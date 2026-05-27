Aunque no se llame sueldo: SCJN abre la puerta a reconocer pagos “complementarios” como salario

La SCJN señaló que, si ese pago sí formaba parte del salario, su eliminación podría vulnerar el derecho de la empleada a recibir una remuneración completa. Además, de que este tipo de decisiones deben analizarse con perspectiva de género, ya que una reducción de ingresos puede afectar no solo a la trabajadora, sino también al bienestar de sus hijas e hijos.

¿Cómo se determina el salario en México?

Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 101 que se pagará con dinero de circulación legal, y con el consentimiento previo del trabajador, el pago puede hacerse mediante depósito bancario, tarjeta de débito o transferencias, siendo los gastos de estos medios cubiertos por el patrón. Además de que está prohibido hacerlo con mercancías, vales, fichas o cualquier signo representativo.

El artículo 84 establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

También se establece que la retribución será equitativa por el mismo trabajo realizado, es decir, no deben existir diferencias por origen étnico, género, edad, entre otros.

La LFT también detalla que el trabajador debe tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones. Los recibos pueden ser impresos o digitales (CFDI).