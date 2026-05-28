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Congreso

Enrique Inzunza solicita licencia casi un mes después de ser acusado en EU por presuntos nexos criminales

Enrique Inzunza compareció esta semana ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de ser acusado por fiscales de Estados Unidos de trabajar con 'Los Chapitos'.
jue 28 mayo 2026 01:02 PM
Inzunza y Rubén Rocha Moya
Enrique Inzunza es acusado por su presunto respaldo a 'Los Chapitos'. (Foto: Cuartoscuro )

Enrique Inzunza solicitó licencia a su cargo de senador de la República, casi un mes después de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

A través de redes sociales, el morenista aseguró que en su carrera como servidor público, siempre ha cumplido con sus deberes, pero decidió pedir licencia ante ''la embestida mediática'' en su contra.

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Omar López Campos, su suplente, tomará su lugar en el Senado para participar en las sesiones de este jueves 28 y del viernes 29 de mayo.

''Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación'', dijo Inzunza.

''Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México. ¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!'', agregó.

Inzunza fue senador de la República desde septiembre de 2024. Antes de llegar a ese cargo fue secretario General de Gobierno en la administración estatal de Rubén Rocha Moya, de 2021 hasta que tomó protesta como legislador.

De acuerdo con la acusación en Estados Unidos, se reunió con los líderes de 'Los Chapitos' y otros líderes del cártel y acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoyará y protegiera las actividades criminales.

Fiscales de Estados Unidos lo acusan por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En Estados Unidos, por esos cargos, un juez podría darle hasta 40 años de cárcel.

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Sinaloa Narcotráfico Arresto

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