Sheinbaum descarta reiniciar el diálogo con la CNTE; Brugada limpia zona de platón en Centro Histórico

Sheinbaum señaló que pronto comenzarán las reuniones con maestros en los estados para escuchar los problemas que se enfrentan.

"Este conflicto ya lo informarán en Educación y Gobernación. Por lo pronto, lo que está planteado son reuniones para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación y Gobernación podrían dar más información. Entonces, estos son los planteamientos y ya ahora, pues nada más las mesas, que se llaman tripartitas, entre la representación sindical, el Gobierno de México y el estado, la Secretaría de Educación y, si es necesario, la Secretaría de Gobernación", anunció.

Integrantes de la CNTE mantienen sus movilizaciones en el país y para este lunes tienen planeado la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México. La concentración fue convocada en la caseta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca.

Los profesores piden la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, de la Reforma Educativa de 2019 y el regreso al sistema de pensiones, sin Afores.

La presidenta informó que, cuando inicie el próximo ciclo escolar, se consultará a los maestros para conocer su opinión sobre el futuro del Usicamm.

“La consulta es escuela por escuela porque hay quien quiere que se regrese a solamente las comisiones mixtas, es decir, que entre el sindicato y el gobierno se decidan las nuevas plazas: quién las obtiene y la promoción, como era antes, llevó a mucha corrupción. Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo, las maestras y los maestros, entonces por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan y lo que ellos opinen eso se va a hacer”, indicó.