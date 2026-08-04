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México

Del rector al secretario general: esto ganan los funcionarios mejor pagados de la UNAM

La estructura de la institución se organiza en coordinaciones académicas y administrativas, así como en direcciones generales y otras dependencias. Estos son los sueldos del rector y de otros funcionarios de la UNAM.
mar 04 agosto 2026 04:11 PM
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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, junto a la exsecretaria Patria Dávila, exsecretaria general de la Máxima Casa de Estudios y quien recién presentó su renuncia. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en el ojo del huracán debido a las irregularidades que se expusieron en el examen de admisión a licenciatura, por lo que diversos sectores de la sociedad cuestionaron el papel del rector, Leonardo Lomelí Vanegas, y otros funcionarios que forman parte de la máxima casa de estudios.

Este es el sueldo del rector y otros principales funcionarios universitarios que entre sus funciones está el vigilar el buen desempeño de los lineamientos con los que funciona la institución que actualmente ocupa el puesto 145 a nivel mundial en el QS World University Rankings.

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¿Qué hace el rector?

Entre sus facultades y obligaciones principales están las de cuidar el exacto cumplimiento de la Ley Orgánica , de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las resoluciones que dicte el Consejo Universitario; formar las ternas de entre las cuales la Junta de Gobierno designa a los directores de facultades, escuelas e institutos.

Además, tiene que nombrar a los directores de los centros -previa exploración de la opinión de las comunidades correspondientes-; ejercer la dirección general del gobierno de la Universidad en materias no reservadas al Patronato, así como velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen la vida institucional, para lo cual procurará que el orden académico no se interrumpa.

¿Cuánto gana el rector de la UNAM?

El Portal de Transparencia Universitaria desglosa que Leonardo Lomelí Vanegas percibió como sueldo neto de entre enero y marzo de este año, 50,515 pesos mensuales. En ese periodo, el rector ganó 151,545 pesos de salario neto.

Y de abril a junio, percibió un sueldo neto mensual de 52,435 pesos, lo que da un total de 157,305 pesos de salario neto en esos tres meses.

Es decir, en el primer semestre de este año su sueldo fue de 308,850 pesos de sueldo neto, es decir ya descontados los impuestos y demás obligaciones.

Sin embargo, este economista e historiador también recibió otros ingresos estipulados en el PTU. En el documento en el que se detalla que el rector percibió mensualmente 25,090 pesos mensuales por el concepto de "compensación de antigüedad". Durante seis mese ganó 150,540 pesos.

La suma del salario neto de seis meses más la compensación por antigüedad es de 459,390 pesos.

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, junto a la exsecretaria Patria Dávila, exsecretaria general de la Máxima Casa de Estudios y quien recién presentó su renuncia. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

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Sueldo del secretario general de la UNAM

Tras la salida de Patricia Dávila que renunció al cargo el viernes 31 de julio, en medio de la polémica por las irregularidades detectadas en el examen de admisión a licenciatura.

En su lugar, la UNAM nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario general, exdirector de la Facultad de Odontología.

En el Portal de Transparencia Universitaria aún se desglosa el sueldo de que Patricia Dávila quien percibió como sueldo neto de entre enero y marzo de este año, 37,018 pesos mensuales. En ese periodo ganó 111,054 pesos de salario neto.

Y de abril a junio, percibió un sueldo neto mensual de 38,542 pesos mensuales, lo que da un total en esos tres meses de 115,626 pesos mensuales.

En el primer semestre de este año obtuvo 226,680 pesos de sueldo neto, es decir ya descontados los impuestos y demás obligaciones.

A esta cifra hay que sumarle lo que obtuvo por concepto de gratificación que fue de 17,999 pesos mensuales, por lo que durante el primer semestre del año obtuvo 107,994 pesos. Es decir, el salario total de enero a junio de este 2026 fue de 334,674 pesos en salario neto más la gratificación.

Sueldo del abogado general de la UNAM

Hugo Alejandro Concha Cantú es el actual abogado general de la UNAM. Es licenciado en derecho por la UNAM , maestro en relaciones internacionales por la Johns Hopkins University y candidato a doctor en Ciencia Política por la University of Washington.

El abogado general se encarga de representar legalmente a la UNAM, asesorar jurídicamente al rector y vigilar el cumplimiento de la legislación universitaria.

De acuerdo con los datos disponibles en el PTU detalla el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, en los que recibió una remuneración mensual bruta de 43,272 pesos y una neta de 32,007 pesos. En esos tres meses ganó 96,021 pesos de salario neto.

Además de una gratificación por antigüedad de 9,751 pesos mensuales; por tres meses recibió un salario de 29,253 pesos por este concepto.

En total en ese periodo obtuvo un salario neto de 125,274 pesos.

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Sueldo del contralor de la UNAM

El contralor general es el licenciado Juan Enrique Azuara Olascoaga. Tiene una larga trayectoria en diversos puestos, sobre todo en dependencias gubernamentales donde ha desempeñado puestos como: Contralor General en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –ISSSTE-; Coordinador del Proceso de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, abogado del Departamento Legal del Banco Nacional de Comercio Exterior, entre otros.

El Portal de Transparencia Universitaria desglosa que Juan Enrique Azuara Olascoaga percibió como sueldo neto de entre enero y marzo de este año, 37,018 pesos mensuales de salario neto; un total de 111,054 pesos de salario neto.

Y de abril a junio, percibió un sueldo neto mensual de 38,542 pesos mensuales; un total de 115,626 pesos de salario neto en ese periodo.

Las cifras dan un total en el primer semestre de este año de 226,680 pesos de sueldo neto, es decir, ya descontados los impuestos y demás obligaciones.

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Directora general de Administración Escolar

El cargo lo ostenta la maestra en Ciencias, Ivonne Ramírez Wence, quien fue directora de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la Dirección General de Administración Escolar, área responsable de los procesos de ingreso a Iniciación Universitaria, Bachillerato y Licenciatura, además de las actividades de modernización y gestión de información, de acuerdo con la UNAM.

El Portal de Transparencia Universitaria desglosa que Ivonne Ramírez Wence percibió como sueldo neto de entre enero y marzo de este año, 28,991 pesos mensuales de salario neto; un total de 86,973 pesos de salario neto.

Y de abril a junio, percibió un sueldo neto mensual de 30,194 pesos mensuales; un total de 90,582 pesos de salario neto en ese periodo.

Las cifras dan un total en el primer semestre de este año de 177,555 pesos de sueldo neto, es decir, ya descontados los impuestos y demás obligaciones.

A esta cifra hay que sumarle el concepto por otros ingresos por salario que recibió de manera mensual de enero a junio de 79,643 pesos mensuales; lo que representó un ingreso de 477,858 pesos.

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