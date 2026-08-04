Gobierno de Sheinbaum reestructura la Oficina de la Presidencia y desaparece la vocería

De acuerdo con el reglamento, las dos coordinaciones mantendrán relación con los medios de comunicación para la organización de eventos, entrevistas y difusión de información; darán cobertura a las giras presidenciales; difundirán información sobre las conferencias mañaneras; coordinarán la emisión de boletines de prensa del gobierno federal y darán seguimiento a la información publicada en medios de comunicación y redes sociales sobre las actividades presidenciales.

La Coordinación de Comunicación Social e Información dejará de incluir la "Vocería del Gobierno de la República", figura que desaparece con la nueva estructura.

Entre sus atribuciones estará centralizar la actividad e información que difundan las dependencias del Gobierno federal e incluso proponer a quienes encabecen las áreas de comunicación social en toda la Administración Pública Federal.

"Proponer a las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el nombramiento de las personas titulares de las unidades administrativas que realizan actividades de comunicación social" será una de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento.

También será la responsable de establecer relaciones interinstitucionales con las áreas de comunicación social de los sectores público, social y privado para la mejor difusión de la información oficial.