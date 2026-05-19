Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gobierno de Sheinbaum rechaza proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual

El megaproyecto contemplaba cimentaciones profundas, alteración de manglares y riesgos para el sistema kárstico y el acuífero del que depende Mahahual.
mar 19 mayo 2026 03:35 PM
perfect day
Ambientalistas han denunciado que persisten omisiones, "errores" e imprecisiones en torno a "Perfect Day" el megaparque acuático que Royal Caribbean pretende construir en Mahahual.

 (Foto: Greenpeace )

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció este martes que no será aprobado el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de 'Perfect Day', de Royal Caribbean... Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”, señaló la funcionaria federal.

Colectivos ambientalistas, ciudadanos y hasta influencers habían convocado a una manifestación en la Ciudad de México contra el proyecto “Perfect Day”, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, al advertir posibles afectaciones ambientales en la zona costera del Caribe mexicano.

A una semana de que Greenpeace desplegó una manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes para advertir que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estaba por tomar una decisión ambiental que puede definir el futuro ecológico de la Selva Maya al sur de la Península de Yucatán, relacionada con este proyecto turístico.

Publicidad

La protesta estaba convocada para este jueves 21 de mayo frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde organizaciones como Sélvame había llamado a exigir que el gobierno federal rechazara la autorización ambiental del complejo turístico.

Cabe recordar que apenas el pasado 12 de mayo, activistas de Greenpeace México realizaron una protesta frente al Palacio de Bellas Artes, donde desplegaron una manta dirigida a Semarnat con el mensaje: “Perfect Day, la decisión. ¿Toboganes o protección ambiental?”.

De acuerdo con la organización ambientalista, el mega proyecto contempla cimentaciones profundas, alteración de manglares y riesgos para el sistema kárstico y el acuífero del que depende Mahahual.

Además, advirtió sobre posibles impactos a especies en peligro de extinción, como el jaguar y la tortuga blanca, así como afectaciones a ecosistemas arrecifales del Caribe mexicano.

Publicidad

Greenpeace sostuvo que la decisión de Semarnat era determinante para el futuro ecológico del sur de Quintana Roo y acusó que el proyecto podía replicar el modelo de turismo masivo que ha provocado daños ambientales irreversibles en otras zonas de la Península de Yucatán.

Te puede interesar:

perfect day mahahual
México

Perfect Day México: empresa promete restauración ambiental ante críticas por remoción de manglar

La organización recordó que el pasado 23 de marzo concluyó la consulta pública del megaproyecto y que el 31 de marzo se realizó una reunión pública de información en Mahahual, donde persistieron cuestionamientos técnicos sobre impactos al acuífero, manejo de residuos y monitoreo de especies.

También señaló que un tribunal federal desechó recientemente un amparo promovido contra modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual que, según activistas, facilitarían la construcción del complejo turístico.

Publicidad

Apenas este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no se permitirán proyectos que afecten el equilibrio ecológico de la región y afirmó que el desarrollo continúa bajo evaluación ambiental por parte de Semarnat.

"Le pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que esté… que afecte a esa zona que tiene un equilibrio ecológico muy importante, y particularmente para los arrecifes, muy, muy importante. Semarnat está haciendo un análisis muy detallado.Pero les adelanto que no vamos a hacer nada que ponga en riesgo al equilibrio ecológico de esa zona", dijo la presidenta.

Tags

Montreal, Canadá, vacaciones, viajar, turismo Medio ambiente Quintana Roo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad