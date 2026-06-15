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México

La Canícula representa un riesgo para los aficionados y futbolistas durante el Mundial 2026

La Canícula iniciará a la mitad del desarrollo de la Copa Mundial, que tiene 13 partidos divididos en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco entre el 11 de junio y el 5 de julio.
lun 15 junio 2026 03:26 PM
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Canícula en México 2026: el rival para el que ninguna selección entrenó en el Mundial y que afecta a jugadores y fans
Miles de aficionados del futbol se congregaron en la zona Fan Fest en la plancha del Zócalo de la CDMX para ver el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 el 11 de junio. (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com)

Con el balón rodando en el Mundial de Futbol, un fenómeno climático podría impactar en la cancha tanto a jugadores como a aficionados: la Canícula.

Se caracteriza por ser un periodo de aumento de la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados –con escasa presencia de nubes– y baja o ausencia de lluvias, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

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¿Cuándo empieza la canícula?

Suele presentarse con mayor intensidad entre los meses de julio y agosto, e iniciar las semanas después del solsticio de verano que será el próximo 21 de junio. Puede durar entre 20 y 40 días, aunque sus efectos varían según las condiciones meteorológicas de cada región.

Es decir, la Canícula potencialmente iniciará a la mitad del desarrollo de la Copa Mundial, que tiene 13 partidos en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco entre el 11 de junio y el 5 de julio.

Aquellos estados donde el impacto de la Canícula suele ser mayor se ubican en la zona del Golfo de México, así como en el sureste y ciertas zonas del Pacífico, en donde se alcanzan incluso temperaturas por encima de los 35 °C (grados Celsius), una radiación solar que cae de forma directa ante la escasez de nubes y mayor probabilidad de que el calor quede atrapado en la superficie.

  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán

Mientras entidades como la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro tienen el menor impacto.

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¿Cómo afecta el aumento de calor durante el Mundial?

No solo es la Canícula en México: fenómenos como el calentamiento global han provocado que el incremento de temperaturas sea un peligro durante el desarrollo del Mundial de Futbol 2026.

Jugadores y aficionados enfrentan riesgo de sufrir calor y humedad extremos durante la Copa Mundial que se juega en México, Estados Unidos y Canadá, apunta un estudio de World Weather Attribution .

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“Los partidos que se celebren en ciudades del norte o costeras, especialmente en Canadá y a lo largo de la costa del Pacífico de Estados Unidos, probablemente experimentarán temperaturas relativamente templadas.

“Por el contrario, los partidos en zonas más meridionales e interiores de Estados Unidos y México estarán sujetos a temperaturas significativamente más altas, que con frecuencia alcanzarán o superarán los 30 °C, con la posibilidad de periodos de calor extremo durante el día”, apunta el estudio.

Además de los futbolistas, miles de aficionados podrán verse afectados al tener que permanecer sentados bajo la luz solar directa en condiciones de calor intenso durante largos periodos de tiempo en los juegos, consideró Julien Périard, director del Instituto de Investigación del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Canberra, para el Science Media Centre .

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Alrededor de una cuarta parte de los 104 partidos se jugarán en condiciones donde se superarán los 26°C de temperatura de bulbo húmedo, un índice que mide la capacidad del cuerpo humano para enfriarse.

Cinco partidos podrían superar los 28°C en este mismo índice, el cual es el límite establecido por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro, por sus siglas en francés) para que se aplacen los encuentros.

Desde 1994, la temperatura media a nivel global se ha incrementado entre 0.5 y 0.7 °C, además se ha presentado una intensificación de los efectos del cambio climático, entre ellos las olas de calor.

La FIFPro recomienda realizar pausas de enfriamiento e hidratación al llegar a los 26 °C y aplazar los partidos si se alcanzan los 28 °C, aunque las directrices de la FIFA indican pausas para enfriamiento e hidratación a los 32 °C.

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Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Cambio climático Ola de calor

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