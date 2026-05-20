Sheinbaum presenta acuerdo de “precio justo” para el maíz en medio de protestas de agricultores

El acuerdo se firmó mientras productores agrícolas, particularmente de Sinaloa, protestan por los bajos precios del maíz, el incremento en costos de producción y la falta de apoyos suficientes para el campo y amagaron con movilizaciones durante el Mundial de Futbol 2026.

Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se manifestaron este miércoles marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El plan para proteger a productores de maíz

Durante un encuentro en Palacio Nacional con productores, comercializadores, agroindustrias y empresas consumidoras de maíz, la mandataria sostuvo que el acuerdo surge tras meses de negociaciones para enfrentar la caída de los precios internacionales, las sequías y el endeudamiento de agricultores, particularmente en estados productores como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala.

“El objetivo era evitar que productores abandonaran la siembra de maíz o incluso vendieran sus tierras por falta de rentabilidad”, afirmó Sheinbaum al explicar que el esquema permitirá ordenar compras anticipadas, reducir intermediarios y crear mecanismos de protección ante contingencias climáticas y de mercado.

Durante la firma del acuerdo, la nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, explicó que el nuevo Sistema de Ordenamiento de Producción y Comercialización de Maíz Blanco operará mediante contratos anticipados entre productores y compradores, con un padrón digitalizado y una plataforma que comenzará a funcionar a partir del 25 de mayo.

El programa contempla la participación de 61,000 productores en alrededor de 705,000 hectáreas para generar siete millones de toneladas de maíz blanco. También incluye a empresas proveedoras de semillas, fertilizantes y agroinsumos, así como a la industria harinera, nixtamalera, pecuaria y alimentaria.

Según López Gutiérrez, las empresas consumidoras se comprometieron a privilegiar la compra de maíz nacional antes de recurrir a importaciones, mientras que las proveedoras de insumos ofrecerán esquemas de venta directa “a precio justo”, asistencia técnica y acceso a innovación tecnológica.

Este miércoles se llevó a cabo la firma del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México "Precio justo", realizado en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. (Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, señaló que el acuerdo busca proteger la viabilidad financiera de los productores frente a fenómenos climáticos y volatilidad de mercados, mediante mecanismos de protección y esquemas de cobertura.

“La soberanía alimentaria se construye con capacidad productiva, comercio justo y políticas públicas que den certidumbre a quienes producen los alimentos del país”, afirmó.