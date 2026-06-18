''¡Vamos, México!'', dice Sheinbaum desde Palacio Nacional por partido mundialista

Desde hace algunas semanas, la presidenta informó que además de no asistir a la inauguración del Mundial, tampoco irá a ninguno de los 13 partidos que se jugarán en las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Para seguir la inauguración del Mundial y el primer partido de México contra Sudáfrica, la presidenta acudió al Deportivo Hermanos Galena, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se instalaron pantallas y bocinas como parte de los festivales futboleros.

Rodeada de vecinos y de niños, la presidenta siguió la inauguración y el partido completo. Ante las dos anotaciones de México, la presidenta aplaudió, brincó, ondeó la bandera mexicana y al final celebró que el anfitrión sumara los primeros tres puntos.

A ese encuentro, la acompañó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano. Los tres ocuparon la primera de las decenas de filas de sillas plegables que se instalaron en el campo de béisbol.