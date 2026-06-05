Madre de Roxana Guzmán pide personalmente ayuda a Sheinbaum para hallar a su hija

“No se olvide de mi hija”, expresó la mujer mientras familiares y amigos sostenían carteles para exigir la liberación con vida de la periodista a las afueras de la Tercera Zona Naval.

Posteriormente, la mujer dijo a medios locales que la presidenta le pidió no desesperarse y le aseguró que su hija aparecerá.

Horas antes, durante la conferencia matutina realizada en Coatzacoalcos, Sheinbaum afirmó que aún no existen elementos suficientes para determinar el móvil de la desaparición de la periodista y subrayó que el objetivo inmediato es encontrar a la comunicadora.

“Lo importante en este momento es encontrarla. Y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda”, dijo.