Javier Corral desiste de impugnación en contra de Maru Campos

Javier Coello señaló que, hasta donde tienen conocimiento, la denuncia estaría relacionada con los mismos hechos que ya fueron investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que solicitarán acceso a la carpeta de investigación.

La primera denuncia del exgobernador de Chihuahua fue presentada en 2024, después de que la Fiscalía Anticorrupción del Estado intentó detenerlo en el restaurante Gin Gin, en la Ciudad de México, en agosto de ese año, por presuntos desvíos de recursos públicos y peculado durante su administración.

A raíz de esos hechos, Javier Corral denunció a la gobernadora por presunto secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de la mandataria al concluir que no existían delitos que perseguir.

Corral impugnó inicialmente esa resolución, pero posteriormente desistió del recurso al considerar que no deseaba contribuir a la campaña de “victimización mediática” y manipulación política de la gobernadora.