Exmandos de la Policía Federal son inhabilitados 20 años por desvío de 65 mdd

Se trata de Frida 'M', exsecretaria general de la Policía Federal, quien fue inhabilitada por 20 años, por lo cual no podrá ocupar cargos públicos; así como Damián 'C', extitular de la División de Inteligencia, sancionado durante 15 años de inhabilitación.

Ambos deberán pagar también una sanción de 65 millones de dólares, igual al monto del cual se les encontró responsables de su desvío, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno .

Los recursos estaban etiquetados para pagar un contrato establecido en diciembre de 2015 con la empresa israelí Advanced Defense System LTD.

Según la Unidad de Combate a la Impunidad, se acreditaron faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal. En tanto, las sanciones fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

"Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias", indicó en un comunicado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

También está activa una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de recursos.