CNTE: 46 años de presión, negociación e influencia en la política educativa del país

Así ha ocurrido sexenio a sexenio desde su nacimiento, en la administración de José López Portillo hasta la de Claudia Sheinbaum, quien heredó el conflicto actual con la CNTE por las mismas demandas que exige desde hace varios años.

La presidenta planteó como compromisos de gobierno o promesas de campaña algunas de las exigencias del magisterio que ahora le demanda cumplir su palabra a través de una huelga que suma 17 días y complica la movilidad de la ciudad en medio del Mundial de Futbol.

¿Qué es la CNTE?

La CNTE surgió en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue fundada por maestros, principalmente del sur del país, descontentos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ), el gremio oficial e históricamente cercano a los gobiernos en turno y aliado de los partidos en el poder.

Los profesores disidentes de Chiapas, Tabasco y Guerrero conformaron una organización política-sindical alternativa al SNTE, que luchara por mejorar las condiciones laborales del magisterio.

De hecho, una de las primeras demandas de la CNTE fue un aumento salarial de 30% a los maestros. También exigía democracia sindical al interior del SNTE.

Por eso es que la CNTE no se constituyó nunca como un sindicato independiente al SNTE, sino como una organización al interior de esta asociación que le disputaba el poder.

La CNTE se fundó en Chiapas en 1979. (Foto: Sección 7 Chiapas/Facebook)

La organización de la Coordinadora, en contraste con el SNTE, contribuyó a que miles de maestros se sumaran a sus filas pues una de las características es la consulta a las bases para cada decisión que toma y para plantear sus demandas.

Además de que la CNTE no surgió con algún grupo o partido político, sino de la mano de los profesores de base, lo que le permitió extenderse a otros estados fuera del sur del país y reflejar las problemáticas que afectaban al magisterio.