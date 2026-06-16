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México

La CNTE bloquea vialidades en CDMX, Oaxaca, Chiapas y Guerrero

La CNTE incrementa su presión en las entidades mexicanas mientras se lleva a cabo la Copa del Mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya descartó retomar el diálogo con sus líderes.
mar 16 junio 2026 01:07 PM
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La CNTE intensificó sus movilizaciones al cumplir 16 días de paro nacional. (Foto: Cuartoscuro )

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se moviliza este martes en distintas regiones del país al cumplirse 16 días del paro nacional magisterial, con bloqueos en aeropuertos, carreteras y vialidades, así como la toma de oficinas gubernamentales en Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero.

Las movilizaciones forman parte de la jornada de protesta con la que el magisterio disidente busca presionar al gobierno federal para atender sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la instauración de un nuevo sistema de pensiones.

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Además, los docentes exigen que la presidenta Claudia Sheinbaum establezca una mesa de diálogo directa con la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN).

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Cierran Paseo de la Reforma en la Ciudad de México

En la capital del país, integrantes de la Sección 14 de Guerrero bloquean la circulación vehicular sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito.

Los manifestantes mantienen cerrada una de las principales arterias viales de la Ciudad de México, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar desvíos para los automovilistas.

También se reportan movilizaciones en el Ángel de la Independencia de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE.

Bloquean accesos al Aeropuerto de Oaxaca

Un grupo de integrantes de la Sección 22 también ha provocado afectaciones a cientos de usuarios al bloquear temporalmente los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Los manifestantes se colocaron en las entradas de la terminal aérea, obligando a pasajeros, turistas y familias con niñas y niños a permanecer en espera mientras se desarrollaba la movilización.

La protesta ha ocasionado retrasos y complicaciones para decenas de viajeros que buscaban abordar sus vuelos o realizar trámites relacionados con sus viajes.

También se reportan movilizaciones en la caseta de peaje de Huitzo y la planta de Pemex en Santa María del Tule.

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, descarta que el magisterio tenga contemplado el levantamiento del plantón, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.

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CETEG paraliza vialidades y oficinas en Guerrero

En Guerrero, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) desplegaron una jornada de movilizaciones simultáneas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Atoyac.

En Acapulco, alrededor de 800 trabajadores de la educación marchan por la avenida Costera Miguel Alemán desde el Asta Bandera hasta la glorieta de La Diana.

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En Chilpancingo, unos 200 cetegistas tomaron el edificio Juan N. Álvarez, donde operan oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal. Además, bloquearon las calles Ignacio Zaragoza, 16 de Septiembre y 5 de Mayo, en el primer cuadro de la ciudad.

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Mientras tanto, en Iguala, más de 600 docentes y trabajadores administrativos de la CETEG y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron los cuatro carriles de la carretera federal México-Acapulco, en la salida hacia Chilpancingo, así como el acceso a la autopista hacia Cuernavaca.

Otro grupo tomó las oficinas de la Administración Fiscal Estatal y bloquea la calle Emiliano Zapata, mientras que docentes de la corriente disidente ocupan las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Iguala.

En Atoyac de Álvarez, maestros de la Costa Grande y la Sierra instalaron por tercera ocasión un centro de acopio y plantón en el zócalo municipal para recolectar víveres destinados a los docentes que mantienen un campamento en la Ciudad de México.

Los dirigentes informaron además que un nuevo contingente de maestros guerrerenses viajará a la capital del país para relevar a quienes permanecen en el plantón nacional.

Toman dependencias en Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, integrantes de la CNTE también se movilizan y tienen tomados diversos edificios públicos como parte de la escalada de protestas.

Entre las oficinas ocupadas se encuentran Torre Chiapas, Planeación Educativa, la Secretaría y Subsecretaría de Educación Federalizada, la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicamm) y la Oficina de Pagos.

Hasta el momento, la Coordinadora ha reiterado que continuará con las movilizaciones mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus exigencias ni una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con acciones simultáneas en distintos estados, la CNTE busca mantener visible el movimiento magisterial y aumentar la presión sobre el gobierno federal para obtener respuestas a sus demandas laborales y de seguridad social.

Pese a las movilizaciones, Sheinbaum descartó este martes la posibilidad de reunirse personalmente con los docentes y señaló que la atención de sus demandas corresponde a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la insistencia del magisterio disidente para sostener un encuentro con ella a fin de abordar sus demandas laborales y de seguridad social.

“Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación”, respondió al ser preguntada sobre si seguía descartada una reunión directa con la dirigencia magisterial.

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Claudia Sheinbaum Protesta Educación

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