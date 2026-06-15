La CNTE pide a Sheinbaum retomar el diálogo: "Si la presidenta nos cita, ahí estaremos"

"Y si hoy mismo, por la tarde, la presidenta nos cita para esa mesa de trabajo que tanto hemos estado solicitando, que tanto hemos exigido en todos estos meses, ahí estaremos. Porque a nosotros sí nos interesa que se resuelva esta situación”, agregó.

El llamado de la CNTE se da días después de que el gobierno suspendiera el diálogo, luego de cuatro mesas de trabajo que concluyeron sin acuerdos.

Las autoridades consideraron que la dirigencia del sindicato no está dispuesta a negociar porque hrechaza todas las propuestas del gobierno para atender sus demandas.

Sin embargo, los docentes aseguran que tienen voluntad política para dialogar, pero que las propuestas de las autoridades no resuelven sus demandas completamente.

“Las declaraciones de hoy de la presidenta nos parecen desafortunadas porque no abonan en nada a la solución del conflicto, esas declaraciones obedecen, más que nada, a una incapacidad para ofrecer respuestas concretas a nuestras demandas”, señaló Orozco.

Este lunes, la CNTE tomó algunas casetas de las autopistas de cobro y dio paso libre a los automóviles. Con esta acción inicia su tercera semana de huelga nacional y cumple 15 días en paro.

“Día 15 de la huelga, día 15 del plantón y no nos hemos cansado. No nos han derrotado y no nos vamos”, dijo Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la Ciudad de México.

Una de las propuestas del gobierno es una ruta de trabajo para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), una de las demandas centrales de la CNTE.