Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Trataremos de resolver los problemas factibles, afirma Sheinbaum ante protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que algunas de las peticiones de los docentes no pueden concretarse por las limitaciones presupuestales del gobierno.
lun 01 junio 2026 09:49 AM
sheinbaum cnte
CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció detalles de los Programas de Bienestar. La acompañaron Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar; Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo; Carlos Torres Rosas, Coordinador de los Programas de Bienestar; Martí Batres Guadarrama, titular del ISSSTE y César Iván Escalante, titular de Profeco. También reitero que desde la ultraderecha estadounidense es quien quiere ingerir en las elecciones en México y no el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Ante la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los alrededores de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las demandas del magisterio serán atendidas mediante el diálogo, siempre que sean viables.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que algunas de las peticiones de los docentes no pueden concretarse debido a las limitaciones presupuestales del gobierno federal. No obstante, aseguró que existen otras demandas que sí pueden ser atendidas.

Publicidad

Sheinbaum señaló que las negociaciones continúan entre representantes de la CNTE y los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente, por lo que confió en que se logren acuerdos mediante el diálogo.

“La mayoría de los maestros están en clases en las escuelas y vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Icela (Rodríguez) y Mario Delgado”, expresó.

Te puede interesar:

marcha-cnte-hoy-1-de-junio-2026-alternativas-viales-y-calles-cerradas.jpg
CDMX

Caos vial por la CNTE: ¿Qué avenidas están bloqueadas hoy en la CDMX y cómo evitarlas?

La presidenta explicó que uno de los planteamientos de los maestros consiste en eliminar del artículo 3º constitucional las disposiciones relacionadas con la evaluación magisterial y trasladarlas al artículo 123, que regula los derechos laborales. Asimismo, buscan la creación de comisiones mixtas para definir el ingreso de nuevos maestros al sistema educativo.

Sin embargo, sostuvo que la postura de su gobierno es consultar directamente al magisterio antes de impulsar cualquier modificación. Recordó que en el pasado el sistema de comisiones mixtas generó prácticas de corrupción, como la venta de plazas o la asignación a familiares y personas cercanas a los docentes.

Publicidad

“Que no sea definido por la autoridad, por la presidenta, sino lo que nos digan los maestros. Esta consulta iba a ser este año, pero por distintas razones no se pudo avanzar, pero se va a avanzar a partir del inicio del próximo año”, indicó.

Sheinbaum también señaló que la consulta permitirá a los docentes expresar sus inconformidades con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), encargada de los procesos de evaluación, promoción e ingreso al servicio educativo.

A partir de los resultados, dijo, su administración impulsará cambios al sistema de evaluación docente. Además, confió en que el conflicto con el magisterio pueda resolverse mediante el diálogo antes del inicio del Mundial de Futbol, programado para el próximo 11 de junio.

Mira también:

Los maestros de la CNTE defienden su plantón: “No luchamos solo por nuestro salario, también por la educación”
México

Los maestros de la CNTE defienden sus protestas: “No luchamos solo por nuestro salario, también por la educación”

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad