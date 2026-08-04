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México

Gobierno de Sheinbaum reestructura la Oficina de la Presidencia y desaparece la vocería

La nueva estructura amplía de cuatro a seis las coordinaciones de la Oficina de la Presidencia y redefine las atribuciones en materia de comunicación social.
mar 04 agosto 2026 04:46 PM
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La Coordinación de Comunicación Social e Información dejará de incluir la "Vocería del Gobierno de la República", figura que desaparece con la nueva estructura. (Foto: Tomada de Facebook/ @ClaudiaSheinbaumPardo)

La presidenta Claudia Sheinbaum expidió un nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia de la República, con el que reestructuró áreas, eliminó la vocería presidencial, creó nuevas coordinaciones y unidades y transformó la Ayudantía de la Presidencia de una dirección general a una unidad de apoyo.

El nuevo ordenamiento da especial relevancia a la comunicación y difusión de información y propaganda gubernamental al crear dos áreas con atribuciones similares: la Coordinación de Comunicación Social e Información y la Coordinación General de Vinculación e Información. Ambas conservarán el mismo nivel jerárquico y desempeñarán funciones que, en varios casos, se superponen.

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De acuerdo con el reglamento, las dos coordinaciones mantendrán relación con los medios de comunicación para la organización de eventos, entrevistas y difusión de información; darán cobertura a las giras presidenciales; difundirán información sobre las conferencias mañaneras; coordinarán la emisión de boletines de prensa del gobierno federal y darán seguimiento a la información publicada en medios de comunicación y redes sociales sobre las actividades presidenciales.

La Coordinación de Comunicación Social e Información dejará de incluir la "Vocería del Gobierno de la República", figura que desaparece con la nueva estructura.

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Entre sus atribuciones estará centralizar la actividad e información que difundan las dependencias del Gobierno federal e incluso proponer a quienes encabecen las áreas de comunicación social en toda la Administración Pública Federal.

"Proponer a las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el nombramiento de las personas titulares de las unidades administrativas que realizan actividades de comunicación social" será una de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento.

También será la responsable de establecer relaciones interinstitucionales con las áreas de comunicación social de los sectores público, social y privado para la mejor difusión de la información oficial.

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Funciones de la Ayudantía de la Presidencia

La Ayudantía era una dirección que dependía de la Coordinación General de Política y Gobierno, pero ahora será una unidad de apoyo administrativo adscrita a la Secretaría Particular de la Presidenta.

Sus tareas serán apoyar de manera personal e inmediata a la persona titular del Ejecutivo en sus actividades públicas y privadas; dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que le indique la Secretaría Particular; coordinar, organizar y ejecutar las actividades logísticas para la Presidenta, incluyendo transporte terrestre, aéreo, alojamiento, alimentación, sonido y apoyo médico, así como establecer contacto con las autoridades en materia de seguridad para coordinar estrategias de prevención durante los eventos públicos.

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La Ayudantía realizará tareas logísticas como: "trazar, verificar y actualizar las rutas preferentes o alternativas de traslado terrestre requeridas para el desarrollo de las actividades de la persona titular del Ejecutivo Federal; participar con las unidades de apoyo técnico competentes, en el arreglo y adecuación de los escenarios para los eventos públicos en los que participe la persona titular del Ejecutivo Federal".

De acuerdo con el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor mañana, la Oficina de la Presidencia pasará de cuatro coordinaciones, previstas en el ordenamiento de 2019, a seis, además de reorganizar sus áreas en unidades de apoyo técnico, administrativo y operativo.

Las nuevas áreas son las coordinaciones de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, así como la de Vinculación e Información.

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Claudia Sheinbaum Presidencia Medios masivos de comunicación

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