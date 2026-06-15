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Sheinbaum descarta reiniciar el diálogo con la CNTE; Brugada limpia zona de platón en Centro Histórico

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en el próximo ciclo escolar se consultará a los maestros su opinión sobre la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).
lun 15 junio 2026 12:30 PM
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CNTE Marcha Tlalpan
La CNTE mantiene movilizaciones desde hace algunas semanas en la capital y en entidades. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó reiniciar el diálogo entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Gobernación, sin embargo insistió que se mantendrán las mesas tripartitas en los estados y en agosto próximo se realizará una consulta con todos los profesores para definir el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inició una jornada de limpieza en el Centro Histórico de la capital, donde los maestros de la CNTE tenían sus casas de campaña hace algunas horas.

''Vamos a dejar limpio el Centro Histórico, como se merece el corazón de la capital'', dijo la mandataria mientras aficionados al futbol ven partidos del Mundial 2026 en el Fan Fest.

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Sheinbaum señaló que pronto comenzarán las reuniones con maestros en los estados para escuchar los problemas que se enfrentan.

"Este conflicto ya lo informarán en Educación y Gobernación. Por lo pronto, lo que está planteado son reuniones para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación y Gobernación podrían dar más información. Entonces, estos son los planteamientos y ya ahora, pues nada más las mesas, que se llaman tripartitas, entre la representación sindical, el Gobierno de México y el estado, la Secretaría de Educación y, si es necesario, la Secretaría de Gobernación", anunció.

Integrantes de la CNTE mantienen sus movilizaciones en el país y para este lunes tienen planeado la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México. La concentración fue convocada en la caseta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca.

Los profesores piden la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, de la Reforma Educativa de 2019 y el regreso al sistema de pensiones, sin Afores.

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La presidenta informó que, cuando inicie el próximo ciclo escolar, se consultará a los maestros para conocer su opinión sobre el futuro del Usicamm.

“La consulta es escuela por escuela porque hay quien quiere que se regrese a solamente las comisiones mixtas, es decir, que entre el sindicato y el gobierno se decidan las nuevas plazas: quién las obtiene y la promoción, como era antes, llevó a mucha corrupción. Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo, las maestras y los maestros, entonces por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan y lo que ellos opinen eso se va a hacer”, indicó.

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Sobre los comerciantes del centro de la Ciudad de México que tienen afectaciones por el plantón de la CNTE y sus movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se puede sostener diálogo con la secretaria de Gobernación.

“Pueden dialogar con la secretaria de Gobernación. El Fan Fest está abierto, ha estado abierto todos estos días y hay varias calles que también ya se abrieron. Entonces la Secretaría de Gobernación puede estar ahí hablando con los comerciantes, los conoce bien porque ella fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de México (Rosa Icela Rodríguez), entonces conoce muy bien a los comerciantes del Centro Histórico y junto con la jefa de gobierno (Clara Brugada) pueden dialogar con ellos”, señaló.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera educación

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