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México

En medio de tensiones comerciales y una crisis por el gusanado barrenador, así fue la salida de Berdegué de Agricultura

La renuncia de Berdegué ocurrió el mismo día en que la presidenta Sheinbaum firmó un acuerdo constitucional para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación.
sáb 02 mayo 2026 12:57 PM
Conferencia Gobernación productores agrícolas
Julio Berdegué Sacristán informó que continuará apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas. (Andrea Murcia Monsivais)

La tarde de este viernes, Julio Berdegué Sacristán dio a conocer a través de X, su salida de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para ser ahora responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México y desde esta posición, trabajar, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC.

En su lugar, fue designada Columba Jazmín López Gutiérrez, quien desde marzo de 2025 se venía desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar y que ahora se convierte en la primera mujer en encabezar la política agrícola del país.

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La experiencia internacional de Berdegué Sacristán —que incluye su paso por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)— lo posiciona como una pieza técnica en un contexto de crecientes presiones comerciales.

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Su salida se da además en medio de una crisis fitosanitaria relevante: la reaparición y propagación del gusano barrenador, una plaga que amenaza la sanidad del ganado y ha frenado las exportaciones pecuarias.

Este brote ha encendido alertas tanto en autoridades nacionales como en socios comerciales, especialmente Estados Unidos, que desde mayo de 2025 anunció la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, debido a nuevos brotes de gusano barrenador detectados en Oaxaca y Veracruz.

Esta medida ha impactado severamente al sector ganadero del norte del país, que tan solo por Sonora y Chihuahua movilizaba más de 5,700 cabezas de ganado al día.

El relevo en la Secretaría de Agricultura coincide también con la firma de un nuevo acuerdo para la certificación de agroexportaciones, anunciado este viernes 1 de mayo por la presidenta Sheinbaum.

Este instrumento busca homologar estándares sanitarios y agilizar procesos de inspección para productos mexicanos destinados al extranjero, en un intento por blindar el flujo comercial ante posibles disputas en el marco del T-MEC.

Además, productores de granos en México enfrentan también un escenario adverso ante el desplome de los precios internacionales del maíz, trigo, soya y pasta de soya.

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Columba Jazmín López Gutiérrez asume ahora el cargo con un perfil técnico y territorial. Es ingeniera agrónoma por la UAM Xochimilco, agroecóloga con más de tres décadas de experiencia y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ha ocupado cargos clave en la política social y rural.

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Hasta marzo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar, y previamente coordinó programas estratégicos dentro de la propia SADER.

En X, López Gutiérrez agradeció la confianza para estar al frente de la SADER, en tanto que reconoció que "el campo mexicano enfrenta grandes retos, pero también vive una nueva etapa de transformación".

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Tags

Agricultura Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Claudia Sheinbaum

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