Hubo provocación y no creo que sean maestros, dice Sheinbaum tras protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum no aclaró si hasta el momento hay avances en las pláticas con integrantes de la CNTE con el fin de desactivar posibles movilizaciones durante el Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio.

“Tienen derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, es lo que hemos dicho siempre. Y que lo atienda, pues Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Educación (SEP). Ya ellos ya podrán decirles cómo ve el diálogo, cómo va avanzando, ya les corresponde a ellos”, expuso.

La CNTE inició una jornada de movilizaciones con la demanda central de la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y la restitución de un sistema de pensiones solidario en lugar de cuentas individuales que afectaron el monto de sus pensiones, y ha amagado que si no hay respuesta a esta y otras demandas mantendrá su toma de calles durante la justa mundialista.

La presidenta dejó las negociaciones e información de sus avances a la SEP y a Segob.

-¿Estaríamos viendo ahí el plantón en 20 de noviembre y el Fan Fest? Se le cuestionó a la mandataria.

-Bueno, pues ya que vayan informando cómo va el diálogo dijo Sheinbaum al delegar a las dos dependencias toda información sobre los acuerdos.