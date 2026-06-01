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México

Sheinbaum: no creo que ataques a México sean de Trump, son de la ultraderecha de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la 'ultraderecha' de México y Estados Unidos se juntan para impulsar que no haya una buena relación entre ambos países.
lun 01 junio 2026 10:18 AM
trump sheinbaum
WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo la primera reunión trilateral con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y Mark Carney, primer ministro de Canadá. La reunión se sostuvo al finalizar el sorteo de la Copa Mundial 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Después del llamado que hizo ayer en la explanada del Monumento a la Revolución sobre no permitir el injerencismo de Estados Unidos en asuntos internos de México, la presidenta Claudia Shienbaum consideró que no es su homólogo Donald Trump quien hace esta intermisión, sino la “ultraderecha” de ese país.

“Hay mucho dialogo con el Gobierno de Estados Unidos. Les confieso que no creo sea el presidente (Donald) Trump quien encabeza esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, comentó la mandataria.

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En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, comentó que se busca una “buena relación” con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentra en contacto permanente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, mientra que el Gabinete de Seguridad tiene diálogo con su contraparte.

Mencionó que son sectores de la 'ultraderecha' de Estados Unidos los que buscan que no haya “buena relación” con México y no están de acuerdo con el gobierno de la llamada 'Cuarta Transformación por razones ideológicas', por lo que se junta con la “ultraderecha mexicana”.

“La derecha, a diferencia de un gobierno humanista, son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tiene, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión con la educación pública, lo que fue todo el proceso neoliberal y ahora una visión muy autoritaria”, declaró.

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Explicó que esos sectores de “derecha” en México se relacionan con los de Estados Unidos, por lo que juntos buscan que no haya “una buena relación” entre ambos países.

La presidenta reiteró que desea un buen entendimiento con Estados Unidos, pero en el marco de los principios, como la defensa de la soberanía y el respeto mutuo.

Además, reiteró que la campaña en contra de su gobierno se da desde redes sociales, donde hay 'bots' que orientan la conversación en contra de su gobierno.

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