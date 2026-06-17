Los legisladores que dejan su curul en el Congreso para buscar una candidatura en Morena

Blanca Judith Díaz Delgado

Blanca Judith Díaz Delgado también busca la gubernatura de Nuevo León. Su trayectoria política comenzó en el PAN y posteriormente se incorporó a Morena. Como militante panista ocupó diversos cargos tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo estatal.

Primera etapa. Representó al estado de Nuevo León como integrante del PAN durante el periodo 2006-2012.

Segunda etapa. Actualmente ejerce una nueva etapa política bajo las siglas de Morena, iniciada en 2024.

Entre 2018 y 2023 ocupó el cargo de Coordinadora Estatal de los Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Nuevo León, función equivalente a la de superdelegada federal en la entidad.

¡Buenas noticias para Nuevo León! 🇲🇽 Gracias a la estrategia de seguridad de la Presidenta @Claudiashein, se logró una reducción del 78% en los homicidios dolosos. La honestidad da resultados. 📉✅ @MorenaSenadores #JudithDíaz #Seguridad #Resultados #NuevoLeón pic.twitter.com/bgNzeudRCO — Judith Díaz (@Judith_Diaz) June 17, 2026

Beatriz Mojica

Otra aspirante es Beatriz Mojica, quien por segunda ocasión busca ser candidata al gobierno de Guerrero. Inició su carrera política en 1989 dentro del PRD, donde se desempeñó como secretaria de Alianzas y Relaciones Públicas. En 2021 dejó ese partido para integrarse a Morena.

Mojica es identificada como cercana al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. En la contienda interna enfrentará a perfiles como la exconsejera presidencial Esthela Damián y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López.

Seguiremos recorriendo cada rincón de Guerrero con convicción, cercanía y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. En unidad, seguiremos defendiendo nuestra soberanía nacional, respaldando el proyecto de transformación que encabeza nuestra Presidenta @Claudiashein, y… pic.twitter.com/ZbztWcj3kQ — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) June 17, 2026

Graciela Domínguez Nava

En la lista también aparece Graciela Domínguez Nava, quien dejó su escaño para buscar la candidatura al gobierno de Sinaloa. Es cercana al actual mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya, ya que formó parte de su gabinete entre 2021 y 2024.

La senadora también proviene de las filas del PRD, partido por el que obtuvo en dos ocasiones una diputación local y en el que ocupó diversos cargos internos a nivel estatal. A partir de 2013 comenzó a impulsar la formación de Morena.

Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco solicitó licencia como senador para buscar por segunda ocasión la candidatura al gobierno de Michoacán. La primera vez fue en 2021, pero quedó fuera de la contienda por no presentar sus informes de precampaña, por lo que su lugar fue ocupado por el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Antes de su carrera legislativa, Morón fue docente y dirigente magisterial en Michoacán. Formó parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Estatal de la Sección XVIII.

La convicción se demuestra trabajando cerca de la gente y manteniéndose firme en los principios que dieron origen a este movimiento.#UNIDADporlatransfoRMación pic.twitter.com/DHjtKX3fg6 — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) June 17, 2026

Imelda Castro Castro

Otra senadora que dejó su cargo fue Imelda Castro Castro, cuya trayectoria profesional está enfocada principalmente en el ámbito legislativo y ejecutivo a nivel estatal. Ha ocupado en tres ocasiones cargos como diputada y senadora, además de desempeñarse como directora en la Secretaría de Desarrollo Económico y como regidora en su estado natal.

Aunque busca la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, no es considerada cercana al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. De hecho, mantiene cierta distancia política respecto a él ante los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.