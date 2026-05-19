Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Wendy Fabiola, ligada a célula que planeó asesinato de Manzo, es detenida en Michoacán

De acuerdo con los reportes, después de la captura de Gerardo “N”, Wendy Fabiola presuntamente asumió tareas de enlace con otros miembros de la organización para mantener la operación criminal en la región.
mar 19 mayo 2026 12:56 PM
la tía wendy fabiola
Las autoridades ubican a "La Tía" como colaboradora de una célula criminal ligada a Gerardo “N”, “El Congo”, presunto operador del CJNG (Especial)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este martes que fue detenida Wendy Fabiola “N”, “La Tía”, a quien las autoridades ubican como colaboradora de una célula criminal ligada a Gerardo “N”, “El Congo”, presunto operador del CJNG, grupo criminal señalado por su posible participación en el asesinato de Carlos Manzo.

El fiscal Carlos Torres explicó en conferencia de prensa que el arresto ocurrió en Uruapan durante un despliegue coordinado entre corporaciones estatales y federales efectuado la semana pasada.

Publicidad

Según el funcionario, la detenida mantenía contacto directo con “El Congo” y presuntamente ofrecía información sobre acciones de seguridad a integrantes del grupo delictivo. Además, dijo que la estructura intervino en la planeación del homicidio de Carlos Manzo.

Las indagatorias señalan que, después de la captura de Gerardo “N”, Wendy Fabiola presuntamente asumió tareas de enlace con otros miembros de la organización para mantener la operación criminal en la región.

Te puede interesar:

narcotrafico uruapan
México

Michoacán se resigna a vivir con miedo al narco a seis meses del asesinato de Carlos Manzo

Torres indicó que la red investigada opera principalmente en Uruapan y estaría relacionada con actividades como la distribución de droga, la vigilancia para el grupo criminal y otras acciones ilícitas.

Dentro de las investigaciones también aparece Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado por las autoridades como supuesto responsable de la plaza en esa zona de Michoacán.

Publicidad

El fiscal aseguró que las corporaciones debilitan de forma gradual la estructura mediante distintos operativos y detenciones, aunque todavía existen órdenes y acciones pendientes en contra de otros integrantes.

De acuerdo con la Fiscalía, al momento de la captura Wendy Fabiola tenía en su poder dosis de mariguana, metanfetamina, cartuchos y un teléfono celular. Posteriormente, el 16 de mayo, un juez determinó vincularla a proceso por delitos contra la salud y posesión de municiones.

En febrero de 2026, fuerzas estatales y federales detuvieron en Uruapan a Gerardo Rodríguez, “El Congo”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG en Tierra Caliente. La Fiscalía indica que, luego de su captura, integrantes de la misma célula intentaron reacomodar la estructura operativa del grupo criminal.

Mira también:

Carlos-manzo
Estados

'El Licenciado' quiere declararse culpable por homicidio del alcalde Carlos Manzo

Publicidad

Tags

Michoacán Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad