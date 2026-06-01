Trataremos de resolver los problemas factibles, afirma Sheinbaum ante protestas de la CNTE

Sheinbaum señaló que las negociaciones continúan entre representantes de la CNTE y los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente, por lo que confió en que se logren acuerdos mediante el diálogo.

“La mayoría de los maestros están en clases en las escuelas y vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Icela (Rodríguez) y Mario Delgado”, expresó.

La presidenta explicó que uno de los planteamientos de los maestros consiste en eliminar del artículo 3º constitucional las disposiciones relacionadas con la evaluación magisterial y trasladarlas al artículo 123, que regula los derechos laborales. Asimismo, buscan la creación de comisiones mixtas para definir el ingreso de nuevos maestros al sistema educativo.

Sin embargo, sostuvo que la postura de su gobierno es consultar directamente al magisterio antes de impulsar cualquier modificación. Recordó que en el pasado el sistema de comisiones mixtas generó prácticas de corrupción, como la venta de plazas o la asignación a familiares y personas cercanas a los docentes.