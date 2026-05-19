Wendy Fabiola, ligada a célula que planeó asesinato de Manzo, es detenida en Michoacán

Según el funcionario, la detenida mantenía contacto directo con “El Congo” y presuntamente ofrecía información sobre acciones de seguridad a integrantes del grupo delictivo. Además, dijo que la estructura intervino en la planeación del homicidio de Carlos Manzo.

Las indagatorias señalan que, después de la captura de Gerardo “N”, Wendy Fabiola presuntamente asumió tareas de enlace con otros miembros de la organización para mantener la operación criminal en la región.

Torres indicó que la red investigada opera principalmente en Uruapan y estaría relacionada con actividades como la distribución de droga, la vigilancia para el grupo criminal y otras acciones ilícitas.

Dentro de las investigaciones también aparece Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado por las autoridades como supuesto responsable de la plaza en esa zona de Michoacán.