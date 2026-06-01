Sheinbaum: no creo que ataques a México sean de Trump, son de la ultraderecha de EU

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, comentó que se busca una “buena relación” con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentra en contacto permanente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, mientra que el Gabinete de Seguridad tiene diálogo con su contraparte.

Mencionó que son sectores de la 'ultraderecha' de Estados Unidos los que buscan que no haya “buena relación” con México y no están de acuerdo con el gobierno de la llamada 'Cuarta Transformación por razones ideológicas', por lo que se junta con la “ultraderecha mexicana”.

“La derecha, a diferencia de un gobierno humanista, son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tiene, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión con la educación pública, lo que fue todo el proceso neoliberal y ahora una visión muy autoritaria”, declaró.