Periodista es secuestrada en Veracruz; en SLP, organizaciones denuncian detenciones de comunicadores

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que inició “una carpeta de investigación relacionada con la presunta privación de la libertad de una persona identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital.”

La autoridad dijo que la investigación es encabezada por la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

''Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por fiscales, peritos y policías ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resultan responsables'', agregó.

El presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Luis Ramírez Baqueiro, dijo que esa institución ya activó los protocolos necesarios para acompañar a la familia de la periodista.

“Vamos hacia la zona junto con el director jurídico, el director de atención y un par de personas más para asistir a la familia en todos los trámites que requiera, tanto en la presentación de la denuncia como en la asistencia y acompañamiento, por lo que ya se está trabajando en ello”, dijo en entrevista con el Diario de Xalapa.

Nanchital se encuentra en la zona sur de Veracruz, en la región petrolera del Istmo de Tehuantepec.

Los operativos de búsqueda de autoridades llegan a municipios cercanos como Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Minatitlán.

La organización Artículo 19 registró nueve periodistas asesinados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum hasta enero de 2026, tras el homicidio de Carlos Leonardo Ramírez Castro en Veracruz.

Alerta en San Luis Potosí por

detenciones

Organizaciones denunciaron la detención de Christian Herrera, creador de contenido en la página en Facebook “Código Rojo”, de Ciudad Valles; la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, comunicadora y funcionaria pública, respectivamente, así como una orden de aprehensión en contra de al menos ocho personas más, incluída Anahí Torres González, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí.

De acuerdo con información de Artículo 19, a Herrera se le detuvo el 21 de mayo con violencia física por presuntos elementos de la Fiscalía y fue trasladado a la capital, pese haber una oficina de dicha instancia en Ciudad Valles.

Medios de comunicación locales informan que el comunicador reportó que su página web fue “tumbada” el año pasado.

Artículo 19 fue informada que en los casos de Eréndira, Alejandra, así como Anahí Torres González, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí, la orden presuntamente proviene por haber generado y compartido un vídeo en redes sociales en donde supuestos integrantes de delincuencia organizada señalaban a Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, y a la Guardia Civil Estatal de servir para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

''En caso de confirmarse que la orden es por este video, resulta inaceptable que se inicie un procedimiento por un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes. La retroactividad de la ley en México está prohibida por el Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna'', señaló Artículo 19.