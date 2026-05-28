Enrique Inzunza solicita licencia casi un mes después de ser acusado en EU por presuntos nexos criminales

Omar López Campos, su suplente, tomará su lugar en el Senado para participar en las sesiones de este jueves 28 y del viernes 29 de mayo.

''Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación'', dijo Inzunza.

''Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México. ¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!'', agregó.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

Inzunza fue senador de la República desde septiembre de 2024. Antes de llegar a ese cargo fue secretario General de Gobierno en la administración estatal de Rubén Rocha Moya, de 2021 hasta que tomó protesta como legislador.

De acuerdo con la acusación en Estados Unidos, se reunió con los líderes de 'Los Chapitos' y otros líderes del cártel y acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoyará y protegiera las actividades criminales.

Fiscales de Estados Unidos lo acusan por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En Estados Unidos, por esos cargos, un juez podría darle hasta 40 años de cárcel.