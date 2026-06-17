CNTE: 46 años de presión, negociación e influencia en la política educativa del país
Entre las acciones logradas en sus años de vida están la caída del líder del SNTE Carlos Jonguitud Barrios, la cancelación de la reforma educativa de 2013 y la evaluación para la promoción y asignación de plazas.
La expresión “negociación, movilización, negociación” condensa la lógica de actuación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): alternar entre el diálogo con las autoridades y la movilización como mecanismo de presión para alcanzar sus objetivos y mantener vigentes sus demandas.
Las protestas, los bloqueos y plantones están presentes desde el surgimiento de la organización magisterial hace 46 años. Esta capacidad de movilización masiva es lo que le otorga poder político a la CNTE y la convierte en uno de los grupos que más presión ejercen sobre los gobiernos, explican especialistas en temas educativos.
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Así ha ocurrido sexenio a sexenio desde su nacimiento, en la administración de José López Portillo hasta la de Claudia Sheinbaum, quien heredó el conflicto actual con la CNTE por las mismas demandas que exige desde hace varios años.
La presidenta planteó como compromisos de gobierno o promesas de campaña algunas de las exigencias del magisterio que ahora le demanda cumplir su palabra a través de una huelga que suma 17 días y complica la movilidad de la ciudad en medio del Mundial de Futbol.
¿Qué es la CNTE?
La CNTE surgió en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue fundada por maestros, principalmente del sur del país, descontentos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gremio oficial e históricamente cercano a los gobiernos en turno y aliado de los partidos en el poder.
Los profesores disidentes de Chiapas, Tabasco y Guerrero conformaron una organización política-sindical alternativa al SNTE, que luchara por mejorar las condiciones laborales del magisterio.
De hecho, una de las primeras demandas de la CNTE fue un aumento salarial de 30% a los maestros. También exigía democracia sindical al interior del SNTE.
Por eso es que la CNTE no se constituyó nunca como un sindicato independiente al SNTE, sino como una organización al interior de esta asociación que le disputaba el poder.
La organización de la Coordinadora, en contraste con el SNTE, contribuyó a que miles de maestros se sumaran a sus filas pues una de las características es la consulta a las bases para cada decisión que toma y para plantear sus demandas.
Además de que la CNTE no surgió con algún grupo o partido político, sino de la mano de los profesores de base, lo que le permitió extenderse a otros estados fuera del sur del país y reflejar las problemáticas que afectaban al magisterio.
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La protesta como mecanismo de presión
Con un gran número de personas dispuestas a salir a la calle, la CNTE obtuvo el poder que necesitaba para que las autoridades tomaran en cuenta a los maestros disidentes.
Así, con presión de movilizaciones, marchas y bloqueos a lo largo de los años, la Coordinadora ha obtenido victorias importantes: la caída del líder del SNTE Carlos Jonguitud Barrios, en 1989; aumentos salariales al magisterio; espacios de representación al interior del SNTE y la cancelación de la reforma educativa de 2013.
También logró que en 2019 se cancelara la evaluación a los docentes para su promoción y asignación de plazas, mientras que en 2025 consiguió que Sheinbaum echara para atrás una nueva iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE y aprobara la reducción progresiva en la edad de jubilación para los trabajadores del Estado.
Todo esto, convierte a la Coordinadora Nacional en un movimiento complejo: es un grupo con base social y demandas laborales legítimas, un contrapeso, pero, al mismo tiempo, es señalado de hacer uso político de la lucha magisterial.
"Los gobiernos siempre han buscado comprar una paz pírrica. Se espantan ante las movilizaciones, porque tienen muchos efectos negativos sobre las sociedades, empieza la presión social y terminan cediendo", dice Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa.
Es un movimiento, un grupo de interés bien organizado, que ha aprendido que su músculo está a partir de la movilización,
Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey.
Dos semanas antes de la Inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, la CNTE se instaló en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y comenzó con bloqueos, movilizaciones, además de mesas de diálogo con las autoridades federales.
Para desactivar las protestas de la Coordinadora que amenazaba con boicotear la llegada a la ceremonia mundialista y el Aeropuerto Internacional de la CDMX, el gobierno federal le hizo varias propuestas: eliminar el sistema actual de carrera magisterial, una nueva reforma educativa y garantizar a los docentes la comisión más baja de las Afores.
Se estima que la Coordinadora agrupa a unos 500,000 militantes, según sus propios cálculos, ya que no cuenta con un registro de afiliación oficial. Tiene presencia en 33 secciones, pero destaca sobre todo en seis entidades: Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Érik Avilés, director de Mexicanos Primero en Michoacán, sostiene que sus militantes siguen afiliados al SNTE, por lo que resulta conflictivo que la CNTE no se separe por completo del Sindicato.
Para el investigador, a pesar del discurso de crítica entre ambas organizaciones, en los hechos el SNTE no ha expulsado a los miembros de la Coordinadora, incluso en los periodos de mayores desencuentros, por lo que considera a la CNTE como "un brazo armado" del SNTE para lograr "una doble negociación". Es decir, presionar a las autoridades a cumplir ciertas demandas a través de manifestaciones y negociaciones sin confrontación.
"La negociación fina, la de la mesa, de guantes de seda, evidentemente la lleva el SNTE. Pero la movilización, la lucha en la calle para la doble negociación, la tiene la Coordinadora", explica.
El pasado 15 de mayo, en la ceremonia por el Día del Maestro, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, retomó las demandas de la CNTE.
Ante la presidenta Sheinbaum y de manera inusual, el dirigente solicitó cambiar el sistema de pensiones. También llamó a modificar el sistema de asignación de plazas docentes y derogar la Ley del ISSSTE de 2007. Es decir, hizo las mismas peticiones por las que la CNTE lleva años protestando, aunque sin mencionarlo.
Ambas organizaciones, asegura, han tenido vínculos políticos: el SNTE con el PRI, el PAN y ahora con Morena. Mientras que la CNTE tuvo cuadros en el Frente Democrático Nacional del PRD, afirma el especialista, y después con Morena también.
La CNTE sí hizo una lucha contra el sindicato al principio y, 10 años después de su fundación, obtuvo su primera gran victoria con la estrategia de acción que mantiene vigente hoy en día: en 1989 convocó a miles de maestros a protestas masivas en la Ciudad de México en contra de Carlos Jonguitud Barrios, entonces líder del SNTE.
Ese movimiento magisterial fue histórico y bautizado como “Primavera magisterial”. Las manifestaciones de la CNTE contribuyeron a tirar al líder sindical. Pero en su lugar llegó Elba Esther Gordillo, que se mantuvo en el cargo por 23 años.
Así que la Coordinadora Nacional no ganó la democracia sindical al interior del SNTE. Sin embargo, se opuso siempre a Gordillo, por concretar diversos acuerdos con el PRI y el PAN.
La CNTE la señaló de corrupción y de intentar debilitar al sindicato disidente, hasta que en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Gordillo fue encarcelada mientras el país aprobaba una reforma educativa.
¿Qué pide la CNTE este 2026?
Desde entonces, los maestros se han manifestado por la abrogación de esa enmienda, que instauró una evaluación docente para determinar la asignación de plazas y la promoción del magisterio.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la CNTE exigió frenar la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña Nieto. El expresidente hizo su propia enmienda y acabó con el Servicio Profesional Docentes. En su lugar creó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), al que la CNTE terminó oponiéndose también por considerar que no transparente la asignación de plazas docentes.
Por eso, ahora la CNTE se moviliza en contra de la Usicamm; por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones sin Afores.
Demandas, sin embargo, que el especialistas de Mexicanos Primero considera imposibles de cumplir en el contexto actual: el gobierno enfrenta una alta deuda pública y el presupuesto público no alcanza para financiar pensiones solidarias.
"Son tres demandas sumamente difíciles de lograr. Pero (debe haber una) agenda confidencial en términos políticos", sostiene Marco Fernández.
El investigador de México Evalúa señala, además, que las demandas de la CNTE no incluyen la visión educativa, una lucha por mejorar los aprendizajes. Por el contrario, algunas acciones de los dos sindicatos impiden mejorar el sistema educativo.
"Tenemos como resultado un problema muy serio, de una muy baja calidad educativa, en donde uno de los temas nodales para poder cambiar eso y no hemos podido hacerlo, es mejorar a los maestros que tenemos al frente".
Vínculo con otras organizaciones
Algo que también fortalece a la CNTE es que no se limita a la lucha magisterial, sino que crea alianzas con otras organizaciones o colectivos.
En 2006, por ejemplo, encabezó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo), conformada por unas 300 organizaciones que se manifestaron en contra del gobernador priista Ulises Ruiz, quien previamente intentó desalojar un plantón de maestros.
Las organizaciones tomaron la capital de Oaxaca durante meses, hicieron bloqueos y entraron a dependencias públicas, hasta que el gobierno federal intervino con un desalojo violento que dejó muertos y heridos.
Según la CNTE, desde su fundación hasta la fecha, más de 200 docentes han muerto en defensa de sus derechos.
Ahora, la Coordinadora Nacional se une a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Igual, Guerrero en 2014, y a las madres de personas desaparecidas que reclaman una mejor estrategia de atención al gobierno.