El Gobierno cierra diálogo con la CNTE, pero maestros insisten con bloqueos
Sin lograr boicotear la inauguración del Mundial de Futbol, el magisterio evaluará si levanta el plantón que mantiene desde el 1 de junio, mientras las autoridades cancelaron la reunión prevista para este viernes.
La huelga indefinida de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) parece acercarse a su final. Tras 12 días continuos de protestas, bloqueos y diálogo fallido con las autoridades, perdió fuerza la presión que los maestros ejercían sobre el gobierno para que resolviera sus demandas.
Ahora son las autoridades las que arrinconan a la CNTE y le cierran las puertas del diálogo.
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Este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló una mesa tripartita que tenía programada con las cuatro secciones de la CNTE en la Ciudad de México.
La Secretaría de Gobernación (Segob) no ha llamado a una quinta mesa de trabajo. Y la propia presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las pláticas con la dirigencia no son necesarias si no dan resultados.
Así que, en lugar de negociar con los líderes sindicales, las autoridades consultarán directo a las bases, a los maestros en las escuelas, sobre cómo resolver una de las demandas de la CNTE: la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).
La idea de hacer consultas en las escuelas ya se había planteado desde hace meses, pero ahora el gobierno la retoma para enfatizar su rechazo al diálogo con los dirigentes.
“¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y, pues, no. Además, en la mesa dicen una cosa y luego hacen otra cosa afuera”, reprochó Sheinbaum en su conferencia matutina de este viernes.
¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y pues no,
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
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Los nulos resultados ya calaron también en los profesores, que en las próximas horas decidirán si levantan la huelga nacional que iniciaron el 1 de junio y el campamento que instalaron en las calles del Centro Histórico.
“En este momento no hay ningún avance sustancial, pero las huelgas tampoco pueden ser eternas. Tienen un límite siempre. Se levantan rápido solo cuando hay soluciones”, reconoce un profesor de la Sección 10 de la Ciudad de México.
Algunos docentes parecen cansados y decepcionados porque, tras 12 días de lucha intensa, no consiguieron casi nada. Empezaron con todo, poniendo en jaque las principales avenidas de la Ciudad de México y creciendo la expectativa de que, si un colectivo podía hacer boicot a la inauguración del Mundial 2026, ese era la CNTE.
Pero, al final, los maestros se replegaron. No pudieron llegar al Estadio Ciudad de México a protestar en el partido inaugural, tampoco bloquearon los accesos al aeropuerto capitalino.
Demandaron abrogar la Ley del ISSSTE de 2007. El gobierno les ofreció hacer mesas técnicas en los siguientes meses para evaluar cómo atender esa demanda, pero subrayó que era inviable financieramente. A la CNTE le pareció poca clara esa propuesta.
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Los maestros también pidieron regresar al antiguo sistema de pensiones sin Afores, que permitía a los trabajadores jubilarse con el 100% de su último salario.
El gobierno les ofreció, en cambio, reforzar Pensionissste, la única administradora de fondos estatal, y puso sobre la mesa la posibilidad de crear una aseguradora pública y de completar los montos de las jubilaciones con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La CNTE consideró que esto no resolvía el problema de las pensiones precarias y rechazó la propuesta. “Quieren que de todos lados tomemos pedacitos para tener una pensión, pero nosotros queremos la pensión del 100% del salario en el último año”, explica un maestro.
“Las afores te dan el 30 o 40%, con eso, todos los jóvenes están condenados a una pobreza”, agrega.
Entonces el gobierno, que antes de iniciar el Mundial insistía en mesas de trabajo, cerró el diálogo. Los maestros bloquearon una vez más Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, pero con un contingente reducido. La mayoría de las secciones estatales sesiona por su cuenta si continúan.
Aunque valoran levantar la huelga, descartan que eso sea cesar la lucha. Dicen que es un “retiro táctico para hacer un balance” y “no llevar a los trabajadores a un desgaste innecesario”. También para analizar cómo regresar y qué hacer para continuar exigiendo se cumplan sus demandas.
Mientras deciden cómo jugar los próximos partidos, los últimos hechos ponen a la CNTE abajo en el marcador global.