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México

Jesús Corona Damián, de alcalde de Cuautla a presunto protector del Cártel de Sinaloa

Corona ganó la alcaldía de Cuautla dos veces, primero con Morena y después con PRI, PAN y PRD; se le relaciona con Júpiter Araujo alias ‘El Barbas’, presunto jefe de plaza del Cartel de Sinaloa en Morelos.
dom 31 mayo 2026 08:00 PM
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Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en marzo haber recibido amenazas de muerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Foto: Jesús Corona Damián en Facebook)

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, se sumó a la lista de alcaldes y funcionarios detenidos con el Operativo Enjambre.

Ganó dos veces la elección para gobernar Cuautla, Morelos: primero para el periodo 2018-2021 como candidato de Morena y el segundo periodo de 2024-2027 como abanderado de PRI, PAN y PRD.

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Aunque fue detenido este 30 de mayo, Corona Damián arrastra señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado desde hace años.

Se le relacionó en la serie de filtraciones Gucamaya Leaks –difundidas en 2022– con el grupo de Los Rojos, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que datan de 2018. La célula criminal es una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, dedicada al narcotráfico, extorsión y secuestro, la cual opera principalmente en Morelos y Guerrero.

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Su hermano, Samuel Corona Damián, fue detenido en 2018 por secuestro y lleva sobre sí al menos 11 carpetas de investigación por extorsión.

En febrero de 2025 un video donde Corona Dimián aparece compartiendo mesa con el presunto jefe de plaza en Morelos para el Cártel de Sinaloa, Júpiter Araujo alias ‘El Barbas’, circuló en redes sociales.

Las autoridades federales acusan al alcalde de Cuautla y otros funcionarios de dar inmunidad a integrantes del Cartel de Sinaloa a cambio de apoyo para ganar las elecciones en los municipios de Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahucan.

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Corona Damián denunció en marzo de 2026 haber recibido amenazas de muerte y ser víctima de extorsión por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al ser mencionado en un video difundido en redes sociales y en narcomantas.

“No voy a permitir que se dañe mi imagen ni el trabajo que venimos realizando con esfuerzo y compromiso por Cuautla.

“Mi prioridad es seguir trabajando por las y los cuautlenses para devolver la seguridad y la tranquilidad a nuestro municipio”, publicó entonces Corona Damián en sus redes sociales, tras interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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A los señalamientos de vínculos con el crimen organizado, se le suman presuntas irregularidades durante las administraciones de Corona Damián en Cuautla, de acuerdo con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos: 480 millones de pesos sin aclarar en 2021; más 23.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) en 2024.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala actualmente por presuntamente liderar, desde el poder, una red criminal que operó durante el proceso electoral de 2024 para ganar posiciones políticas.

Este fin de semana, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en continuidad del Operativo Enjambre, en Guerrero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron al alcalde de Cuautla, Morelos, quien contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Como parte de las indagatorias sobre actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos, autoridades iniciaron diferentes líneas de investigación donde se determinaron posibles vínculos y colaboración con estructuras delictivas.

Fue así que se realizaron vigilancias permanentes a diferentes objetivos y se dio seguimiento a Jesús, quien fue localizado en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Este sábado, agentes se aproximaron a Jesús, corroboraron su identidad y lo detuvieron, al realizarle una inspección de seguridad le hallaron un arma de fuego corta, informaron autoridades.

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Morelos Crimen organizado

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