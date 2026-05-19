Gobierno de Sheinbaum rechaza proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció este martes que no será aprobado el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de 'Perfect Day', de Royal Caribbean... Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”, señaló la funcionaria federal.

Colectivos ambientalistas, ciudadanos y hasta influencers habían convocado a una manifestación en la Ciudad de México contra el proyecto “Perfect Day”, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, al advertir posibles afectaciones ambientales en la zona costera del Caribe mexicano.

A una semana de que Greenpeace desplegó una manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes para advertir que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estaba por tomar una decisión ambiental que puede definir el futuro ecológico de la Selva Maya al sur de la Península de Yucatán, relacionada con este proyecto turístico.