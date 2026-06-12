El Gobierno cierra diálogo con la CNTE, pero maestros insisten con bloqueos

Este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló una mesa tripartita que tenía programada con las cuatro secciones de la CNTE en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobernación (Segob) no ha llamado a una quinta mesa de trabajo. Y la propia presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las pláticas con la dirigencia no son necesarias si no dan resultados.

Así que, en lugar de negociar con los líderes sindicales, las autoridades consultarán directo a las bases, a los maestros en las escuelas, sobre cómo resolver una de las demandas de la CNTE: la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

La idea de hacer consultas en las escuelas ya se había planteado desde hace meses, pero ahora el gobierno la retoma para enfatizar su rechazo al diálogo con los dirigentes.

“¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y, pues, no. Además, en la mesa dicen una cosa y luego hacen otra cosa afuera”, reprochó Sheinbaum en su conferencia matutina de este viernes.