Sheinbaum: no creo que ataques a México sean de Trump, son de la ultraderecha de EU

Después del llamado que hizo ayer en la explanada del Monumento a la Revolución sobre no permitir el injerencismo de Estados Unidos en asuntos internos de México, la presidenta Claudia Shienbaum consideró que no es su homólogo Donald Trump quien hace esta intermisión, sino la “ultraderecha” de ese país.
“Hay mucho dialogo con el Gobierno de Estados Unidos. Les confieso que no creo sea el presidente (Donald) Trump quien encabeza esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, comentó la mandataria.