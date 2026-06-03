CNTE extiende plantón

Su plantón ya alcanzó las calles aledañas al Zócalo capitalino, al que los maestros no pueden ingresar por la policía y las vallas metálicas que lo cercan, debido a que ahí se realizará el FIFA Fan Fest.

La CNTE colocó más casas de campaña en las calles de Madero, Tacuba, 20 de Noviembre, Mesones, Venustiano Carranza, Cuba y Belisario Domínguez.

También se mantiene en la calle 5 de Mayo, a donde se instaló el primer contingente de Oaxaca que llegó la semana pasada. A la par, los maestros bloquean y protestan en distintas vialidades de la Ciudad de México y otros estados.

Aunque los maestros mantienen mesas de diálogo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Martí Batres, director del ISSSTE, no hay acuerdos todavía.

La CNTE demanda una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, además de un aumento salarial de 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y un nuevo mecanismo de asignación de plazas y promoción docente.

Intensifican protestas en la SEP

Un grupo de manifestantes de la CETEG, la sección más combativa de la CNTE, logró derribar un poste de una señalización vial y con él golpeó la entrada del edificio de la SEP.

Los manifestantes lograron destrozar una parte y entraron a las oficinas de la dependencia, donde rompieron cristales y quemaron mobiliario.

La CNTE informó que todos los contingentes de maestros, tanto los que protestaron en la SEP como en el ISSSTE, ya se repliegan al campamento que mantienen en el Centro Histórico.

INTEGRANTES DE LA CNTE VANDALIZARON LAS OFICINAS DE LA SEP EN AVENIDA UNIVERSIDAD pic.twitter.com/DrxYsNfzvH — Lízbeth Hernández (@LizHernandezE) June 3, 2026

También se unirán ahí los maestros de la Sección 22 que se manifestaban en la Secretaría de Gobernación con una marcha desde la sede de la dependencia.

Después, la CNTE realizará una asamblea para analizar los avances que tuvo este miércoles en la mesa de diálogo con las autoridades federales.

Afectaciones a comerciantes

Por las protestas de la CNTE, los comerciantes del Centro Histórico acusan pérdidas económicas y también se manifestaron ayer sobre Eje Central para exigir que se les permita el ingreso al primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades habilitaron después filtros y revisiones para el acceso al Centro Histórico.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) aseguró que el plantón y las protestas han causado pérdidas económicas a los comerciantes de 405 millones de pesos en los últimos 10 días.

“El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta. Tenemos registradas 4,091 unidades económicas directamente afectadas, que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”, afirmó.

Prometen desaparecer la Usicamm

Este martes, el diálogo entre los maestros y autoridades concluyó sin acuerdos, a pesar de que los funcionarios reiteraron a los profesores la promesa presidencial de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Aunque es una de las demandas de la CNTE, los maestros no consideran que sea suficiente y no desisten en su demanda de reunirse con Sheinbaum, a pesar de que la presidenta se niega a recibirlos.

Desde ayer, los maestros advirtieron que intensificarán sus protestas.