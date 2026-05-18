Madres exigen al director de Pemex la reubicación de las escuelas cercanas a la Refinería Dos Bocas

Hace dos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó públicamente a Pemex para que lleve a cabo la reubicación del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”.

En los dos planteles estudian alrededor de 400 estudiantes, quienes se encuentran en riesgo ante la cercanía de la refinería, que ya ha registrado varios accidentes, como incendios y fugas de gas, además de la contaminación de ríos cercanos.

La protesta de las madres ocurrió este lunes en la Ciudad de México. (Foto: Dulce Soto )

Las familias, sin embargo, consideraron que, 61 días después, no hay avances para concretar la reubicación.

En la protesta pacífica, las madres colocaron un cartel en un puente peatonal con la frase: “Pemex, reubica las escuelas ¡ya!”.

Después leyeron un pronunciamiento, en el que solicitaron a las autoridades información concreta sobre el terreno donde se reubicarán las escuelas; un calendario de ejecución del proyecto, la instalación de mesas de trabajo con las familias y medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de las niñas y niños.

Las madres fueron recibidas por Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, quien aseguró que ya se cuenta con un proyecto para la reubicación y prometió que se llevaría a cabo antes de que arranque el próximo ciclo escolar en agosto.

“Se va a cumplir la palabra de la presidenta y esperamos que, antes de que termine el proceso de vacaciones, esté concluida la reubicación de una de las escuelas y la construcción de otra”, declaró Ojeda.

La comitiva, conformada por dos madres, sostuvo una breve reunión con el funcionario y con Marcela Villegas, directora de Administración y Servicios de Pemex.