Paro en el Hospital Infantil de México suma una semana; los residentes denuncian casos de acoso

Una de las denuncias por presunto acoso sexual fue interpuesta en abril en contra del director del Hospital Infantil, Adrián Chávez López, en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

En apoyo, 200 residentes firmaron una carta dirigida al secretario de Salud, David Kershenobich, y al titular del Órgano Interno de Control del Hospital, para solicitar una investigación seria y transparente.

Además, acusaron que otros casos ya se presentaron de manera reiterada en el hospital, incluidos hostigamiento laboral y abuso de autoridad.

“A pesar de que se han enviado los oficios correspondientes a las instancias pertinentes, no hemos recibido respuesta ni acciones concretas. Seguiremos alzando la voz hasta que haya justicia”, apuntaron en un pronunciamiento.

El caso llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, presentó un punto de acuerdo el 13 de mayo para exhortar a las autoridades del hospital a investigar y proteger a la residente.

Las demandas

Ante la falta de atención, los médicos residentes iniciaron el paro de labores el pasado 25 de mayo. Demandan la suspensión inmediata de las autoridades señaladas mientras se realiza la investigación; protección y no represalias para las denunciantes; mesa de diálogo institucional pública, condiciones dignas, seguras y libres de violencia para la formación de especialistas.

Cuatro días después de iniciado el paro, se difundió que el director del Hospital Infantil de México falleció de un infarto.

La Secretaría de Salud lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Adrián Chávez López, Director General del Hospital Infantil de México Federico Gómez. pic.twitter.com/6ZQ97PBdoK — SALUD México (@SSalud_mx) May 29, 2026

Así que, hasta este lunes, los residentes fueron recibidos por autoridades de la UNAM y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.