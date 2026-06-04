CNTE libera casetas de CDMX hoy: ¿qué carreteras tienen bloqueos de maestros?

CNTE en los estados

- La Coordinadora bloquea dos carreteras en Chiapas

- Se registró un altercado en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos.

-A través de videos compartidos en redes sociales, se observa cómo integrantes de la CNTE intentaron saquear un camión que transportaba botellas con agua en la caseta de Tlalpan. De este punto se retiraron antes de las 15:00 horas de este jueves, para dirigirse a su plantón en calles aledañas al Zócalo en la CDMX.

- Desde las 08:00 horas hasta las 14 h., integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la CNTE, bloquearon entradas y salidas a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

La Pochota

La Angostura

Carretera a Villa Flores

Salida a San Fernando

Como parte de los avances en las mesas de negociaciones, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó el 3 de junio que las autoridades propusieron dos rutas de trabajo relacionadas con la Ley del ISSSTE del 2007 y con la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).