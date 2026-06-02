Hubo provocación y no creo que sean maestros, dice Sheinbaum tras protestas de la CNTE

A consulta, uso de celulares en escuelas
A pregunta expresa sobre la regulación del uso de celulares o de inteligencia artificial en México, la presidenta informó que pidió al titular de la SEP, Mario Delgado, iniciar una consulta entre los padres de familia.
“En la Ciudad de México y algunos estados de la República han prohibido el uso de celulares en las primarias. Yo le pedí a Mario que hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales”.
“Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada, de todas maneras en las leyes. Pero sí, es importante” dijo la jefa del Ejecutivo.
Explicó que por ejemplo en Brasil ya se prohibió el scrolling, es decir que a la hora de navegar en una red social ésta use algoritmos para que se presente ante el usuario sólo contenido relacionado con el tipo de mensajes en los que se detecte que el lector pone más atención.
“Ahí es donde entra el algoritmo, porque dependiendo de los segundos que te quedas viendo un tema, entonces te va saliendo el mismo tema varias veces. Pero no sabes si fue por tu elección o por un algoritmo que está manejado de una manera en que no es transparente”.
En México “vale la pena esta discusión. Me parece que debe ser una que debe abrirse la discusión a nivel nacional, que no sólo debe ser una opinión de la presidenta” dijo Sheinbaum al recordar que incluso el mismo Papa León XIV ha planteado su preocupación sobre el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.
“Entonces me parece que es algo que debe discutirse en México y que en todo caso se llegue a un esquema de regulación que permita pues que haya cierta transparencia. Y segundo, pues que no estemos completamente en manos de estas corporaciones”, planteó.