La CNTE se encuentra de nuevo con cerco policial y no logra llegar a la inauguración del Mundial

Los docentes marcharon de la Central de Autobuses del Sur, en Taxqueña, hacia el Estadio Ciudad de México. Pero, igual que el martes pasado, un bloque policial a la altura de División del Norte frenó su avance.

En ese punto los esperaban tres capas de contención. Primero, un gran número de policías ubicados detrás de dos grandes cajas de camión y bloques de concreto. Y hasta adelante, en primera línea, los esperaba una valla humana de unas 200 personas. Todas vestían playera blanca con pantalones de mezclilla y se autodenominaron “voluntarios por la paz”.

Los secretarios generales de las distintas secciones de la CNTE encabezan la marcha hacia el Estadio Ciudad de México, donde arrancará el Mundial de Futbol.



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Los maestros decidieron parar la marcha a unos metros de distancia para evitar altercados y ahí organizaron una conferencia de prensa.

Los líderes declararon que continuarán la huelga nacional hasta que el gobierno resuelva sus demandas de cambiar el sistema de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Tras permanecer en la Calzada de Tlalpan por alrededor de 90 minutos, los maestros, cabizbajos, iniciaron la retirada.

Policías contuvieron el avance de los maestros de la CNTE. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Algunos contingentes regresarán a la Central de Autobuses del Sur, desde donde partieron, y ahí decidirán si se organiza otra movilización.

Pero la mayoría ya planea regresar al campamento que mantienen en los alrededores del Zócalo, donde aficionados observan la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La CNTE se manifestó de forma pacífica y otros contingentes llegaron al mismo punto para protestar contra el Mundial. Ahí se reunieron familias de personas desaparecidas, activistas pro palestina y por vivienda digna.

La CNTE marchó desde Taxqueña rumbo al Estadio CDMX. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Un grupo tuvo un ligero altercado con los llamados “voluntarios de paz”, que resultaron ser personas contratadas por el gobierno federal y capitalino para contener protestas, según reconoció el subsecretario de Concertación Política de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa.

La CNTE decidió retirarse para evitar provocaciones o altercados, mientras que otros manifestantes derribaron algunas de las vallas que recubren las vías del Tren Ligero, que suspendió el servicio después de las 11 de la mañana.

Otro grupo intentaba derribar el bloqueo de la policía sin ningún éxito. Mientras retornaban, algunos docentes cantaron una canción de Juan Gabriel, dedicada a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice: “Resultaste traicionera”.