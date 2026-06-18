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México

''¡Vamos, México!'', dice Sheinbaum desde Palacio Nacional por partido mundialista

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este mismo día que vería el encuentro México-Corea del Sur desde Palacio Nacional.
jue 18 junio 2026 07:24 PM
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Claudia Sheinbaum y Clara Brugada
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que para el tercer partido de México prevé verlo en alguno de los festivales instalados en la Ciudad de México. (Foto: Especial )

En Palacio Nacional y junto a su esposo Jesús María Tarriba, así decidió la presidenta Claudia Sheinbaum ver el encuentro entre México vs Corea, el segundo partido de la Selección Mexicana en su participación del Mundial 2026.

"Aquí, aquí lo voy a ver yo creo", confirmó la mañana del jueves la mandataria federal su plan para esta noche de 18 de junio. Casi al mismo tiempo del silbatazo inicial del encuentro, compartió una fotografía en la que porta una playera de la selección mexicana y camina junto a su esposo en Palacio Nacional.

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Desde hace algunas semanas, la presidenta informó que además de no asistir a la inauguración del Mundial, tampoco irá a ninguno de los 13 partidos que se jugarán en las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Para seguir la inauguración del Mundial y el primer partido de México contra Sudáfrica, la presidenta acudió al Deportivo Hermanos Galena, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se instalaron pantallas y bocinas como parte de los festivales futboleros.

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Rodeada de vecinos y de niños, la presidenta siguió la inauguración y el partido completo. Ante las dos anotaciones de México, la presidenta aplaudió, brincó, ondeó la bandera mexicana y al final celebró que el anfitrión sumara los primeros tres puntos.

A ese encuentro, la acompañó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano. Los tres ocuparon la primera de las decenas de filas de sillas plegables que se instalaron en el campo de béisbol.

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Presenciar el partido a 22 kilómetros de distancia de dónde se desarrolló la inauguración permitió a la presidenta Claudia Sheinbaum "blindarse" de rechiflas, abucheos y posibles manifestaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sin embargo, la presidenta explicó hace unos días que ella optó por ver el partido en la Gustavo A. Madero para estar cerca de la gente, pues la mayoría no puede pagar los 100,000 pesos que cuestan los boletos.

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Será para el último partido de la fase de grupos que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé ir a alguno de los festivales instalados en las alcaldías de la Ciudad de México, pero aún no confirma a cuál será.

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Mundial de Futbol 2026 Claudia Sheinbaum Clara Brugada

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