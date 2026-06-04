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Estados

CNTE bloquea accesos carreteros a la CDMX a una semana del Mundial

Los maestros disidentes exigen que se resuelvan todas sus exigencias, al mismo tiempo que llaman a otras organizaciones sociales a sumarse a las movilizaciones.
jue 04 junio 2026 03:01 PM
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CNTE libera casetas de CDMX hoy: ¿qué carreteras tienen bloqueos de maestros?
Toma de casetas de la caseta de México-Cuernavaca a la altura de Tlalpan en la CDMX. (Foto: Captura de pantalla de video @HalconOnce
)

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con las jornadas de movilización en la que realizan bloqueos carreteros en diversas entidades y cierre de vialidades en las principales avenidas de la CDMX, con el objetivo de presionar a las autoridades federales para que resuelvan sus peticiones.

Estas manifestaciones se realizan a exactamente una semana de que se inaugure el Mundial de Futbol con el juego entre la selección de México vs. Sudáfrica y en el que llamaron a sumarse al boicot contra la FIFA a diversas organizaciones sociales.

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La CNTE realiza paro en casetas de CDMX hoy

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial informó que los inconformes podrían afectar los accesos a la CDMX desde las 10:00 horas (h) y los puntos afectados son los siguientes:

  • Autopista México-Toluca
  • Autopista México-Pachuca
  • Autopista México-Cuernavaca
  • Autopista México-Puebla

En la caseta de Tlalpan, los maestros de la CNTE corearon: "pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar", para dar acceso libre a los automovilistas y transportistas que circulan por la zona.

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CNTE en los estados

- La Coordinadora bloquea dos carreteras en Chiapas

- Se registró un altercado en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos.

-A través de videos compartidos en redes sociales, se observa cómo integrantes de la CNTE intentaron saquear un camión que transportaba botellas con agua en la caseta de Tlalpan. De este punto se retiraron antes de las 15:00 horas de este jueves, para dirigirse a su plantón en calles aledañas al Zócalo en la CDMX.

- Desde las 08:00 horas hasta las 14 h., integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la CNTE, bloquearon entradas y salidas a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

La Pochota

La Angostura

Carretera a Villa Flores

Salida a San Fernando

Leer más:

CNTE protesta en la Secretaría de Educación Pública
México

Gobierno da dos opciones a la CNTE para desactivar protestas antes del Mundial

Como parte de los avances en las mesas de negociaciones, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó el 3 de junio que las autoridades propusieron dos rutas de trabajo relacionadas con la Ley del ISSSTE del 2007 y con la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

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Sigue el paro nacional

Tras concluir la mesa de negociación entre líderes de la CNTE con el gobierno federal, los inconformes informaron que debido a que las propuestas

Líderes de la CNTE que estuvieron en la mesa de negociación con el gobierno federal, informaron que mantendrán sus movilizaciones a nivel nacional debido a que las propuestas que recibieron no resuelven de fondo sus demandas

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Ciudad de México

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