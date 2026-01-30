Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Profepa clausura el proyecto “Perfect Day Mahahual” por la realización ilegal de obras y actividades

La dependencia informó que se detectaron obras de relleno y compactación en zona de manglar, así como actividades de demolición y desmantelamiento de infraestructura sin autorización ambiental.
vie 30 enero 2026 03:41 PM
Perfect Day Mahahual profepa
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante una visita de inspección en el sitio del proyecto "Perfect Day Mahahual", donde se constataron obras y actividades realizadas sin autorización en materia de impacto ambiental. (Foto: Cortesía/ Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este viernes que impuso la clausura total temporal de las obras y actividades asociadas al proyecto denominado “Perfect Day Mahahual”, localizado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, al no contar con la autorización federal en materia de impacto ambiental.

La dependencia informó que durante una visita de inspección realizada el pasado 28 de enero, personal de la Profepa constató la ejecución de obras de relleno y compactación de un camino rústico dentro de una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de escombro y material metálico.

Publicidad

Dichas actividades según se informó, se llevaron a cabo sin la autorización correspondiente, en una superficie afectada de aproximadamente 17,115 metros cuadrados.

La inspección se realizó en atención a una denuncia ciudadana y abarcó un conjunto de predios ubicados en la localidad de Mahahual, con una superficie total aproximada de 79,426 metros cuadrados.

Durante el recorrido de campo, autoridades levantaron coordenadas del polígono inspeccionado y verificaron que las obras correspondían a un proyecto anteriormente denominado “Destino Mahahual”, actualmente renombrado como “Perfect Day Mahahual”.

Lee más:

Royal Caribbean promete desarrollo en Mahahual, pero su proyecto divide opiniones
Empresas

Royal Caribbean promete desarrollo en Mahahual, pero su proyecto divide opiniones

Fue así que ante la falta de acreditación de la autorización federal correspondiente, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del proyecto.

Al respecto, la procuradora Mariana Boy Tamborrell señaló que “la autorización de impacto ambiental de la autoridad federal es un requerimiento indispensable para cualquier obra que tenga afectaciones en los ecosistemas. Continuaremos trabajando en la inspección y vigilancia de los desarrollos que se lleven a cabo en ecosistemas costeros para prevenir y evitar daños ambientales”.

Publicidad

¿Qué es el proyecto Perfect Day Mahahual?

Perfect Day Mahahual es un proyecto de infraestructura turística de gran escala planteado en la franja costera de Mahahual, que contempla la adecuación de predios y la instalación de servicios e infraestructura vinculados al turismo de cruceros.

El proyecto ha sido señalado por organizaciones civiles y especialistas por su potencial impacto sobre ecosistemas costeros sensibles, particularmente manglares y selva baja, en una región considerada estratégica por su valor ambiental y por los servicios ecosistémicos que brinda como barrera natural ante huracanes y como hábitat de diversas especies.

En 2024, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, celebró el anuncio de una inversión inicial de 600 millones de dólares en Mahahual por parte de Royal Caribbean Group para el desarrollo de este destino.

La mandataria estatal expresó entonces su satisfacción por la confianza depositada en este gobierno humanista, al tiempo que subrayó que dicho crecimiento debía preservar el medio ambiente y generar prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.

Lee más:

No es un hecho aislado: el accidente del Tren Interoceánico pone en la mira las obras estrellas de la 4T
México

El descarrilamiento del Tren Interoceánico pone en la mira las obras estrellas de la 4T

Por su parte, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha advertido desde hace unos meses sobre los riesgos del proyecto y ha exigido la aplicación estricta de la normatividad ambiental.

Apenas hace unos días, DMAS informó que el proyecto fue detenido tras la suspensión temporal de los cambios de uso de suelo, ordenada por una jueza federal en Quintana Roo, como resultado de un recurso legal que la organización promovió.

La medida cautelar instruyó la suspensión de los efectos del Programa de Desarrollo Urbano municipal modificado y limitando a la empresa a ejercer cualquier derecho derivado de dichos cambios, en tanto se resuelve el juicio de amparo. Esto implicó la suspensión de constancias, permisos y licencias que tengan como sustento la reconfiguración urbana impugnada.

Asimismo, la resolución judicial reconoció de manera preliminar la existencia de elementos que justifican una protección urgente del medio ambiente, ante el posible riesgo al ecosistema de manglar, la presión sobre el derecho humano al agua y la infraestructura existente, así como por la magnitud del proyecto turístico propuesto.

La clausura del proyecto ocurre también luego de que este jueves representantes de cámaras y organismos empresariales en la capital del Quintana Roo sostuvieron una reunión con el presidente de la Royal Caribbean Group Mexico, Ari Adler Brotman, para conocer los avances que se tienen del proyecto Perfect Day que se desarrollará en Mahahual y en la que empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresaron su respaldo, al señalar que el proyecto representaba una oportunidad histórica de desarrollo y proyección.

Publicidad

Tags

Quintana Roo Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Medio ambiente

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad