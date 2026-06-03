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México

Integrantes de la CNTE irrumpen en oficinas de la SEP

El sindicato magisterial no cede en su intento de boicotear la Copa de la FIFA si el gobierno no resuelve sus demandas centrales y aseguró que exigir diálogo con Sheinbaum no es una necedad.
mié 03 junio 2026 01:01 PM
Irrupción CNTE en SEP
La CNTE suma tres días de huelga nacional con protestas en la Ciudad de México y otros estados. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Faltan ocho días para la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y la Ciudad de México sigue sumida en el caos. Al atraso en las obras públicas y la remodelación sin terminar del Metro, se suman las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El sindicato magisterial intensificó sus movilizaciones y extendió su presencia a varios puntos de la capital. Así mantiene su advertencia de boicotear la Copa de la FIFA si el gobierno no resuelve sus demandas.

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CNTE extiende plantón

Su plantón ya alcanzó las calles aledañas al Zócalo capitalino, al que los maestros no pueden ingresar por la policía y las vallas metálicas que lo cercan, debido a que ahí se realizará el FIFA Fan Fest.

La CNTE colocó más casas de campaña en las calles de Madero, Allende, 20 de Noviembre, Mesones, Venustiano Carranza, Cuba y Belisario Domínguez.

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México

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También se mantiene en la calle 5 de Mayo, a donde se instaló el primer contingente de Oaxaca que llegó la semana pasada. A la par, los maestros bloquean y protestan en distintas vialidades de la Ciudad de México y otros estados.

Aunque los maestros mantienen mesas de diálogo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Martí Batres, director del ISSSTE, no hay acuerdos todavía.

La CNTE demanda una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, además de un aumento salarial de 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y un nuevo mecanismo de asignación de plazas y promoción docente.

Intensifican protestas en la SEP

Un grupo de manifestantes de la CETEG, la sección más combativa de la CNTE, logró derribar un poste de una señalización vial y con él golpeó la entrada del edificio de la SEP.

Los manifestantes lograron destrozar una parte y entraron a las oficinas de la dependencia, donde rompieron cristales y quemaron mobiliario.

La CNTE informó que todos los contingentes de maestros, tanto los que protestaron en la SEP como en el ISSSTE, ya se repliegan al campamento que mantienen en el Centro Histórico.

También se unirán ahí los maestros de la Sección 22 que se manifestaban en la Secretaría de Gobernación con una marcha desde la sede de la dependencia.

Después, la CNTE realizará una asamblea para analizar los avances que tuvo este miércoles en la mesa de diálogo con las autoridades federales.

Afectaciones a comerciantes

Por las protestas de la CNTE, los comerciantes del Centro Histórico acusan pérdidas económicas y también se manifestaron ayer sobre Eje Central para exigir que se les permita el ingreso al primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades habilitaron después filtros y revisiones para el acceso al Centro Histórico.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) aseguró que el plantón y las protestas han causado pérdidas económicas a los comerciantes de 405 millones de pesos en los últimos 10 días.

“El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta. Tenemos registradas 4,091 unidades económicas directamente afectadas, que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”, afirmó.

Prometen desaparecer la Usicamm

Este martes, el diálogo entre los maestros y autoridades concluyó sin acuerdos, a pesar de que los funcionarios reiteraron a los profesores la promesa presidencial de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Aunque es una de las demandas de la CNTE, los maestros no consideran que sea suficiente y no desisten en su demanda de reunirse con Sheinbaum, a pesar de que la presidenta se niega a recibirlos.

Desde ayer, los maestros advirtieron que intensificarán sus protestas.

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Bloquearon Paseo de la Reforma, Insurgentes, Bucareli y Circuito Interior. También protestaron en centros comerciales, oficinas de gobierno y carreteras de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sonora.

"Si no hay solución, no rodará el balón", es la consigna de la CNTE.

Además causaron afectaciones viales y derribaron estatuas de la exposición Gigantes del Futbol, colocadas en Reforma en el marco del Mundial.

"Es una muestra de lo que se puede venir”, aseguró la líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Elvira Veleces, al salir de la mesa de negociación con autoridades federales.

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La CNTE ha amenazado con boicotear las actividades del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro )

Bloqueos de la CNTE

Por eso, los maestros continúan este miércoles con su tercer día de huelga. Su jornada de protesta incluye bloqueos en Avenida Universidad, frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública, donde un grupo de personas hizo pintas en las instalaciones.

También protestan afuera de las oficinas centrales del ISSSTE, en Buenavista. Mientras, la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE sostiene otra mesa de trabajo en Gobernación.

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Antes de ingresar a la dependencia, el magisterio advirtió que, si hoy no les ofrecen una fecha para reunirse con Sheinbaum, abandonarán el diálogo.

"Una mesa de trabajo con la presidenta de la República no es un capricho, es una necesidad”, declaró Filiberto Frausto, un profesor de Zacatecas.

La CNTE también reprocha que no se le permitiera acceder al Zócalo y las agresiones contra profesores. En un altercado con la policía el lunes, Proceso Columbo, un profesor de Guerrero, fue alcanzado por un proyectil y, según informes del sindicato, perdió la vista. Continúa hospitalizado.

Al respecto, la secretaria de Gobernación dijo que el acceso de los manifestantes fue restringido por razones de protección civil, debido a las maniobras de grúas y al manejo de estructuras de gran peso en la plaza.

"Para evitar poner en riesgo a las personas se colocaron vallas, situación que fue informada oportunamente a los maestros", afirmó.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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