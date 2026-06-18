''¡Vamos, México!'', dice Sheinbaum desde Palacio Nacional por partido mundialista

En Palacio Nacional y junto a su esposo Jesús María Tarriba, así decidió la presidenta Claudia Sheinbaum ver el encuentro entre México vs Corea, el segundo partido de la Selección Mexicana en su participación del Mundial 2026.
"Aquí, aquí lo voy a ver yo creo", confirmó la mañana del jueves la mandataria federal su plan para esta noche de 18 de junio. Casi al mismo tiempo del silbatazo inicial del encuentro, compartió una fotografía en la que porta una playera de la selección mexicana y camina junto a su esposo en Palacio Nacional.