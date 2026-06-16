Mientras tanto, en Iguala, más de 600 docentes y trabajadores administrativos de la CETEG y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron los cuatro carriles de la carretera federal México-Acapulco, en la salida hacia Chilpancingo, así como el acceso a la autopista hacia Cuernavaca.
Otro grupo tomó las oficinas de la Administración Fiscal Estatal y bloquea la calle Emiliano Zapata, mientras que docentes de la corriente disidente ocupan las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Iguala.
En Atoyac de Álvarez, maestros de la Costa Grande y la Sierra instalaron por tercera ocasión un centro de acopio y plantón en el zócalo municipal para recolectar víveres destinados a los docentes que mantienen un campamento en la Ciudad de México.
Los dirigentes informaron además que un nuevo contingente de maestros guerrerenses viajará a la capital del país para relevar a quienes permanecen en el plantón nacional.
Toman dependencias en Chiapas
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, integrantes de la CNTE también se movilizan y tienen tomados diversos edificios públicos como parte de la escalada de protestas.
Entre las oficinas ocupadas se encuentran Torre Chiapas, Planeación Educativa, la Secretaría y Subsecretaría de Educación Federalizada, la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicamm) y la Oficina de Pagos.
Hasta el momento, la Coordinadora ha reiterado que continuará con las movilizaciones mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus exigencias ni una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con acciones simultáneas en distintos estados, la CNTE busca mantener visible el movimiento magisterial y aumentar la presión sobre el gobierno federal para obtener respuestas a sus demandas laborales y de seguridad social.
Pese a las movilizaciones, Sheinbaum descartó este martes la posibilidad de reunirse personalmente con los docentes y señaló que la atención de sus demandas corresponde a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la insistencia del magisterio disidente para sostener un encuentro con ella a fin de abordar sus demandas laborales y de seguridad social.
“Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación”, respondió al ser preguntada sobre si seguía descartada una reunión directa con la dirigencia magisterial.