La CNTE arrancará con protestas a nivel nacional el 1 de junio y amaga con plantón

Continuarán con bloqueos y manifestaciones en junio próximo en Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Yucatán y Michoacán. El 25 de ese mes el contingente de Oaxaca, el más grande a nivel nacional, se unirá a las movilizaciones.

Pese a los acuerdos, la CNTE no logró un consenso sobre dónde instalar un plantón entre tres opciones en la Ciudad de México: en el Zócalo, donde se planea realizar el FIFA Fan Fest durante el Mundial de Futbol; en Paseo de la Reforma o en las inmediaciones del Estadio Banorte, el cual será sede de cinco partidos de la Copa del Mundo.

Ante la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros para el Mundial de Fútbol que arranca el próximo 11 de junio, se incrementa la presión ante las movilizaciones y el plantón anunciados por la CNTE.

A 25 días del inicio del Mundial, la organización magisterial pide abrogar la Ley del ISSSTE, dar marcha atrás a la reforma educativa, así como un aumento salarial del 100%, rechazando la propuesta del gobierno federal de un incremento del 9%.