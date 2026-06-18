La FIFA activa protocolo ante sismos en el Estadio Azteca: qué hacer si tiembla en un partido del Mundial 2026

¿Qué hacer si tiembla en el Estadio Azteca durante un partido del Mundial 2026?

Entre las medidas recomendadas, la FIFA exhorta a los asistentes a familiarizarse con las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión de los estadios y recintos donde se desarrollarán actividades relacionadas con el torneo. Asimismo, pide mantenerse atentos a las indicaciones del personal de seguridad y protección civil.

El organismo también señala que, en caso de activarse la alerta sísmica, los aficionados deberán conservar la calma, evitar correr o generar situaciones de pánico y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades. La evacuación de un inmueble o estadio deberá realizarse únicamente cuando así lo determinen los responsables de seguridad.

Dentro de las recomendaciones destaca la indicación de no utilizar elevadores durante una emergencia y ubicarse en áreas seguras cuando las condiciones lo permitan. La FIFA recordó además que la Ciudad de México cuenta con un sistema de alerta sísmica que puede proporcionar segundos de anticipación antes de que se perciban los efectos de un terremoto.

La inclusión de este protocolo forma parte de las medidas de prevención contempladas para el Mundial de 2026, que es el primero en la historia organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de la capital mexicana, los encuentros se disputan en el Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.

Autoridades mexicanas de Protección Civil han trabajado en coordinación con organismos deportivos internacionales para fortalecer los planes de respuesta ante emergencias durante eventos masivos, considerando riesgos como sismos, fenómenos meteorológicos y contingencias de seguridad.

Con estas medidas, la FIFA busca garantizar que millones de aficionados cuenten con información preventiva y sepan cómo actuar ante una eventual emergencia durante la celebración del torneo más importante del futbol mundial.