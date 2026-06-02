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Javier Corral desiste de impugnación en contra de Maru Campos

No obstante, el senador Javier Corral presentó una nueva denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
mar 02 junio 2026 04:30 PM
javier corral
Los abogados de la gobernadora Maru Campos, Javier Coello y Roberto Gil Zuarth, informaron que esta misma semana solicitarán información para conocer los delitos que se le imputan. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El senador Javier Corral presentó una nueva denuncia penal en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de desistirse de la impugnación que promovió en contra de la resolución de su primera acusación en contra de la mandataria estatal.

Durante una audiencia celebrada en la sala 8 del Reclusorio Sur se dio a conocer la existencia de esta nueva denuncia. Al respecto, los abogados de la gobernadora, Javier Coello y Roberto Gil Zuarth, informaron que esta misma semana solicitarán información para conocer los delitos que se le imputan.

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Javier Coello señaló que, hasta donde tienen conocimiento, la denuncia estaría relacionada con los mismos hechos que ya fueron investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que solicitarán acceso a la carpeta de investigación.

La primera denuncia del exgobernador de Chihuahua fue presentada en 2024, después de que la Fiscalía Anticorrupción del Estado intentó detenerlo en el restaurante Gin Gin, en la Ciudad de México, en agosto de ese año, por presuntos desvíos de recursos públicos y peculado durante su administración.

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A raíz de esos hechos, Javier Corral denunció a la gobernadora por presunto secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de la mandataria al concluir que no existían delitos que perseguir.

Corral impugnó inicialmente esa resolución, pero posteriormente desistió del recurso al considerar que no deseaba contribuir a la campaña de “victimización mediática” y manipulación política de la gobernadora.

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“(La gobernadora) ha actuado con un doble rasero: por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política y, por otro lado, en Chihuahua, esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración”, señalaron en un comunicado conjunto el senador y sus abogados Schütte & Delsol.

No obstante, aseguraron que las investigaciones sobre los delitos presuntamente cometidos en perjuicio del senador continuarán en la FGR a partir de las denuncias ya presentadas.

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Asimismo, solicitaron que se investiguen a fondo tanto las acusaciones existentes en contra de la administración de Javier Corral en Chihuahua como la “instrumentalización y uso faccioso de las instituciones” del estado por parte de Maru Campos.

Lo anterior ocurre después de que, el pasado 27 de mayo, el PAN realizara una concentración frente a las instalaciones de la FGR para respaldar a Maru Campos ante el citatorio que recibió para comparecer en una audiencia derivada de la denuncia presentada por Javier Corral.

La movilización se convirtió en un acto de carácter político, en el que dirigentes y simpatizantes panistas denunciaron una supuesta “persecución política” contra la gobernadora. Días antes, Campos también fue citada a comparecer por el caso de los dos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua tras participar en un operativo de seguridad.

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