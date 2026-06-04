CNTE libera casetas de CDMX hoy: ¿qué carreteras tienen bloqueos de maestros?

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con las jornadas de movilización en la que realizan bloqueos carreteros en diversas entidades y cierre de vialidades en las principales avenidas de la CDMX, con el objetivo de presionar a las autoridades federales para que resuelvan sus peticiones.
Estas manifestaciones se realizan a exactamente una semana de que se inaugure el Mundial de Futbol con el juego entre la selección de México vs. Sudáfrica y en el que llamaron a sumarse al boicot contra la FIFA a diversas organizaciones sociales.