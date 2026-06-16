Además, los docentes exigen que la presidenta Claudia Sheinbaum establezca una mesa de diálogo directa con la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN).

Cierran Paseo de la Reforma en la Ciudad de México

En la capital del país, integrantes de la Sección 14 de Guerrero bloquean la circulación vehicular sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito.

Los manifestantes mantienen cerrada una de las principales arterias viales de la Ciudad de México, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar desvíos para los automovilistas.

También se reportan movilizaciones en el Ángel de la Independencia de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE.

Bloquean accesos al Aeropuerto de Oaxaca

Un grupo de integrantes de la Sección 22 también ha provocado afectaciones a cientos de usuarios al bloquear temporalmente los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Los manifestantes se colocaron en las entradas de la terminal aérea, obligando a pasajeros, turistas y familias con niñas y niños a permanecer en espera mientras se desarrollaba la movilización.

La protesta ha ocasionado retrasos y complicaciones para decenas de viajeros que buscaban abordar sus vuelos o realizar trámites relacionados con sus viajes.

También se reportan movilizaciones en la caseta de peaje de Huitzo y la planta de Pemex en Santa María del Tule.

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, descarta que el magisterio tenga contemplado el levantamiento del plantón, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.