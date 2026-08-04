Del rector al secretario general: esto ganan los funcionarios mejor pagados de la UNAM

Sueldo del secretario general de la UNAM

Tras la salida de Patricia Dávila que renunció al cargo el viernes 31 de julio, en medio de la polémica por las irregularidades detectadas en el examen de admisión a licenciatura.

En su lugar, la UNAM nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario general, exdirector de la Facultad de Odontología.

En el Portal de Transparencia Universitaria aún se desglosa el sueldo de que Patricia Dávila quien percibió como sueldo neto de entre enero y marzo de este año, 37,018 pesos mensuales. En ese periodo ganó 111,054 pesos de salario neto.

Y de abril a junio, percibió un sueldo neto mensual de 38,542 pesos mensuales, lo que da un total en esos tres meses de 115,626 pesos mensuales.

En el primer semestre de este año obtuvo 226,680 pesos de sueldo neto, es decir ya descontados los impuestos y demás obligaciones.

A esta cifra hay que sumarle lo que obtuvo por concepto de gratificación que fue de 17,999 pesos mensuales, por lo que durante el primer semestre del año obtuvo 107,994 pesos. Es decir, el salario total de enero a junio de este 2026 fue de 334,674 pesos en salario neto más la gratificación.

Sueldo del abogado general de la UNAM

Hugo Alejandro Concha Cantú es el actual abogado general de la UNAM. Es licenciado en derecho por la UNAM , maestro en relaciones internacionales por la Johns Hopkins University y candidato a doctor en Ciencia Política por la University of Washington.

El abogado general se encarga de representar legalmente a la UNAM, asesorar jurídicamente al rector y vigilar el cumplimiento de la legislación universitaria.

De acuerdo con los datos disponibles en el PTU detalla el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, en los que recibió una remuneración mensual bruta de 43,272 pesos y una neta de 32,007 pesos. En esos tres meses ganó 96,021 pesos de salario neto.

Además de una gratificación por antigüedad de 9,751 pesos mensuales; por tres meses recibió un salario de 29,253 pesos por este concepto.

En total en ese periodo obtuvo un salario neto de 125,274 pesos.

Sueldo del contralor de la UNAM

El contralor general es el licenciado Juan Enrique Azuara Olascoaga. Tiene una larga trayectoria en diversos puestos, sobre todo en dependencias gubernamentales donde ha desempeñado puestos como: Contralor General en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –ISSSTE-; Coordinador del Proceso de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, abogado del Departamento Legal del Banco Nacional de Comercio Exterior, entre otros.

El Portal de Transparencia Universitaria desglosa que Juan Enrique Azuara Olascoaga percibió como sueldo neto de entre enero y marzo de este año, 37,018 pesos mensuales de salario neto; un total de 111,054 pesos de salario neto.

Y de abril a junio, percibió un sueldo neto mensual de 38,542 pesos mensuales; un total de 115,626 pesos de salario neto en ese periodo.

Las cifras dan un total en el primer semestre de este año de 226,680 pesos de sueldo neto, es decir, ya descontados los impuestos y demás obligaciones.