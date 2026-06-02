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México

Hubo provocación y no creo que sean maestros, dice Sheinbaum tras protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum no aclaró si hasta el momento hay avances en las pláticas con integrantes de la CNTE.
mar 02 junio 2026 12:12 PM
Marcha CNTE
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) marcharon este 1 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) impido su paso con vallas metánicas. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que quienes este lunes intentaron derribar vallas y provocaron daños a inmuebles durante una protesta en calles de la Ciudad de México no eran maestros, sino provocadores. En la manifestación participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al menos dos docentes resultaron heridos.

“Yo pienso que hubo mucha provocación, la verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación. Pero bueno, hay diálogo, que es muy importante” dijo la mandataria al deslindar a los maestros de los hechos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum no aclaró si hasta el momento hay avances en las pláticas con integrantes de la CNTE con el fin de desactivar posibles movilizaciones durante el Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio.

“Tienen derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, es lo que hemos dicho siempre. Y que lo atienda, pues Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Educación (SEP). Ya ellos ya podrán decirles cómo ve el diálogo, cómo va avanzando, ya les corresponde a ellos”, expuso.

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La CNTE inició una jornada de movilizaciones con la demanda central de la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y la restitución de un sistema de pensiones solidario en lugar de cuentas individuales que afectaron el monto de sus pensiones, y ha amagado que si no hay respuesta a esta y otras demandas mantendrá su toma de calles durante la justa mundialista.

La presidenta dejó las negociaciones e información de sus avances a la SEP y a Segob.

-¿Estaríamos viendo ahí el plantón en 20 de noviembre y el Fan Fest? Se le cuestionó a la mandataria.

-Bueno, pues ya que vayan informando cómo va el diálogo dijo Sheinbaum al delegar a las dos dependencias toda información sobre los acuerdos.

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A consulta, uso de celulares en escuelas

A pregunta expresa sobre la regulación del uso de celulares o de inteligencia artificial en México, la presidenta informó que pidió al titular de la SEP, Mario Delgado, iniciar una consulta entre los padres de familia.

“En la Ciudad de México y algunos estados de la República han prohibido el uso de celulares en las primarias. Yo le pedí a Mario que hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales”.

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“Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada, de todas maneras en las leyes. Pero sí, es importante” dijo la jefa del Ejecutivo.

Explicó que por ejemplo en Brasil ya se prohibió el scrolling, es decir que a la hora de navegar en una red social ésta use algoritmos para que se presente ante el usuario sólo contenido relacionado con el tipo de mensajes en los que se detecte que el lector pone más atención.

“Ahí es donde entra el algoritmo, porque dependiendo de los segundos que te quedas viendo un tema, entonces te va saliendo el mismo tema varias veces. Pero no sabes si fue por tu elección o por un algoritmo que está manejado de una manera en que no es transparente”.

En México “vale la pena esta discusión. Me parece que debe ser una que debe abrirse la discusión a nivel nacional, que no sólo debe ser una opinión de la presidenta” dijo Sheinbaum al recordar que incluso el mismo Papa León XIV ha planteado su preocupación sobre el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.

“Entonces me parece que es algo que debe discutirse en México y que en todo caso se llegue a un esquema de regulación que permita pues que haya cierta transparencia. Y segundo, pues que no estemos completamente en manos de estas corporaciones”, planteó.

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