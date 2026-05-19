Wendy Fabiola, ligada a célula que planeó asesinato de Manzo, es detenida en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este martes que fue detenida Wendy Fabiola “N”, “La Tía”, a quien las autoridades ubican como colaboradora de una célula criminal ligada a Gerardo “N”, “El Congo”, presunto operador del CJNG, grupo criminal señalado por su posible participación en el asesinato de Carlos Manzo.
El fiscal Carlos Torres explicó en conferencia de prensa que el arresto ocurrió en Uruapan durante un despliegue coordinado entre corporaciones estatales y federales efectuado la semana pasada.