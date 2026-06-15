Canícula en México 2026: el rival para el que ninguna selección entrenó en el Mundial y que afecta a jugadores y fans

¿Cuándo empieza la canícula?

Suele presentarse con mayor intensidad entre los meses de julio y agosto, e iniciar las semanas después del solsticio de verano que será el próximo 21 de junio. Puede durar entre 20 y 40 días, aunque sus efectos varían según las condiciones meteorológicas de cada región.

Es decir, la Canícula potencialmente iniciará a la mitad del desarrollo de la Copa Mundial, que tiene 13 partidos en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco entre el 11 de junio y el 5 de julio.

Aquellos estados donde el impacto de la Canícula suele ser mayor se ubican en la zona del Golfo de México, así como en el sureste y ciertas zonas del Pacífico, en donde se alcanzan incluso temperaturas por encima de los 35 °C (grados Celsius), una radiación solar que cae de forma directa ante la escasez de nubes y mayor probabilidad de que el calor quede atrapado en la superficie.

Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Mientras entidades como la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro tienen el menor impacto.

¿Cómo afecta el aumento de calor durante el Mundial?

No solo es la Canícula en México: fenómenos como el calentamiento global han provocado que el incremento de temperaturas sea un peligro durante el desarrollo del Mundial de Futbol 2026.

Jugadores y aficionados enfrentan riesgo de sufrir calor y humedad extremos durante la Copa Mundial que se juega en México, Estados Unidos y Canadá, apunta un estudio de World Weather Attribution .