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Madre de Roxana Guzmán pide personalmente ayuda a Sheinbaum para hallar a su hija

La madre de la periodista Roxana Guzmán dijo a medios locales que la presidenta Sheinbaum le pidió no desesperarse y le aseguró que su hija aparecerá.
vie 05 junio 2026 06:17 PM
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Rubicelia Ramírez, madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, pidió ayuda a la presidenta Sheinbaum para localizar a su hija desaparecida en el municipio de Nanchital. (Foto: Captura de pantalla)

La búsqueda de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, continúa luego de que el pasado 2 de junio fue privada de la libertad por un grupo de hombres en el municipio de Nanchital, Veracruz.

Este viernes, Rubicelia Ramírez, madre de la periodista, logró acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la visita oficial que realiza en Veracruz para solicitar su intervención y exigir la localización de su hija.

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“No se olvide de mi hija”, expresó la mujer mientras familiares y amigos sostenían carteles para exigir la liberación con vida de la periodista a las afueras de la Tercera Zona Naval.

Posteriormente, la mujer dijo a medios locales que la presidenta le pidió no desesperarse y le aseguró que su hija aparecerá.

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Horas antes, durante la conferencia matutina realizada en Coatzacoalcos, Sheinbaum afirmó que aún no existen elementos suficientes para determinar el móvil de la desaparición de la periodista y subrayó que el objetivo inmediato es encontrar a la comunicadora.

“Lo importante en este momento es encontrarla. Y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda”, dijo.

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Avances en la investigación

La mañana del pasado martes 2 de junio, hombres armados ingresaron de manera violenta al domicilio de Roxana Guzmán en Nanchital, al sur de Veracruz.

Un video difundido en redes sociales muestra a tres individuos con el rostro cubierto forzando la entrada de una vivienda y entrando con armas de fuego. Las imágenes se viralizaron y generaron preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas de la región.

Hasta este viernes, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado posibles líneas de investigación sobre el caso.

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Pero durante la mañanera de este viernes, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que las labores de búsqueda de la periodista son prioritarias.

Las autoridades informaron además que ya identificaron el vehículo presuntamente relacionado con el secuestro tras el análisis de grabaciones de videovigilancia.

La funcionaria explicó que también se han establecido posibles rutas de desplazamiento y que continúan los operativos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa.

En las acciones participan elementos de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Además, la fiscal señaló que se realizan labores de inteligencia relacionadas con las comunicaciones vinculadas a la víctima como parte de las investigaciones para dar con su paradero.

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Veracruz Personas desaparecidas Libertad de prensa

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