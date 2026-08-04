Gobierno de Sheinbaum reestructura la Oficina de la Presidencia y desaparece la vocería

Funciones de la Ayudantía de la Presidencia
La Ayudantía era una dirección que dependía de la Coordinación General de Política y Gobierno, pero ahora será una unidad de apoyo administrativo adscrita a la Secretaría Particular de la Presidenta.
Sus tareas serán apoyar de manera personal e inmediata a la persona titular del Ejecutivo en sus actividades públicas y privadas; dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que le indique la Secretaría Particular; coordinar, organizar y ejecutar las actividades logísticas para la Presidenta, incluyendo transporte terrestre, aéreo, alojamiento, alimentación, sonido y apoyo médico, así como establecer contacto con las autoridades en materia de seguridad para coordinar estrategias de prevención durante los eventos públicos.
La Ayudantía realizará tareas logísticas como: "trazar, verificar y actualizar las rutas preferentes o alternativas de traslado terrestre requeridas para el desarrollo de las actividades de la persona titular del Ejecutivo Federal; participar con las unidades de apoyo técnico competentes, en el arreglo y adecuación de los escenarios para los eventos públicos en los que participe la persona titular del Ejecutivo Federal".
De acuerdo con el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor mañana, la Oficina de la Presidencia pasará de cuatro coordinaciones, previstas en el ordenamiento de 2019, a seis, además de reorganizar sus áreas en unidades de apoyo técnico, administrativo y operativo.
Las nuevas áreas son las coordinaciones de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, así como la de Vinculación e Información.