presunto abuso sexual; sin embargo, en 2026 las autoridades concluyeron que la queja fue producto de un intento de extorsión.

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Blanca Judith Díaz Delgado

Blanca Judith Díaz Delgado también busca la gubernatura de Nuevo León. Su trayectoria política comenzó en el PAN y posteriormente se incorporó a Morena. Como militante panista ocupó diversos cargos tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo estatal.

Primera etapa. Representó al estado de Nuevo León como integrante del PAN durante el periodo 2006-2012.

Segunda etapa. Actualmente ejerce una nueva etapa política bajo las siglas de Morena, iniciada en 2024.

Entre 2018 y 2023 ocupó el cargo de Coordinadora Estatal de los Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Nuevo León, función equivalente a la de superdelegada federal en la entidad.

Beatriz Mojica

Otra aspirante es Beatriz Mojica, quien por segunda ocasión busca ser candidata al gobierno de Guerrero. Inició su carrera política en 1989 dentro del PRD, donde se desempeñó como secretaria de Alianzas y Relaciones Públicas. En 2021 dejó ese partido para integrarse a Morena.

Mojica es identificada como cercana al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. En la contienda interna enfrentará a perfiles como la exconsejera presidencial Esthela Damián y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López.

Graciela Domínguez Nava

En la lista también aparece Graciela Domínguez Nava, quien dejó su escaño para buscar la candidatura al gobierno de Sinaloa. Es cercana al actual mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya, ya que formó parte de su gabinete entre 2021 y 2024.

La senadora también proviene de las filas del PRD, partido por el que obtuvo en dos ocasiones una diputación local y en el que ocupó diversos cargos internos a nivel estatal. A partir de 2013 comenzó a impulsar la formación de Morena.

Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco solicitó licencia como senador para buscar por segunda ocasión la candidatura al gobierno de Michoacán. La primera vez fue en 2021, pero quedó fuera de la contienda por no presentar sus informes de precampaña, por lo que su lugar fue ocupado por el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Antes de su carrera legislativa, Morón fue docente y dirigente magisterial en Michoacán. Formó parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Estatal de la Sección XVIII.

Imelda Castro Castro

Otra senadora que dejó su cargo fue Imelda Castro Castro, cuya trayectoria profesional está enfocada principalmente en el ámbito legislativo y ejecutivo a nivel estatal. Ha ocupado en tres ocasiones cargos como diputada y senadora, además de desempeñarse como directora en la Secretaría de Desarrollo Económico y como regidora en su estado natal.

Aunque busca la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, no es considerada cercana al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. De hecho, mantiene cierta distancia política respecto a él ante los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Lorenia Iveth Valles Sampedro

Otra legisladora que pidió licencia fue Lorenia Iveth Valles Sampedro, quien busca la candidatura al gobierno de Sonora. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos públicos tanto en su estado natal como en Durango y en el entonces Distrito Federal.

Al igual que varios de sus compañeros de partido, inició su trayectoria en el PRD y posteriormente se afilió a Morena. Es cercana al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues fue directora del DIF estatal entre 2021 y 2024.

Raymundo Vázquez Conchas

Raymundo Vázquez Conchas se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Representa al Distrito 2 de Tlaxcala, cargo que obtuvo por el principio de mayoría relativa tras resultar ganador en las elecciones federales de 2024.

Durante su labor legislativa en la Cámara de Diputados, ha impulsado diversas iniciativas enfocadas en la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento del marco jurídico nacional.

Cuenta con estudios de licenciatura y tiene como suplente en la Cámara de Diputados a Óscar Lobatón Corona.

Julieta Ramírez Padilla

Al listado se sumó la senadora Julieta Ramírez Padilla, quien busca la gubernatura de Baja California. Desde el año pasado, la morenista promueve su imagen y nombre en distintas regiones del estado.

Esa situación llevó a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) le solicitara suspender actos de promoción considerados fuera de los tiempos electorales, luego de que su nombre apareciera en diversas bardas de la entidad.

Félix Salgado Macedonio

Entre quienes solicitarán licencia también se encuentra Félix Salgado Macedonio. El senador guerrerense señaló hace algunos meses que no buscaría la candidatura debido a que su hija ocupa actualmente la gubernatura de Guerrero y Morena establece restricciones en contra del nepotismo en sus procesos internos.

Hasta ahora no ha explicado si finalmente competirá por la candidatura. De hacerlo, sería su segundo intento. En 2021 buscó convertirse en gobernador, pero fue excluido de la contienda por no presentar sus informes de precampaña.

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Cámara de Senadores Cámara de Diputados Morena

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