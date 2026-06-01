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México

Paro en el Hospital Infantil de México suma una semana; los residentes denuncian casos de acoso

Tras siete días en huelga, los médicos residentes fueron recibidos este lunes por autoridades de la UNAMk, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
lun 01 junio 2026 05:05 PM
Paro en el Hospital Infantil de México
Los residentes del Hospital Infantil de México mantienen un paro de labores activo desde el 25 de mayo. (Foto: Tomada de Residentes Unidos Himfg)

Los médicos residentes del Hospital Infantil de México suman siete días en paro activo de labores. Desde la semana pasada conformaron una Asamblea Permanente para exigir a las autoridades de salud atención a sus denuncias por acoso sexual y hostigamiento laboral.

Los casos fueron denunciados mediante los canales institucionales del hospital, según documentos compartidos por los residentes. Pero, al no recibir una respuesta satisfactoria, decidieron iniciar el paro sin afectar la operación de las áreas de urgencias, terapia intensiva y hospitalización.

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Una de las denuncias por presunto acoso sexual fue interpuesta en abril en contra del director del Hospital Infantil, Adrián Chávez López, en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

En apoyo, 200 residentes firmaron una carta dirigida al secretario de Salud, David Kershenobich, y al titular del Órgano Interno de Control del Hospital, para solicitar una investigación seria y transparente.

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Además, acusaron que otros casos ya se presentaron de manera reiterada en el hospital, incluidos hostigamiento laboral y abuso de autoridad.

“A pesar de que se han enviado los oficios correspondientes a las instancias pertinentes, no hemos recibido respuesta ni acciones concretas. Seguiremos alzando la voz hasta que haya justicia”, apuntaron en un pronunciamiento.

El caso llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, presentó un punto de acuerdo el 13 de mayo para exhortar a las autoridades del hospital a investigar y proteger a la residente.

Las demandas

Ante la falta de atención, los médicos residentes iniciaron el paro de labores el pasado 25 de mayo. Demandan la suspensión inmediata de las autoridades señaladas mientras se realiza la investigación; protección y no represalias para las denunciantes; mesa de diálogo institucional pública, condiciones dignas, seguras y libres de violencia para la formación de especialistas.

Cuatro días después de iniciado el paro, se difundió que el director del Hospital Infantil de México falleció de un infarto.

Así que, hasta este lunes, los residentes fueron recibidos por autoridades de la UNAM y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

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“Exigimos investigaciones imparciales y espacios de formación médica libres de violencia, acoso y hostigamiento”, reiteraron.

En México se han difundido diversas denuncias de médicos residentes , porque laboran en condiciones adversas, con violencias laborales y largas jornadas. Las protestas han contribuido a mejorar algunos entornos de formación médica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también se pronunció al respecto. El 26 de mayo publicó un exhortó a las autoridades de salud para que atienda las denuncias de violencia, hostigamiento y acoso sexual.

“Lo ocurrido en el Hospital Infantil de México no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema sistémico que esta Comisión se encuentra documentando acerca del ejercicio que limita el desarrollo personal y profesional de las personas médicas en formación”, agregó.

Es la segunda vez que el Hospital Infantil enfrenta un paro de personal en menos de un año. En octubre de 2025, casi 50 médicos cirujanos denunciaron que la falta de insumos había detenido las cirugías y pidieron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Mientras la Secretaría de Salud nombra a la nueva persona titular del Hospital Infantil de México, los residentes advirtieron que continuarán en paro hasta que las autoridades garanticen protocolos de atención a estas violencias y seguridad para los residentes.

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