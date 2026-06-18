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México

FIFA activa protocolo sísmico en Estadio CDMX: paso a paso qué hacer si tiembla durante un partido

FIFA recordó que la Ciudad de México cuenta con un sistema de alerta sísmica que puede proporcionar segundos de anticipación antes de que se perciban los efectos de un terremoto.
jue 18 junio 2026 01:15 PM
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La FIFA activa protocolo ante sismos en el Estadio Azteca: qué hacer si tiembla en un partido del Mundial 2026
El Mundial de Futbol inició en México la semana pasada. (Foto: Luke Hales/Getty Images)

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) incluyó por primera vez recomendaciones específicas ante sismos dentro de los lineamientos de seguridad para aficionados que asistirán a los partidos de la Copa Mundial de 2026 en la Ciudad de México, una de las tres ciudades anfitrionas del torneo junto con Guadalajara y Monterrey.

A través de su portal oficial de seguridad para espectadores, el organismo internacional reconoce que la capital mexicana se encuentra en una zona de actividad sísmica y que los visitantes nacionales y extranjeros deben conocer los protocolos de actuación en caso de un movimiento telúrico durante su estancia en la ciudad.

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¿Qué hacer si tiembla en el Estadio Azteca durante un partido del Mundial 2026?

Entre las medidas recomendadas, la FIFA exhorta a los asistentes a familiarizarse con las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión de los estadios y recintos donde se desarrollarán actividades relacionadas con el torneo. Asimismo, pide mantenerse atentos a las indicaciones del personal de seguridad y protección civil.

El organismo también señala que, en caso de activarse la alerta sísmica, los aficionados deberán conservar la calma, evitar correr o generar situaciones de pánico y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades. La evacuación de un inmueble o estadio deberá realizarse únicamente cuando así lo determinen los responsables de seguridad.

Dentro de las recomendaciones destaca la indicación de no utilizar elevadores durante una emergencia y ubicarse en áreas seguras cuando las condiciones lo permitan. La FIFA recordó además que la Ciudad de México cuenta con un sistema de alerta sísmica que puede proporcionar segundos de anticipación antes de que se perciban los efectos de un terremoto.

La inclusión de este protocolo forma parte de las medidas de prevención contempladas para el Mundial de 2026, que es el primero en la historia organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de la capital mexicana, los encuentros se disputan en el Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.

Autoridades mexicanas de Protección Civil han trabajado en coordinación con organismos deportivos internacionales para fortalecer los planes de respuesta ante emergencias durante eventos masivos, considerando riesgos como sismos, fenómenos meteorológicos y contingencias de seguridad.

Con estas medidas, la FIFA busca garantizar que millones de aficionados cuenten con información preventiva y sepan cómo actuar ante una eventual emergencia durante la celebración del torneo más importante del futbol mundial.

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Sismos Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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