Madre de Roxana Guzmán pide personalmente ayuda a Sheinbaum para hallar a su hija

Avances en la investigación
La mañana del pasado martes 2 de junio, hombres armados ingresaron de manera violenta al domicilio de Roxana Guzmán en Nanchital, al sur de Veracruz.
Un video difundido en redes sociales muestra a tres individuos con el rostro cubierto forzando la entrada de una vivienda y entrando con armas de fuego. Las imágenes se viralizaron y generaron preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas de la región.
Hasta este viernes, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado posibles líneas de investigación sobre el caso.
Pero durante la mañanera de este viernes, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que las labores de búsqueda de la periodista son prioritarias.
Las autoridades informaron además que ya identificaron el vehículo presuntamente relacionado con el secuestro tras el análisis de grabaciones de videovigilancia.
La funcionaria explicó que también se han establecido posibles rutas de desplazamiento y que continúan los operativos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa.
En las acciones participan elementos de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Además, la fiscal señaló que se realizan labores de inteligencia relacionadas con las comunicaciones vinculadas a la víctima como parte de las investigaciones para dar con su paradero.