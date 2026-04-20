EU impone restricciones de visa a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa

“Las medidas adoptadas hoy subrayan el compromiso de la Administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, menciona en un comunicado el gobierno estadounidense.

Recuerda que el Cártel de Sinaloa trafica fentanilo, que es una sustancia ilícita que el gobierno de ese país catalogó como arma de “destrucción masiva”. Señala además que la restricción de visado no solo impedirá su entrada al país, sino también “disuadirá la continuación de sus actividades ilícita”.

El titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, señaló que la acción contribuirá a que Estados Unidos y la región sean más fuertes y seguras.

“El Departamento de Estado seguirá protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas letales”, señaló en su red social X.