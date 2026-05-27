Aunque no se llame sueldo: SCJN abre la puerta a reconocer pagos “complementarios” como salario

La forma en que se entiende el salario podría cambiar de ahora en adelante, por un caso que llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La entidad revisó un amparo promovido por una trabajadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a quien dejaron de pagar una “nómina complementaria”, bajo el argumento de que ese ingreso no formaba parte de su salario.
Sin embargo, los ministros concluyeron que las autoridades no analizaron de fondo si ese pago sí constituía realmente una percepción salarial, y solicitó revisar nuevamente el caso. Esto significa que, de comprobarse que el ingreso era recibido de manera habitual, sí formaría parte del salario y cambiaría la definición de los ingresos de las personas trabajadoras.