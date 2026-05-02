En medio de tensiones comerciales y una crisis por el gusanado barrenador, así fue la salida de Berdegué de Agricultura

Querida Presidenta @Claudiashein:



Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

La experiencia internacional de Berdegué Sacristán —que incluye su paso por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)— lo posiciona como una pieza técnica en un contexto de crecientes presiones comerciales.

Su salida se da además en medio de una crisis fitosanitaria relevante: la reaparición y propagación del gusano barrenador, una plaga que amenaza la sanidad del ganado y ha frenado las exportaciones pecuarias.

Este brote ha encendido alertas tanto en autoridades nacionales como en socios comerciales, especialmente Estados Unidos, que desde mayo de 2025 anunció la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, debido a nuevos brotes de gusano barrenador detectados en Oaxaca y Veracruz.

Esta medida ha impactado severamente al sector ganadero del norte del país, que tan solo por Sonora y Chihuahua movilizaba más de 5,700 cabezas de ganado al día.

El relevo en la Secretaría de Agricultura coincide también con la firma de un nuevo acuerdo para la certificación de agroexportaciones, anunciado este viernes 1 de mayo por la presidenta Sheinbaum.

Este instrumento busca homologar estándares sanitarios y agilizar procesos de inspección para productos mexicanos destinados al extranjero, en un intento por blindar el flujo comercial ante posibles disputas en el marco del T-MEC.

Además, productores de granos en México enfrentan también un escenario adverso ante el desplome de los precios internacionales del maíz, trigo, soya y pasta de soya.