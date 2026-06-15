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México

La CNTE pide a Sheinbaum retomar el diálogo: "Si la presidenta nos cita, ahí estaremos"

Los maestros aseguran que tienen voluntad para trabajar con las autoridades y rechazan estar involucrados en supuestos esquemas de venta de vacantes docentes.
lun 15 junio 2026 03:23 PM
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La CNTE libera casetas
Este lunes, la CNTE inicia su tercera semana de huelga en la Ciudad de México con la toma de casetas de cobro en las autopistas. (Foto: CNTE)

Los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum retomar las mesas de diálogo y atender todas las demandas del magisterio.

Aunque la mandataria federal descartó este lunes reunirse con los maestros de nueva cuenta, el sindicato insistió en tener comunicación directa con ella y reiniciar las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación.

“Hacemos un exhorto respetuoso para que hoy mismo se reanuden esos canales de comunicación, se restablezcan las mesas de diálogo", declaró Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas.

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"Y si hoy mismo, por la tarde, la presidenta nos cita para esa mesa de trabajo que tanto hemos estado solicitando, que tanto hemos exigido en todos estos meses, ahí estaremos. Porque a nosotros sí nos interesa que se resuelva esta situación”, agregó.

El llamado de la CNTE se da días después de que el gobierno suspendiera el diálogo, luego de cuatro mesas de trabajo que concluyeron sin acuerdos.

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Las autoridades consideraron que la dirigencia del sindicato no está dispuesta a negociar porque hrechaza todas las propuestas del gobierno para atender sus demandas.

Sin embargo, los docentes aseguran que tienen voluntad política para dialogar, pero que las propuestas de las autoridades no resuelven sus demandas completamente.

“Las declaraciones de hoy de la presidenta nos parecen desafortunadas porque no abonan en nada a la solución del conflicto, esas declaraciones obedecen, más que nada, a una incapacidad para ofrecer respuestas concretas a nuestras demandas”, señaló Orozco.

Este lunes, la CNTE tomó algunas casetas de las autopistas de cobro y dio paso libre a los automóviles. Con esta acción inicia su tercera semana de huelga nacional y cumple 15 días en paro.

“Día 15 de la huelga, día 15 del plantón y no nos hemos cansado. No nos han derrotado y no nos vamos”, dijo Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la Ciudad de México.

Una de las propuestas del gobierno es una ruta de trabajo para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), una de las demandas centrales de la CNTE.

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Sin embargo, los maestros negaron que busquen acabar con ese esquema de promoción docente para hacer uso discrecional de la asignación de plazas.

Hernández acusó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más cercano al gobierno, de ser la agrupación que corrompe el sistema de carrera.

“Nosotros decimos enfáticamente que la corrupción está del lado de la Secretaría de Educación Pública y sus cómplices, los charros del SNTE. Para que puedan vender una plaza, significa que alguien la oferta: los charros del SNTE”, aseguró.

“Nosotros rechazamos categóricamente que tengamos que ver con alguna cuestión de venta de plazas o de cambios o de ascensos”, agregó.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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