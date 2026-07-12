Gobierno federal multa con 42.8 millones de pesos a la FMF por manejo irregular de datos del FAN ID

La segunda irregularidad señalada por la autoridad fue que la Federación no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para el tratamiento de esos datos.

La organización únicamente habilitó una casilla de aceptación en su plataforma digital, sin implementar mecanismos de autenticación, como una firma autógrafa o electrónica, que acreditaran de manera indubitable la autorización de los usuarios.

La Secretaría también concluyó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud previstos en la legislación, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar un tratamiento adecuado de la información personal que recopiló mediante el sistema.

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), conversa con Javier “Vasco” Aguirre, previo al abanderamiento de la selección mexicana. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

El monto de la sanción fue definido con base en la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la Federación, considerando su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

La dependencia precisó que la notificación de la resolución se realizó conforme a los plazos legales y recordó que la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los recursos jurídicos para impugnar la determinación si así lo considera. En caso de que ello ocurra, indicó, defenderá la legalidad de la sanción al sostener que fue emitida con apego al marco jurídico vigente.

El sistema FAN ID comenzó a implementarse en el futbol mexicano como una medida para reforzar la seguridad y el control de acceso a los estadios tras los hechos de violencia registrados en marzo de 2022 en el estadio Corregidora, en Querétaro. Desde entonces, los aficionados deben registrar datos personales y biométricos para obtener la identificación digital requerida en diversos inmuebles deportivos.