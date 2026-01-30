Profepa clausura el proyecto “Perfect Day Mahahual” por la realización ilegal de obras y actividades

¿Qué es el proyecto Perfect Day Mahahual?

Perfect Day Mahahual es un proyecto de infraestructura turística de gran escala planteado en la franja costera de Mahahual, que contempla la adecuación de predios y la instalación de servicios e infraestructura vinculados al turismo de cruceros.

El proyecto ha sido señalado por organizaciones civiles y especialistas por su potencial impacto sobre ecosistemas costeros sensibles, particularmente manglares y selva baja, en una región considerada estratégica por su valor ambiental y por los servicios ecosistémicos que brinda como barrera natural ante huracanes y como hábitat de diversas especies.

En 2024, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, celebró el anuncio de una inversión inicial de 600 millones de dólares en Mahahual por parte de Royal Caribbean Group para el desarrollo de este destino.

La mandataria estatal expresó entonces su satisfacción por la confianza depositada en este gobierno humanista, al tiempo que subrayó que dicho crecimiento debía preservar el medio ambiente y generar prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.

Por su parte, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha advertido desde hace unos meses sobre los riesgos del proyecto y ha exigido la aplicación estricta de la normatividad ambiental.

Apenas hace unos días, DMAS informó que el proyecto fue detenido tras la suspensión temporal de los cambios de uso de suelo, ordenada por una jueza federal en Quintana Roo, como resultado de un recurso legal que la organización promovió.

La medida cautelar instruyó la suspensión de los efectos del Programa de Desarrollo Urbano municipal modificado y limitando a la empresa a ejercer cualquier derecho derivado de dichos cambios, en tanto se resuelve el juicio de amparo. Esto implicó la suspensión de constancias, permisos y licencias que tengan como sustento la reconfiguración urbana impugnada.

Asimismo, la resolución judicial reconoció de manera preliminar la existencia de elementos que justifican una protección urgente del medio ambiente, ante el posible riesgo al ecosistema de manglar, la presión sobre el derecho humano al agua y la infraestructura existente, así como por la magnitud del proyecto turístico propuesto.

La clausura del proyecto ocurre también luego de que este jueves representantes de cámaras y organismos empresariales en la capital del Quintana Roo sostuvieron una reunión con el presidente de la Royal Caribbean Group Mexico, Ari Adler Brotman, para conocer los avances que se tienen del proyecto Perfect Day que se desarrollará en Mahahual y en la que empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresaron su respaldo, al señalar que el proyecto representaba una oportunidad histórica de desarrollo y proyección.