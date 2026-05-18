Madres exigen al director de Pemex la reubicación de las escuelas cercanas a la Refinería Dos Bocas

Madres de estudiantes de las dos escuelas colindantes a la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, se manifestaron este lunes en la Ciudad de México para exigir la reubicación de los planteles.
Afuera de la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), demandaron al nuevo director de esta institución, Juan Carlos Carpio, cumplir la instrucción presidencial de cambiar la ubicación de las escuelas.
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Hace dos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó públicamente a Pemex para que lleve a cabo la reubicación del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”.
En los dos planteles estudian alrededor de 400 estudiantes, quienes se encuentran en riesgo ante la cercanía de la refinería, que ya ha registrado varios accidentes, como incendios y fugas de gas, además de la contaminación de ríos cercanos.
Las familias, sin embargo, consideraron que, 61 días después, no hay avances para concretar la reubicación.
En la protesta pacífica, las madres colocaron un cartel en un puente peatonal con la frase: “Pemex, reubica las escuelas ¡ya!”.
Después leyeron un pronunciamiento, en el que solicitaron a las autoridades información concreta sobre el terreno donde se reubicarán las escuelas; un calendario de ejecución del proyecto, la instalación de mesas de trabajo con las familias y medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de las niñas y niños.
Las madres fueron recibidas por Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, quien aseguró que ya se cuenta con un proyecto para la reubicación y prometió que se llevaría a cabo antes de que arranque el próximo ciclo escolar en agosto.
“Se va a cumplir la palabra de la presidenta y esperamos que, antes de que termine el proceso de vacaciones, esté concluida la reubicación de una de las escuelas y la construcción de otra”, declaró Ojeda.
La comitiva, conformada por dos madres, sostuvo una breve reunión con el funcionario y con Marcela Villegas, directora de Administración y Servicios de Pemex.
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“Hay la plena voluntad de Marcela Villegas y Juan Carlos Carpio, el nuevo director de Pemex, de atender el tema de inmediato”, aseguró.
Tras salir de la reunión, las madres dijeron que las autoridades les prometieron cambiar las escuelas a un terreno que ya funcionaba como plantel en el centro de Paraíso. Ahí se construirán las nuevas aulas.
Alistan reunión en Tabasco con SEP
Cindy Barjau, una de las madres que hablaron con los funcionarios de Pemex, dijo que también acordaron realizar una reunión en Paraíso, Tabasco, el próximo viernes o lunes, para que las autoridades expliquen el proyecto a todas las familias.
A ese encuentro se planea que asistan arquitectos, autoridades de Pemex y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia que tiene que garantizar la plantilla docente.
Las madres piden alistar protocolos inmediatos de seguridad para los alumnos, por si la reubicación no se cumple antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027.
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“Tenemos mucho trabajo y un largo camino todavía que recorrer. Hasta que no veamos la primera piedra no vamos a estar tranquilas y vamos a seguir tocándoles para que no se olviden de lo que están prometiendo”, señaló Areanna Nava, otra mamá que participó en la reunión con Pemex.
Esas medidas preventivas deben estar listas, incluso, para cerrar este año escolar, ya que el alumnado continuará con clases hasta julio en las escuelas aledañas a la refinería.
“Que haga algo la Secretaría de Educación Pública porque estamos en un peligro latente y nuestros hijos siguen tomando clases aquí”, demandó Cindy Barjau.