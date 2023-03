Médicos residentes demandan legalmente a Pemex por falta de pago de aguinaldo

En represalia, la paraestatal ya no renovó el contrato de los médicos, aseguró Miguel Rodríguez, uno de los voceros de la Coalición Nacional de Médicos Residentes de Pemex, movimiento que lideró las protestas del año pasado.

“Derivado de las protestas de diciembre, no se logró conciliar con la empresa y, al final de cuentas, tuvimos que tomar medidas legales en contra de la misma. Eso fue alrededor del 25, 26 de enero”, detalla el residente en entrevista.

El 27 de febrero de 2023, un mes después de interponer la demanda y a punto de iniciar el nuevo año de la residencia el 1 de marzo, la Jefatura de Enseñanza de los Servicios de Salud de Pemex les informó que no “había llegado la renovación de su contrato”.

Aunque las especialidades médicas suelen durar más de tres años, en Pemex otorgan contratos anuales a los residentes, explicó Rodríguez: “Se nos comentó que nuestro contrato no había llegado y que, por lo tanto, no se iba a renovar y que, por parte de la empresa, ya no éramos parte, que la relación laboral había terminado”.

Residentes acusan represalias

Los médicos residentes acusaron que se trata de una represalia de Pemex por exigir el pago justo de su aguinaldo.

A finales del año pasado, los profesionales de la salud de los hospitales de la paraestatal Central Norte y Central Sur, ambos en la Ciudad de México, tomaron las calles para protestar, aseguraron, porque recibieron un aguinaldo menor al que les correspondía por ley.