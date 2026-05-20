El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, informó en conferencia de prensa sobre el Plan de Trabajo de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que el objetivo de incorporar dicha leyenda es proteger la identidad de las personas con estatus de desaparecidas, evitando que terceras personas hagan mal uso de sus datos, y en caso de que una persona pretenda hacer mal uso del documento, se notifique a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

"Es la llave para recuperar información, permite este cruce con más de 500 empresas y autoridades y que nos va a decir si alguien tiene alguna actividad con fecha posterior a la desaparición que nos permita conocer cuáles son los movimientos de una persona, incluso hacer una anotación en la CURP de aquellas personas que están desaparecidas", informó el funcionario.

El subsecretario de la Segob detalló que se busca evitar un mal uso de las CURP de personas con reportes de desaparición, por lo que si se utiliza para tramitar un préstamo, sacar una tarjeta de crédito, entre otros, al presentar la CURP impresa, ésta saldrá con la leyenda de la persona con ficha de búsqueda.

“Eso es un planteamiento de muchas familias que han descubierto que con fecha posterior a la desaparición, alguien hizo uso de la información de sus seres queridos (...) Si alguien que está señalado como desaparecido quiere hacer un trámite, tiene que llevar su CURP, pero al imprimirlo va a aparecer así, eso va a ayudar las instituciones y a las familias que esta persona está bien”, explicó.

En caso de que la persona no esté desaparecida, se acudirá a una autoridad para el cambio de estatus y se formalice su identificación.