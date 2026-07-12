Gobierno federal multa con 42.8 millones de pesos a la FMF por manejo irregular de datos del FAN ID
El sistema FAN ID comenzó a implementarse en el futbol mexicano como una medida para reforzar la seguridad y el control de acceso a los estadios tras hechos de violencia de 2022 en el estadio Corregidora.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por incumplir la legislación en materia de protección de datos personales durante la operación del sistema FAN ID, utilizado para el acceso a los estadios de futbol.
De acuerdo con la dependencia, la investigación concluyó que la FMF incurrió en dos infracciones relacionadas con el tratamiento de información biométrica de los aficionados. La primera consistió en no informar de manera clara que las fotografías recabadas para generar el FAN ID constituían datos personales sensibles, lo que impidió que los usuarios conocieran el alcance del uso de esa información antes de proporcionarla.
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La segunda irregularidad señalada por la autoridad fue que la Federación no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para el tratamiento de esos datos.
La organización únicamente habilitó una casilla de aceptación en su plataforma digital, sin implementar mecanismos de autenticación, como una firma autógrafa o electrónica, que acreditaran de manera indubitable la autorización de los usuarios.
La Secretaría también concluyó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud previstos en la legislación, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar un tratamiento adecuado de la información personal que recopiló mediante el sistema.
El monto de la sanción fue definido con base en la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la Federación, considerando su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
La dependencia precisó que la notificación de la resolución se realizó conforme a los plazos legales y recordó que la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los recursos jurídicos para impugnar la determinación si así lo considera. En caso de que ello ocurra, indicó, defenderá la legalidad de la sanción al sostener que fue emitida con apego al marco jurídico vigente.
El sistema FAN ID comenzó a implementarse en el futbol mexicano como una medida para reforzar la seguridad y el control de acceso a los estadios tras los hechos de violencia registrados en marzo de 2022 en el estadio Corregidora, en Querétaro. Desde entonces, los aficionados deben registrar datos personales y biométricos para obtener la identificación digital requerida en diversos inmuebles deportivos.