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México

EU impone restricciones de visa a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la medida es en contra de los familiares, amigos y socios comerciales de las personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
lun 20 abril 2026 01:22 PM
marco rubio
El titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, señaló que la acción contribuirá a que Estados Unidos y la región sean más fuertes y seguras. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El Gobierno de Estado Unidos, encabezado por Donald Trump, impuso este lunes restricciones de visas a 75 personas relacionadas al Cártel Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la medida es en contra de los familiares, amigos y socios comerciales de personas vinculadas al Cártel, el cual se dedica principalmente al tráfico de fentanilo, mentafetamina, cocaína, marihuana y heroína.

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“Las medidas adoptadas hoy subrayan el compromiso de la Administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, menciona en un comunicado el gobierno estadounidense.

Recuerda que el Cártel de Sinaloa trafica fentanilo, que es una sustancia ilícita que el gobierno de ese país catalogó como arma de “destrucción masiva”. Señala además que la restricción de visado no solo impedirá su entrada al país, sino también “disuadirá la continuación de sus actividades ilícita”.

El titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, señaló que la acción contribuirá a que Estados Unidos y la región sean más fuertes y seguras.

“El Departamento de Estado seguirá protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas letales”, señaló en su red social X.

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El Cártel de Sinaloa tiene una cobertura internacional que abarca desde América hasta Europa, una parte de África y algunos países de Asía y Oceanía. Hasta ahora se encuentra en 96 países, según los reporte.

Esto ocurre una semana después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noroeste, que opera en el norte de México.

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Estas sanciones son por operaciones de lavado de dinero y contrabando de efectivo de dicha organización criminal, por lo que la dependencia estadounidense subrayó que las acciones son para frenar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

"Seguimos comprometidos con la protección de nuestro país, con la lucha contra el tráfico de drogas letales y con el desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas en nuestro hemisferio”, escribió el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un mensaje en X.

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