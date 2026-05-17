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México

La CNTE arrancará con protestas a nivel nacional el 1 de junio y amaga con plantón

A días del Mundial, la CNTE pide abrogar la Ley del ISSSTE y dar marcha atrás a la reforma educativa. Iniciará con manifestaciones en la CDMX, luego en Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Yucatán y Michoacán.
dom 17 mayo 2026 05:49 PM
Marcha Día del Maestro
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) preparan protestas en varios estados del país y la CDMX, coincidiendo con la realización del Mundial de Futbol. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

A partir del 1 de junio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzará una huelga a nivel nacional, determinó el colectivo en la Asamblea Nacional Representativa (ANR).

Maestras y maestros disidentes decidieron comenzar las movilizaciones en la Ciudad de México con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

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Continuarán con bloqueos y manifestaciones en junio próximo en Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Yucatán y Michoacán. El 25 de ese mes el contingente de Oaxaca, el más grande a nivel nacional, se unirá a las movilizaciones.

Pese a los acuerdos, la CNTE no logró un consenso sobre dónde instalar un plantón entre tres opciones en la Ciudad de México: en el Zócalo, donde se planea realizar el FIFA Fan Fest durante el Mundial de Futbol; en Paseo de la Reforma o en las inmediaciones del Estadio Banorte, el cual será sede de cinco partidos de la Copa del Mundo.

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Ante la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros para el Mundial de Fútbol que arranca el próximo 11 de junio, se incrementa la presión ante las movilizaciones y el plantón anunciados por la CNTE.

A 25 días del inicio del Mundial, la organización magisterial pide abrogar la Ley del ISSSTE, dar marcha atrás a la reforma educativa, así como un aumento salarial del 100%, rechazando la propuesta del gobierno federal de un incremento del 9%.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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